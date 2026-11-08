Sriganganagar Sleeper Cell Network : पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे नाबालिग, जांच में जुटी पुलिस
शहजाद भट्टी के संपर्क में थे श्रीगंगानगर जिले के तीन नाबालिग. देश विरोधी नेटवर्क तैयार करने की कोशिश का मामला आया सामने.
Published : November 8, 2026 at 6:27 PM IST
श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी नेटवर्क तैयार करने की कोशिश का मामला सामने आया है. पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में जिले के तीन नाबालिगों के होने की जानकारी मिलने के बाद रायसिंहनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.
पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में आशंका है कि सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय युवाओं को जोड़कर स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी. पुलिस को यह जानकारी आसूचना अधिकारी के माध्यम से मिली थी. सूचना के अनुसार, तीनों नाबालिग सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भट्टी के संपर्क में थे. पुलिस ने तीन नाबालिगों के डिटेन करने के बाद अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है.
टेलीग्राम और WhatsApp ग्रुप के जरिए युवाओं को जोड़ने का आरोप: कांस्टेबल अशोक कुमार ने आरोपी नाबालिगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि शहजाद भट्टी कथित तौर पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर भारतीय युवाओं को अपने संपर्क में लाने का प्रयास करता है. इन ग्रुपों के जरिए युवाओं को टारगेट कर नेटवर्क में शामिल करने और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार करने की आशंका है. प्राथमिकी में कुछ पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों का भी उल्लेख है. इसके अलावा टेलीग्राम और सिग्नल एप की आईडी का भी जिक्र है. पुलिस इन नंबरों और आईडी के जरिए हुए संपर्कों की जांच कर रही है. आशंका है कि इस नेटवर्क से जुड़े लोगों का इस्तेमाल स्लीपर सेल के रूप में किया जाना था.
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हरियाणा में गिरफ्तारी और हनुमानगढ़ में रेकी का भी जिक्र: प्राथमिकी में हरियाणा और राजस्थान में सामने आए पूर्व घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया गया है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 13 मार्च 2026 को हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा थाना क्षेत्र में शहजाद भट्टी के एक कथित भारतीय सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था. उसके कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद होने का भी उल्लेख प्राथमिकी में किया गया है. इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि शहजाद भट्टी का एक कथित सहयोगी हनुमानगढ़ जिले में आकर रेकी की गतिविधियों में शामिल रहा था.
24 मार्च 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किए जाने और हनुमानगढ़ जिले में कथित आतंकी मॉड्यूल और सहयोगी तैयार करने संबंधी गतिविधियों का भी प्राथमिकी में जिक्र किया गया है. पुलिस इन घटनाक्रमों को शहजाद भट्टी के कथित नेटवर्क की गतिविधियों से जोड़कर देख रही है. जांच का मुख्य केंद्र यह पता लगाना है कि श्रीगंगानगर जिले के नाबालिगों का इस नेटवर्क से किस स्तर तक संपर्क था और उन्हें किस तरह की गतिविधियों के लिए जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था.
सीमावर्ती जिले में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क: श्रीगंगानगर जिला पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा होने के कारण सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है. ऐसे में स्थानीय नाबालिगों का कथित तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है. फिलहाल रायसिंहनगर पुलिस ने तीन नाबालिगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस मोबाइल नंबरों, टेलीग्राम और सिग्नल आईडी सहित सोशल मीडिया पर हुए संपर्कों की कड़ियां खंगाल रही है.
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