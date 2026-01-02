ETV Bharat / state

पाक जासूसी और टेरर फंडिंग मामला: संदीप और रिजवान ने पैसों की लेन-देन मामले में किया बड़ा खुलासा, हो सकती है और गिरफ्तारियां

पुलिस ने पाक जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में संदीप और रिजवान के 50 हजार रुपये के हवाला लेन-देन का खुलासा किया.

Pakistan espionage and terror funding case
पाक जासूसी और टेरर फंडिंग मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 2, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: जिले की पुलिस ने पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग के मामले में महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. रिमांड पर पूछताछ में आरोपी संदीप उर्फ सनी ने बताया कि मुख्य आरोपी युवा वकील रिजवान के साथ उसका 50 हजार रुपये का लेन-देन हुआ था. यह रकम हवाला के जरिए विदेशी ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है. संदीप की गिरफ्तारी इस मामले में आठवीं गिरफ्तारी है.

SIT की कार्रवाई: तावडू डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने मामले में बताया कि, "SIT ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामला 26 नवंबर को युवा वकील रिजवान की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था. रिजवान पाकिस्तान के हैंडलर्स से संपर्क में था और हवाला के जरिए देशविरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा था."

संदीप और रिजवान ने पैसों की लेन-देन मामले में किया बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

29 दिसंबर को संदीप की गिरफ्तारी: डीएसपी अभिमन्यु ने आगे बताया कि, मामले में 29 दिसंबर को पंजाब के संगरूर निवासी संदीप उर्फ सनी और उसके साथी की गिरफ्तारी हुई. सनी को चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिसमें से अभी एक दिन बाकी है. जांच में पता चला कि सनी सीधे विदेशी ड्रग्स डीलरों के संपर्क में था और रिजवान से उसके गहरे संबंध थे. रिजवान के बैंक खाते से सनी को 50 हजार रुपये का ट्रांसफर मिला."

परिवार भी ड्रग्स कारोबार में शामिल: पुलिस के अनुसार सनी का पूरा परिवार ड्रग्स कारोबार में शामिल है. सनी पर तीन एनडीपीएस एक्ट के मामले चल रहे हैं. उसके भाई पर पंजाब में दो मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, उसकी मां पर भी छह एनडीपीएस मामले पाए गए हैं. पुलिस ने बताया कि यह नेटवर्क विदेशी नागरिकों से जुड़ा हुआ है, जहां हवाला के माध्यम से ड्रग्स से कमाई का लेन-देन होता था.

जांच में लगातार खुल रही नई कड़ियां: डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने कहा कि, "जांच में लगातार नई कड़ियां जुड़ रही है. पुलिस सक्रिय कार्रवाई कर रही है. मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है. तावडू सदर थाने में दर्ज इस केस की गहन जांच जारी है, जिससे पाकिस्तानी लिंक और ड्रग्स - टेरर फंडिंग का पूरा नेटवर्क उजागर होने की उम्मीद है. लोगों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें."

ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में सातवीं गिरफ्तारी, नूंह से एक वकील गिरफ्तार

TAGGED:

NUH TERROR FUNDING INVESTIGATION
NUH SANDEEP AND RIZWAN
NUH HAWALA MONEY TRANSFER
NUH DRUG TRAFFICKING NETWORK
NUH PAKISTAN ESPIONAGE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.