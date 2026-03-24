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होटल का नाम 'चाय-पकौड़े' लेकिन गैस की कमी के कारण पकौड़ा बनना हुआ बंद

बिहार में 'चाय-पकौड़े' नाम के होटल में 15 दिनों से पकौड़ा बनना बंद है. गैस की कमी के कारण कारोबार ठप है. पढ़ें..

Shortage of LPG cylinders in Gaya
गया में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 24, 2026 at 2:47 PM IST

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गयाजी: बिहार के गया में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत चल रही है. जिसका असर होटलों पर भी पड़ रहा है. गया में बालवीर चंद्रवंशी की 'चाय पकौड़ा होटल' भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी के कारण प्रभावित हो गया है. चाय-पकौड़े होटल से पकौड़े ही गायब हो गए हैं. अभी गैस की किल्लत के कारण सिर्फ लिट्टी-चोखा और चाय ही बेच रहे हैं. जिस वजह से उनको रोजाना 30 से 35 हजार का नुकसान उठाना पड़ा है. बलवीर ने साल 2018 में मोदी जी से प्रभावित होकर ही चाय पकौड़ा होटल खोला था. अब पिछले 10 दिनों से उनके यहां पकौड़ा नहीं छना रहा है.

पीएम मोदी से प्रभावित होकर खोला था होटल: बलवीर चंद्रवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण से प्रभावित होकर साल 2018 मैं मोदी जी चाय पकौड़ा होटल खोला था, उनकी यह शुरुआत कुछ दिनों में ही रंग लाई और गया चेरकी स्टेट हाइवे पर सफर करने वाले लोगों की पहली पसंद मोदी जी चाय पकौड़ा होटल बन गया. बलवीर का ये होटल गया चेरकी शेरघाटी रोड पर दरियापुर मोड पर स्थित है.

गया में गैस की कमी के कारण पकौड़ा बनना बंद (ETV Bharat)

8 से 10 लाख की होती थी बिक्री: बलवीर बताते हैं कि हर महीने लगभग 8 से 10 लाख रुपये की बिक्री पकौड़ा और अन्य खाने पीने के स्वादिष्ट पकवान बिकते हैं लेकिन अभी इनकी बिक्री सीमित हो गई है. वे कहते हैं कि अगर देखा जाए तो इस महीने मार्च में सिर्फ 4-5 लाख की ही बिक्री संभावित है, क्योंकि पिछले दो सप्ताह से बिक्री प्रभावित है.

8 स्टाफ में 5 की छुट्टी: इस होटल में पिछले कई सालों से 8 स्टाफ काम कर रहे थे लेकिन अभी सिर्फ तीन ही स्टाफ काम कर रहे हैं. 5 स्टाफ को छुट्टी दे दी गई है. काम बढ़ेगा तो फिर उन्हें बुला लेंग. बलवीर कहते हैं, 'समस्या सभी के लिए हैं, सिर्फ हमारे लिए ऐसा नहीं है. इस में सरकार को भी दोष नहीं दे सकते हैं. ये वैश्विक मुद्दा बन गया है क्योंकि हमें मालूम है कि ईरान अमरीका इजराइल जंग के कारण ये किल्लत हुई है. इंसानियत के नाते पहले यही चाहते हैं कि जंग बंद हो जाए. जंग बंद होता है तो गैस की भी किल्लत खुद बखुद कम हो जाएगी.'

Shortage of LPG cylinders in Gaya
लिट्टी-चोखा खाते ग्राहक (ETV Bharat)

गैस तो मिल रहा है मगर पर्याप्त नहीं: बलवीर चंद्रवंशी ने कहा कि गैस की किल्लत के बीच किसी तरह से भाग दौड़ करके कमर्शियल सिलेंडर एक-दो दिन मिला लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है. उनके पास सिलेंडर की व्यवस्था अब भी नहीं है. जिसकी वजह से उन्हें इंडेक्शन पर चाय बनानी पड़ रही है. ऐसे में पकौड़ा बेचना बेहद मुश्किल हो गया है. अभी सिर्फ लिट्टी, चाय और कुछ मीठा बेच रहे हैं, जबकि हमारी जो पहचान पकौड़े, कचरी, चना चाप, प्याज पकौड़ा की है लेकिन वो नहीं बन रहा है.

सप्ताह तीन सिलेंडर की है खपत: उन्होंने कहा कि सप्ताह में कमर्शियल 3 सिलेंडर की खपत होती थी. अभी एक भी सिलेंडर भी मुश्किल है. गैस वाला सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया है. अभी एक सप्ताह ऐसी ही स्थिति रहेगी. इससे हमें काफी नुकसान हो रहा है. हालांकि हमें उम्मीद है कि जल्दी इस समस्या से निजात मिल सकती है. भारत सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है.

"मोदी जी से प्रभावित होकर मैंने 2018 में मोदी जी चाय पकौड़ा स्टॉल की शुरुआत की थी. जहां चाय, पकौड़ा और लिट्टी-चोखा मिलते थे लेकिन जब से गैस की कमी हुई है, तब से पकौड़ा नहीं बन रहा है. स्टाफ की कमी भी कम हो गई है. नुकसान तो हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं. उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही स्थिति को बेहतर करेगी."- बलवीर चंद्रवंशी, मालिक, मोदी जी चाय पकौड़ा

दूर-दूर से खाने आते हैं लोग: बलवीर के चाय पकौड़ा की दुकान पर दूर-दूर से लोग यहां पर पकौड़ी खाने आते हैं. एक ग्राहक नीरज कुमार ने बताया कि वह जब भी इधर से गुजरते हैं जरूर इस होटल में पकौड़ा खाते हैं. हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है लेकिन अभी गैस की कमी के कारण पकौड़े नहीं मिल रहे हैं. थोड़े मायूस हैं लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति पहले जैसी हो जाएगी.

"हम लोग भी यहां आए थे तो सोचा पकौड़ी का स्वाद ले लेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि गैस की वजह से यहां पकौड़ी नहीं बन रही है. हम लोग यहां बराबर पकौड़ी खाने के लिए आते हैं. काफी अच्छा लगता है यहां की पकौड़ी खाने में मगर गैस ने सारा मजा किरकिरा कर दिया है."- नीरज कुमार, ग्राहक

लकड़ी के चूल्हे पर बनाने की है तैयारी: हालांकि पकौड़ा दुकान पर काम कर रहे रणधीर ने कहा कि अगर यही स्थिति कुछ दिन रही तो आने वाले वक्त में लकड़ी के चूल्हे पर पकौड़े बनाने की कोशिश करेंगे. वे कहते हैं, 'जिस चीज से इस होटल की पहचान है अगर वही नहीं मिले तो ग्राहक भी मायूस होंगे, ऐसे में बाद में दुकानदारी पर भी असर पड़ेगा. इसलिए अब दो तीन दिन और देखा जाएगा कि क्या स्थिति रहती है फिर आगे निर्णय लिया जाएगा.'

चाय पकौड़ा ने बनाई अलग पहचान: दरियापुर मोड़ पर 2018 में सिर्फ बलवीर की ही दुकान थी. 2020 तक इस मोड पर ज्यादा कुछ खास चहल-पहल नहीं होती थी लेकिन कोरोना काल में यहां मोदी जी चाय पकौड़ा दुकान ने एक अलग रफ्तार पकड़ी. देखते-देखते यहां पर चाय पकौड़ा की कई दुकान खुल गई है. अब तो यहां सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मजमा लगा होता है. हालांकि यहां पर जितने होटल हैं, सभी की स्थिति अभी कॉमर्शियल सिलेंडर की वजह से खराब हो गई है.

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बेरोजगार युवा चाय और पकौड़ों को बेचकर भी हजारों की कमाई कर सकते हैं. उनकी इस बात को बलवीर चंद्रवंशी ने प्रेरणा के रूप में लिया. उन्होंने छोटी सी चाय पकौड़े की दुकान खोली. भरोसा था कि प्रधानमंत्री की कही बात जरुर रंग लाएगी और यह उनके लिए सच साबित भी हुई क्योंकि शुरुआत में हजार 500 की ही बिक्री होती थी लेकिन विश्वास और मेहनत ने कमाल कर दिया. अब तो स्थित है कि प्रतिदिन 30 से 35000 की बिक्री होती है.

नेता से लेकर अभिनेता तक ने खाए पकौड़े: बलवीर की मोदी जी चाय पकौड़ा दुकान पर नेता से लेकर अभिनेता तक पहुंचे हैं. केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, पूर्व मंत्री डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री विनोद यादव से लेकर कई नेता उनकी दुकान के पकौड़े के मुरीद हैं. कई बार इन नेताओं ने पकौड़ी-कचरी का स्वाद चखा है. इस रास्ते से गुजरते हुए बॉलीवुड अभिनेता अली खान ने भी बलवीर की बनाई हुई पकौड़ी का लुत्फ उठाया है. वह गया के रहने वाले हैं.

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