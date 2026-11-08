ETV Bharat / state

Sriganganagar Sleeper Cell Network : पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे नाबालिग, जांच में जुटी पुलिस

रायसिंहनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की ( Etv Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी नेटवर्क तैयार करने की कोशिश का मामला सामने आया है. पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में जिले के तीन नाबालिगों के होने की जानकारी मिलने के बाद रायसिंहनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में आशंका है कि सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय युवाओं को जोड़कर स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी. पुलिस को यह जानकारी आसूचना अधिकारी के माध्यम से मिली थी. सूचना के अनुसार, तीनों नाबालिग सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भट्टी के संपर्क में थे. पुलिस ने तीन नाबालिगों के डिटेन करने के बाद अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है.