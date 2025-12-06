ETV Bharat / state

पीएम मोदी से पति को पाकिस्तान डिपोर्ट कराने की जिद, पत्नी बोली अटारी बॉर्डर पर तन्हा छोड़ा

शादी के बाद पाकिस्तानी पत्नी को अटारी बॉर्डर पर छोड़कर भागा पति, महिला निकिता नागदेव ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार.

PAKISTANI WOMAN NIKITA NAGDEV
निकिता ने पति पर लगाए आरोप
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 4:49 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 5:06 PM IST

9 Min Read
इंदौर/भोपाल: पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इंसाफ की गुहार लगाई है और कहा है कि उनके पति को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए. कराची की रहने वाली निकिता नागदेव ने इस अपील में कहा है कि, उसके साथ न्याय किया जाए. पांच मिनिट 13 सेकेण्ड के इस वीडियो में निकिता ने अपनी पूरी कहानी बयां की है और ये कहा है कि भारत में तो महिलाओं को इंसाफ मिलता है, उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए.

निकिता ने इस वीडियो में अपने पति पर उसके साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए बताया है कि, ''कैसे 2020 में कोरोना के दौर में उसे पति विक्रम नागदेव ने उसे पाकिस्तान भेजा था. और फिर दूसरी लड़की से शादी करने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए.

निकिता नागदेव ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार

पाकिस्तान की निकिता ने बताया 5 साल में कैसे बदला रिश्ता
पाकिस्तान के कराची की रहने वाली निकिता ने एक वीडियो जारी कर अपनी पूरी कहानी सनाई है. निकिता ने जो वीडियो में कहा वो शब्द आपको सुनाते हैं. निकिता कहती है, ''राधा स्वामी, मैं निकिता नागदेव विक्रम नागदेव की वाइफ आज कराची से बात कर रही हूं. मैंने पहले भी मोदी सरकार और सिंधी पंचायत के हेड किशोर कोडवानी जी से ये अपील की है कि मेरे साथ इंसाफ हो. अगर आज मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हर वो लड़की जो अपने ससुराल में फिजिकल एब्यूज का शिकार होती है. अपने हसबैंड के धोखे का शिकार होती है. कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा.''

उन्होंने वीडियो में कहा कि, ''मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप लोग सिर्फ मेरे इंसाफ के लिए मेरे साथ खड़े रहें मुझे और कुछ नहीं चाहिए.'' निकिता इस वीडियो में बताती हैं कि, ''26 जनवरी 2020 को उनकी शादी विक्रम नागदेव के साथ हुई.'' फिर वे बताती हैं कि वे फरवरी 2020 में मैं विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थीं.''

शादी के बाद पाकिस्तानी पत्नी को अटारी बॉर्डर पर छोड़कर भागा पति

भारत आने के बाद कैसे और क्यों बदला पति विक्रम का बर्ताव
निकिता इसी वीडियो में अपने पति के बारे में बताती हैं कि, ''कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा. लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है. कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरे हसबैंड का अफेयर है. वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ. जिसका नाम शिवानी ढींगरा है.

मैंने यही बात अपने फॉदर इन लॉ को बताई लेकिन उनका यही कहना था कि बेटा लड़कों के तो अफेयर होते हैं हम कुछ नहीं कर सकते. वहां इन लॉज से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला. मैंने हसबैंड से भी बात की, लेकिन जब मैंने ये बात की उसके बाद से मेरे हसबैंड का फिजिकल एब्यूज बरकरार रहा.'' वे बताती हैं कि, ''किस तरह से वे हर दिन फिजिकल एब्यूज का शिकार होती रही. इंडिया में मेरे साथ कोई नहीं था जो मेरे साथ खड़ा रहे.''

Indore Nikita Nagdev
2020 में हुई थी निकिता और विक्रम की शादी

वापस पाकिस्तान भेजे जाने की कहानी भी बताई
निकिता वो कहानी भी इस वीडियो में साझा करती हैं कि किस तरह से उन्हें पाकिस्तान भेजा गया. वे बताती हैं कि, ''कुछ दिन बाद वहां पर कोरोना काल लगा. कोरोना काल में मैं बी फार्म समिट कर रही थी. तो मेरे हसबैंड ने कहा कि अगर तुमको अपने मां बाप से मिलना है तो एक महीना तुम वहां पर जा सकती हो. अगर तुम्हारा बी फार्म समिट हो गया तो तो तुम तीन साल तक पाकिस्तान नहीं जा पाओगी. ये कहकर मेरे हसबैंड ने मुझे पाकिस्तान भेजा. मैं तो अपने हसबैंड के कहने पर पाकिस्तान आई थी.''

निकिता आगे बताती हैं कि, ''जब मैं यहां पर पहुंची हूं तो कुछ दिन बाद मैंने कहा कि, ''आप अपने वीजा के पेपर भेज दें ताकि मैं वहां आ सकूं. क्योंकि वीजा बनने में टाइम लगेगा. लेकिन मेरे हसबैंड ने मुझे कहा कि ना मैं तुम्हे वीजा के पेपर भेजूंगा ना तुम्हे इंडिया बुलाऊंगा. ये कहकर उन्होंने वाह्ट्सअप से मुझे ब्लॉक कर दिया. फिर मेरे फॉदर इन ला ने मेरे पापा को फोन किया और कहा कि आप हमारे भाईयों के घर जाएं उनसे बात करें. जो लड़की एक महीने के लिए अपने माता पिता से मिलने आई थी. उसका जीवन इस तरह से लुट गया. क्या कोई लड़की जो अपने माता-पिता से मिलने आएगी क्या वो कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगी. क्या वो कभी भी ससुराल नहीं जा पाएगी. क्या हमारा कोई घर नहीं है.''

सगाई गैरकानूनी है, मेरा कसूर क्या है
निकिता ने बताया कि, ''अब जाकर मुझे पता चल रहा है कि मेरे हसबैंड ने शिवानी ढींगरा से गैर कानूनी तरीके से एंगेजमेंट की है. जबकि उनकी लीगली वाइफ पाकिस्तान में अपने माता पिता के पास बैठी है. मेरा कसूर क्या है कि मैं अपने माता पिता से मिलने आई वो भी पति के कहने पर. क्या कोई भी लड़की अगर अपने मां बाप के घर जाएगी तो आ नहीं पाएगी. इंडिया में तो ऐसी हर औरत के साथ इंसाफ होता है वहां तो वूमन इम्पावरमेंट है. मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि वाइफ के होते कोई दूसरी शादी कर सकता है.''

पीएम मोदी से अपील, पति को पाकिस्तान डिपोर्ट करें सरकार
निकिता ने पीएम मोदी से इस वीडियो में ये अपील की है, ''उनके पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि, ''विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए.'' उन्होंने कहा कि, ''मैंने कभी नहीं सुना वाइफ के होते हुए दूसरी शादी कर ली जाए.'' उन्होंने कहा कि, ''मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करती हूं कि उनके पति के खिलाफ उन्होंने जो अनैतिक कदम उठाए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.''

लड़की के पिता ने कहा- मेरी बेटी का जीवन क्यों बिगाड़ा
इस वीडियो में शिवानी वो वाकया भी बताती हैं कि, ''किस तरह से उनके पिताजी ने शिवानी ढींगरा के पिताजी से रिक्वेस्ट की आपकी बेटी तो सिंगल है मेरी बेटी का घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि इंडिया का माहौल फार्वर्ड है. उनके ये अल्फाज थे कि अफेयर हो जाते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते. फिर वे बताती हैं कि मैंने भी उनसे यही कहा कि, आप तो सिंगल है कही भी शादी कर सकते हैं. निकिता ने कहा कि, हमारे संस्कार ये है कि आदरणीय गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे सात जन्मों का साथी बनाते हैं. उन्होंने फिर अपील की कि नरेन्द्र मोदी जी प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं.''

सिंधी पंचायत के किशोर की दलील
इसके बाद इंदौर में सिंधी पंच मध्यस्थता केंद्र ने पति विक्रम और कथित मंगेतर दोनों को नोटिस जारी कर समझौता वार्ता का प्रयास किया. हालांकि, कई दौर की बातचीत के बावजूद समझौता नहीं हो सका. जिसमें मध्यस्थता अधिनियम 2023 का पालन करते हुए तैयार की गई रिपोर्ट में इस केंद्र ने स्पष्ट लिखा कि दोनों पक्ष भारतीय नागरिक नहीं हैं, और न्यायिक क्षेत्राधिकार पाकिस्तान से संबंधित होता है. इसलिए केंद्र ने पति विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की अनुशंसा की है. सिंधी पंचायत के समन्वयक किशोर कोडवानी ने कहा कि, ''हमने कलेक्टर को रिपोर्ट दे दी है कि इस लड़के को डिपोर्ट कर देना चाहिए.''

कार्यकर्ताओं की कतार में पहुंची जनता, मंत्री से बुजुर्ग ने बेटे की मौत का इंसाफ मांगा

क्या है पूरा मामला
पाकिस्तान के रहने वाले इस दंपति की शादी 26 जनवरी 2020 को कराची में हुई थी. विवाह के एक महीने बाद, 26 फरवरी 2020 को विक्रम निकिता को इंदौर ले आया था. विक्रम यहां पर ड्रायफ्रुट का काम करता है. ऐसा सिंधी पंचायत के प्रमुख का कहना है. विक्रम पर ये आरोप है कि, कुछ समय बाद 9 जुलाई 2020 को उसने वीजा प्रक्रिया के नाम पर उन्हें अटारी बॉर्डर पर छोड़ दिया और वापस नहीं आए. लगातार अनदेखी और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पीड़िता निकिता ने 27 जनवरी 2025 को लिखित शिकायत दर्ज की.

शिकायत में उन्होंने कहा कि, उनके पति भारत में रहकर एक दिल्ली निवासी युवती से बिना तलाक के विवाह करने जा रहे हैं. अब पीड़िता निकिता ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और उच्च अधिकारियों से मदद की अपील की है. उन्होंने मांग की है कि उनके पति को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाए ताकि मामला कराची अदालत में सुना जा सके और उन्हें न्याय मिल सके.

