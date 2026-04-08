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पाकिस्तानी कल्चर ने निकाह को बोझ बना दिया है, देवबंदी उलेमाओं ने फिजूलखर्ची पर जताई चिंता

इस्लाम में निकाह एक सादा, आसान और बरकत वाला अमल है, लेकिन गैर-ज़रूरी रस्मों से बोझ बना दिया है.

देवबंदी उलेमाओं ने फिजूलखर्ची पर जताई चिंता
देवबंदी उलेमाओं ने फिजूलखर्ची पर जताई चिंता (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:43 PM IST

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सहारनपुर: इस्लाम में निकाह के वक्त किये जाने वाले दिखावे पर देवबंदी उलेमाओं ने एतराज जताया है. जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी आलिम, मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने शादियों में बढ़ते दिखावे और फिजूलखर्ची को लेकर चिंता जाहिर की है.

उन्होंने खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे पाकिस्तानी शादी कल्चर की नकल को मुस्लिम समाज के लिए नुकसानदेह बताया, उन्होंने कहा, पाकिस्तानी कल्चर की नक़ल ने इस्लाम में निकाह को बोझ बना दिया है.


कारी इश्हाक गोरा के मुताबिक, इस्लाम में निकाह एक सादा, आसान और बरकत वाला अमल है, लेकिन आज इसे दिखावे, और गैर-ज़रूरी रस्मों से बोझ बना दिया गया है, उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि "भारत के मुसलमान भी सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली चमक-दमक से प्रभावित होकर उसी तरह की शादियां करने लगे हैं, जबकि इन रस्मों का इस्लामी तालीमात से कोई संबंध नहीं है.

मुसलमान लगातार, इस्लामी उसूलों से दूर होता जा रहा है, शादियों को आसान बनाने के बजाय उसे दिखावे का जरिया बना लिया है. पाकिस्तानी शादी कल्चर की अंधी नकल समाज में गलत रिवायतों को बढ़ावा दे रही है, जो कतई कुबूल नहीं है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी मौलाना इसहाक गोरा पाकिस्तानी सीरियलों के प्रभाव पर सवाल उठा चुके हैं. उनका कहना था कि तलाक और खुला जैसे मामलों में बढ़ोतरी के पीछे इन सीरियलों का बड़ा असर हो सकता है, जो सामाजिक ढांचे को कमजोर कर रहा है.

उन्होंने लोगों से कहा, निकाह को सादगी, हया और दीन के मुताबिक अंजाम दें, ताकि यह रिश्ता रहमत और बरकत का जरिया बने, न कि दिखावे और बोझ का माध्यम. मौलाना के इस बयान के बाद से समाज में शादियों में बढ़ती फिजूलखर्ची और बाहरी कल्चर की नकल को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है.

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