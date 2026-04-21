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पाकिस्तान से संचालित साजिश नाकाम; दिल्ली में टारगेट किलिंग और ग्रेनेड हमलों की योजना बना रहे दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कथित प्रॉक्सी शहजाद भट्टी से जुड़े एक खतरनाक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस साजिश में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली-एनसीआर में फायरिंग, ग्रेनेड हमले और टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय राजवीर और 19 वर्षीय विवेक बंजारा के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र के रहने वाले हैं.

पुलिस के अनुसार, दोनों को सोशल मीडिया के जरिए ‘राणा भाई’ नामक व्यक्ति ने संपर्क किया, जो शहजाद भट्टी का करीबी सहयोगी है. इसके बाद दोनों सीधे भट्टी के संपर्क में आ गए और उसके निर्देश पर काम करने लगे. जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी भारत में आपराधिक नेटवर्क के जरिए बड़ी साजिश रच रहा था. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को जोड़कर उन्हें पैसे और हथियार मुहैया कराता था, ताकि दिल्ली-एनसीआर में दहशत फैलाने वाली घटनाओं को अंजाम दिया जा सके.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिला था कि यह मॉड्यूल दिल्ली में किसी बड़े होटल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है. इसी आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. सबसे पहले विवेक बंजारा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी राजवीर को सराय काले खां इलाके से दबोचा गया.