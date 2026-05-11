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यूपी के इस मदरसे में मिला पाकिस्तानी पंखा, खुलासा होते ही मचा हड़कंप, अब जांच में सामने आई ये बातें?

पुलिस ने कादरिया हकीकतुल उलूम मदरसा प्रबंधक मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण शमशुद्दीन से पूछताछ की

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कुशीनगर में मेड इन पाकिस्तान पंखा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 10:12 AM IST

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कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर जिले के दुदही मदरसे में लगे ‘मेड इन पाकिस्तान’ पंखे की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. तस्वीर सामने आते ही तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे. मामले की जांच की मांग उठने लगी. सूचना मिलते ही विशुनपुरा थाना पुलिस ने मदरसा प्रबंधन से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी. विशुनपुरा थानाध्यक्ष विनय मिश्रा ने बताया कि पंखा सऊदी अरब से खरीदा गया था और उससे संबंधित कागजात भी प्रस्तुत किए गए हैं. शुरुआती जांच में कोई आपत्तिजनक तथ्य नहीं मिला है.

मदरसे में मेड इन पाकिस्तान पंखा
दरअसल ये पूरा मामला जंगल विशुनपुरा गांव स्थित गोसाई पट्टी के मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम का है. बताया जा रहा है कि मदरसे में लगा एक पंखा खराब हो गया था, जिसे मरम्मत के लिए गांव के एक मिस्त्री के पास भेजा गया. इसी दौरान कुछ लोगों की नजर पंखे पर लिखे ‘Made in Pakistan’ पर पड़ी. किसी ने उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. देखते ही देखते खबर पूरे इलाके में फैल गई. लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे.

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पंखे का साऊदी दस्तावेज (Photo Credit; ETV Bharat)

मिस्त्री अकबर ने बताया कि मेरे पास तीन पंखा मदरसे से आया था. दो तो आसानी से खुल गया लेकिन एक को खोलने लगा तो समझ नही आया. यूट्यूब पर सर्च कर तरीका पूछा तो पता चला की ये पाकिस्तान में बना है.

दान में मदरसे को मिला था पंखा

वहीं मदरसे के मास्टर मो. मेराजुद्दीन ने कहा कि गांव के शमशुद्दीन ने तीन साल पहले एक पंखा दान किया था. तबसे वह चलता रहा लेकिन जब वह खराब हुआ तो बनने के लिए दिया. तभी मिस्त्री ने बताया कि यह पाकिस्तान का बना हुआ है. दुकान से ही लोगो ने फोटो खिंचकर वायरल किया. जिसके बाद विशुनपुरा थाने की पुलिस भी आई थी. उन्होंने मदरसे की जांच भी कि लेकिन कुछ नहीं मिला.

पंखे का सऊदी कनेक्शन

विशुनपुरा थाना पुलिस ने मदरसा प्रबंधक मोहम्मद यूनुस और गांव निवासी शमशुद्दीन से पूछताछ की. जांच के दौरान पता चला कि शमशुद्दीन का पुत्र वाजिद अंसारी पिछले करीब 10 वर्षों से सऊदी अरब में रहकर मजदूरी करता है. उसने वर्ष 2020 में लगभग 80 रियाल में यह पंखा खरीदा था और कार्गो कोरियर के माध्यम से अपने घर भेजा था. बाद में वर्ष 2023 में उसने वह पंखा मदरसे में दान कर दिया. पुलिस को पूछताछ के दौरान शमसुद्दीन ने पंखा खरीदने से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए. जांच में कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक तथ्य सामने नहीं आया. इसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया.

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