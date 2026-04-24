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यूपी के बुलंदशहर में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी कागज से भारत में रह रहा था

पूछताछ में आरोपी की पहचान सामने आई, कराची का रहने वाला है.

यूपी के बुलंदशहर में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार
यूपी के बुलंदशहर में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 2:24 PM IST

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बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर के नगर कोतवाली पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है. आरोपी काफी समय से पहचान छिपाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे सुशीला विहार इलाके में रह रहा था. पुलिस ने उसके पास से एक जाली आधार कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और एक पाकिस्तानी पासपोर्ट की फोटो कॉपी बरामद की है. नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर के अनुसार, उपनिरीक्षक मोहित कुमार की टीम देर रात गश्त पर थी.

पूछताछ में आरोपी की पहचान सैयद वासित अली पुत्र सैयद लईक अहमद (मूल निवासी कराची, पाकिस्तान) के रूप में हुई. आरोपी के पास से आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला, उस पर बुलंदशहर का पता दर्ज था. पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि वह पाकिस्तानी नागरिक है. उसके पास मौजूद पासपोर्ट की छायाप्रति के अनुसार वह कराची का निवासी है.

यूपी के बुलंदशहर में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)

उसने कबूल किया कि भारत में रहने की अनुमति (लॉन्ग टर्म वीजा) न मिलने के कारण उसने यहां फर्जी तरीके से आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करवाए थे. मां के साथ पाकिस्तान से आया था. आरोपी वासित अली ने पुलिस को बताया कि उसकी मां बिलकिस ने कराची में तलाक होने के बाद बुलंदशहर के सैंथला निवासी व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली थी. वासित अपनी तीन बहनों के साथ मां के साथ ही भारत आया था.

उसकी दो बहनों का तो लॉन्ग टर्म वीजा बन गया, लेकिन वासित का आवेदन लटक गया. 2012 में भी गया था जेलपुलिस जांच में सामने आया है कि वासित पहले भी कानून के शिकंजे में आ चुका है. वर्ष 2012 में मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने उसे विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

इसी आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से उसका लॉन्ग टर्म वीजा नहीं बन पा रहा था, जिसके बाद उसने फर्जी कागजात का सहारा लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन फर्जी दस्तावेजों को बनवाने में किन स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की थी.

बुलंदशहर के एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजय ने बताया किपुलिस का दावा करीब 40 साल से भारत में रह रहा था. आरोपी वासिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ जारी है कोतवाली नगर पुलिस ने नुमाईश फलाईओवर के पास से किया है.

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