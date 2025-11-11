ETV Bharat / state

पाकिस्तानी महिला भारत की नागरिकता लेने जनसुनवाई में पहुंची, आवेदन पढ़कर अधिकारी चौंके

बेटी के साथ जनसुनवाई में पहुंची इस महिला को को एडीएम कार्यालय पहुंचाया गया जहां आवदेन और डॉक्यूमेंट के आधार पर अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

उज्जैन: भारत की नागरिकता लेने के लिए एक पाकिस्तानी महिला मंगलवार को उज्जैन में जनसुनवाई में पहुंची. सम्राट विक्रमादित्य संकुल प्रशासनिक भवन में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन पढ़ने के बाद अधिकारी भी कुछ समय के लिए चौंक गए. अलर्ट मोड में आए अधिकारियों को बाद में मालूम हुआ कि महिला लगभग 40 साल पहले शादी करके भारत आ गई थी लेकिन आज दिनांक तक नागरिकता नहीं ले पाई. यह महिला बीते 1 साल से नागरिकता के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है.

जनसुनवाई में पहुंची इस महिला का नाम रुखसाना कुरैशी है. पाकिस्तानी महिला रुखसाना कुरैशी ने बताया कि "बीते 40 साल से वह भारत में रह रही है. पाकिस्तान के पेशावर शहर से शादी करके भारत में आई और फिर यहीं बस गईं. उज्जैन के हाफिज कुरैशी से 1985 में शादी हुई थी और शहर के गीता कॉलोनी में उनका घर है."

'नागरिकता के लिए 1 साल से लगा रहीं हूं चक्कर'

रुखसाना कुरैशी का कहना है "बीते 1 साल से नागरिकता के लिए चक्कर काट रही हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. अभी दिल्ली में पाकिस्तान एंबेसी से हर 10 साल में पासपोर्ट की तारीख बढ़वाती हूं और एसपी दफ्तर साइन करने समय समय पर जाती हूं. अप्रैल माह में पाकिस्तानी पासपोर्ट की अवधि खत्म होने वाली है. बीते 3 साल पहले मेरे पति हाफिज की मौत हो गई और अब बेटी शबा के साथ रहती हूं."

'भारत में ही रहना चाहती है मेरी मां'

पाकिस्तानी महिला की बेटी शबा ने बताया कि "मेरी मां भारत में ही रहना चाहती है. बीते 40 साल से वो यहां रह रही हैं. नागरिकता के लिए हमने एडीएम दफ्तर में एक डॉक्यूमेंट फाइल सबमिट की थी लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. यही कारण है कि आज हम जनसुनवाई में पहुंचे हैं. फाइल को लेकर बीते 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई. जब तक एडीएम, कलेक्टर और एसपी के सिग्नेचर होकर फाइल कंप्लीट नहीं होगी तब तक फाइल भोपाल और दिल्ली नहीं पहुंच पाएगी. "

शबा ने माता पिता के बारे में बताया कि "मेरे पिता और मां का रिलेशन था और परिवार की मर्जी से दोनों ने 1985 में शादी की थी. मैं भी 2 से 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हूं."

'महिला के दस्तावेजों की जांच कर करेंगे कार्रवाई'

जनसुनवाई में पहुंचे इस मामले को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि "महिला रुखसाना के डॉक्यूमेंट की जांच के साथ अन्य सभी जरुरी जानकारी जुटाई जा रही है. आवदेन के आधार पर नियमानुसार आगे कार्रवाई करेंगे."