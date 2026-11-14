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पाकिस्तान की 'चांदनी' और 'गोरी' मध्य प्रदेश में बैन, किडनी खराब होने की आशंका पर एक्शन

जहरीली कॉस्मेटिक क्रीम बैन ( ETV Bharat )

इंदौर: इंदौर के कॉस्मेटिक बाजार मैं अवैध रूप से पाकिस्तान में तैयार जहरीली कॉस्मेटिक क्रीम अवैध रूप से बिक रही थी. हाल ही में इस मामले का खुलासा हुआ तो पता चला पाकिस्तान में तैयार चांदनी और गोरी नामक फेशियल क्रीम से कई महिलाओं की किडनी खराब हो चुकी है. मध्य प्रदेश में चांदनी और गोरी नमक फेशियल क्रीम के स्वास्थ्य आधारित खतरे को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अवैध रूप से लाई जा रही फेशियल क्रीम को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया है.

इंदौर में दो जगहों से बरामद किए गए 300 पैकेट

दरअसल पाकिस्तान से इंदौर बिकने आई गोरी और चांदनी नाम की क्रीम की अवैध रूप से बिक्री की सूचना पर औषधि विभाग की टीम ने इंदौर के रानीपुरा-छावनी क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए करीब डेढ़ लाख रुपये की चांदनी और गोरी प्रतिबंधित क्रीम जब्त की थी. फिलहाल इंदौर में दो जगह कार्रवाई हुई है जिनमें रानीपुरा स्थित द ब्यूटी बार और दूसरी छावनी क्षेत्र में पद्मश्री एजेंसी शामिल है, यहां से 300 पैकेट बरामद किए गए, जिन पर 'मेड इन पाकिस्तान' लिखा मिला. मनोज पुष्प, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, इंदौर (ETV Bharat) रतलाम में बिक रहा था नामी कंपनी का एक्सपायर्ड मिल्क क्रीम, खाद्य विभाग के रेड से अफरा-तफरी मामले की जानकारी देते हुए उप औषधि नियंत्रक नवनीत प्रताप सिंह ने बताया "चांदनी और गोरी क्रीम अनाधिकृत और अवैध कॉस्मेटिक है जिस पर केंद्रीय औषधि मानक संगठन ने पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है. इंदौर और अन्य इलाकों में भी इसकी चोरी-छिपे सप्लाई और बिक्री हो रही थी. जिसके चलते अब यहां रानीपुर में माल जब्त किया गया है. इसमें बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. फिलहाल यह माल पाकिस्तान से इंदौर अथवा नागपुर कैसे पहुंचा इसको लेकर भी पड़ताल चल रही है." जहरीली कॉस्मेटिक क्रीम को बौन करने का आदेश (ETV Bharat)