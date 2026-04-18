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हिमाचल में संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप! सेना ने संभाला मोर्चा

डलहौजी: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब डलहौजी उपमंडल के नगाली क्षेत्र में एक संदिग्ध गुब्बारा जैसी वस्तु मिलने की सूचना सामने आई. इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वस्तु पर “PIA” लिखा हुआ था, जिससे इसके पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है.

मौके पर पहुंची पुलिस

जानकारी के मुताबिक, चलाड़ी गांव के पास शीतला माता मंदिर के नीचे एक संदिग्ध वस्तु देखी गई. इसकी सूचना ग्राम पंचायत नगाली के प्रधान शुभम कुमार ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कुलदीप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को सुरक्षित किया गया. पुलिस टीम ने जांच के दौरान पाया कि पत्थर के ढांचे के नीचे तारों से जुड़ी एक वस्तु रखी हुई थी, जो देखने में संदिग्ध लग रही थी. मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया. इसके बाद डीएसपी मयंक शर्मा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.