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भाजपा के पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का निधन, पाकुड़ में शोक की लहर

पाकुड़ के पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का निधन हो गया है.

Beni Prasad Gupta Passes Away
पाकुड़ के पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 8:42 PM IST

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पाकुड़ : भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का निधन बुधवार को हो गया. बेनी प्रसाद गुप्ता की बुधवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. परिजनों द्वारा उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हृदय गति रुकने से मौत

चिकित्सकों के मुताबिक हृदय गति रुकने से पूर्व विधायक की मौत हुई है. पाकुड़ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि जिस वक्त पूर्व विधायक को लाया गया था वह मृत अवस्था में थे. उपाधीक्षक डॉ. मनीष ने बताया कि पूर्व विधायक को शुगर और हाई बीपी की शिकायत थी और उनका इलाज चल रहा था. बुधवार की दोपहर लगभग 12 बजे उन्हें सदर अस्पताल लाया गया था. चिकित्सकों ने जांच की तो मृत पाया गया.

पाकुड़ से दो टर्म से विधायक

आपको बता दें कि बेनी प्रसाद गुप्ता पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1990 और 1995 में जीत दर्ज की थी. उनके निधन की सूचना मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं का उनके आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी है. 84 वर्षीय बेनी प्रसाद गुप्ता अविवाहित थे. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जनाधार ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने का काम किया था.

बता दें कि जिस वक्त बेनी प्रसाद गुप्ता विधायक थे उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए सैकड़ों चापाकल का अधिष्ठापित कराया था और तभी से ग्रामीण इलाकों के लोग उन्हें चापाकल का नेता के रूप में पहचानने लगे.

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बेनी प्रसाद गुप्ता का निधन
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