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यूपी के इस मदरसे में मिला पाकिस्तानी पंखा, खुलासा होते ही मचा हड़कंप, अब जांच में सामने आई ये बातें?

कुशीनगर में मेड इन पाकिस्तान पंखा ( Photo Credit; ETV Bharat )

कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर जिले के दुदही मदरसे में लगे ‘मेड इन पाकिस्तान’ पंखे की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. तस्वीर सामने आते ही तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे. मामले की जांच की मांग उठने लगी. सूचना मिलते ही विशुनपुरा थाना पुलिस ने मदरसा प्रबंधन से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी. विशुनपुरा थानाध्यक्ष विनय मिश्रा ने बताया कि पंखा सऊदी अरब से खरीदा गया था और उससे संबंधित कागजात भी प्रस्तुत किए गए हैं. शुरुआती जांच में कोई आपत्तिजनक तथ्य नहीं मिला है. मदरसे में मेड इन पाकिस्तान पंखा

दरअसल ये पूरा मामला जंगल विशुनपुरा गांव स्थित गोसाई पट्टी के मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम का है. बताया जा रहा है कि मदरसे में लगा एक पंखा खराब हो गया था, जिसे मरम्मत के लिए गांव के एक मिस्त्री के पास भेजा गया. इसी दौरान कुछ लोगों की नजर पंखे पर लिखे ‘Made in Pakistan’ पर पड़ी. किसी ने उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. देखते ही देखते खबर पूरे इलाके में फैल गई. लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे. पंखे का साऊदी दस्तावेज (Photo Credit; ETV Bharat) मिस्त्री अकबर ने बताया कि मेरे पास तीन पंखा मदरसे से आया था. दो तो आसानी से खुल गया लेकिन एक को खोलने लगा तो समझ नही आया. यूट्यूब पर सर्च कर तरीका पूछा तो पता चला की ये पाकिस्तान में बना है.