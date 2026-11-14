पाकिस्तान की 'चांदनी' और 'गोरी' मध्य प्रदेश में बैन, किडनी खराब होने की आशंका पर एक्शन
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की पड़ताल में पता चला है कि इस क्रीम में पारे की मात्रा तय मानक से कई गुना अधिक है. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 4:46 PM IST
इंदौर: इंदौर के कॉस्मेटिक बाजार मैं अवैध रूप से पाकिस्तान में तैयार जहरीली कॉस्मेटिक क्रीम अवैध रूप से बिक रही थी. हाल ही में इस मामले का खुलासा हुआ तो पता चला पाकिस्तान में तैयार चांदनी और गोरी नामक फेशियल क्रीम से कई महिलाओं की किडनी खराब हो चुकी है. मध्य प्रदेश में चांदनी और गोरी नमक फेशियल क्रीम के स्वास्थ्य आधारित खतरे को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अवैध रूप से लाई जा रही फेशियल क्रीम को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया है.
इंदौर में दो जगहों से बरामद किए गए 300 पैकेट
दरअसल पाकिस्तान से इंदौर बिकने आई गोरी और चांदनी नाम की क्रीम की अवैध रूप से बिक्री की सूचना पर औषधि विभाग की टीम ने इंदौर के रानीपुरा-छावनी क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए करीब डेढ़ लाख रुपये की चांदनी और गोरी प्रतिबंधित क्रीम जब्त की थी. फिलहाल इंदौर में दो जगह कार्रवाई हुई है जिनमें रानीपुरा स्थित द ब्यूटी बार और दूसरी छावनी क्षेत्र में पद्मश्री एजेंसी शामिल है, यहां से 300 पैकेट बरामद किए गए, जिन पर 'मेड इन पाकिस्तान' लिखा मिला.
मामले की जानकारी देते हुए उप औषधि नियंत्रक नवनीत प्रताप सिंह ने बताया "चांदनी और गोरी क्रीम अनाधिकृत और अवैध कॉस्मेटिक है जिस पर केंद्रीय औषधि मानक संगठन ने पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है. इंदौर और अन्य इलाकों में भी इसकी चोरी-छिपे सप्लाई और बिक्री हो रही थी. जिसके चलते अब यहां रानीपुर में माल जब्त किया गया है. इसमें बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. फिलहाल यह माल पाकिस्तान से इंदौर अथवा नागपुर कैसे पहुंचा इसको लेकर भी पड़ताल चल रही है."
पाकिस्तान से चोरी छुपे इंपोर्ट की गई
फेशियल क्रीम को लेकर विभाग की नींद तब खुली जब 'गोरी' नामक इस क्रीम को उपयोग करने वाली नागपुर की करीब 18 महिलाओं को किडनी संबंधी गंभीर बीमारी हो गई. दरअसल नागपुर की अनेक महिलाएं पिछले डेढ़-दो साल से इस पाकिस्तानी 'गोरी' नामक क्रीम का इस्तेमाल कर रही थीं और उन्हें ये गंभीर बीमारी हुई. इसके बाद महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा की पड़ताल में पता चला कि इस क्रीम में पारे की मात्रा तय मानक से कई गुना अधिक है, जिसके चलते औषधि प्रशासन विभाग अलर्ट मोड में आया और इस पर तुरंत प्रतिबंध की कार्रवाई शुरू हुई. इधर मध्य प्रदेश में भी यह क्रीम धड़ले से बिक रही थी जिसकी खेप पकड़ी गई है.
पाकिस्तानी सामग्री पर प्रतिबंध
भारत सरकार ने 2 मई 2025 को ही पाकिस्तान में बनने या वहां से निर्यात किए गए किसी भी सामान के सीधे और तीसरे देश के रास्ते आयात तथा पारगमन पर रोक लगा रखी है. बावजूद इसके पाकिस्तान से लगातार यह क्रीम इंदौर सहित अन्य जगह बिक्री के लिए पहुंच रही है.