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पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक दिन भारत के अंग होंगे: योग गुरु बाबा रामदेव

बाबा रामदेव ने कहा, "पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और अन्याय मानव सभ्यता की सबसे बड़ी क्रूरताओं में से हैं."

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योग गुरु बाबा रामदेव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 5:07 PM IST

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रायपुर: योग गुरु रामदेव सोमवार को रायपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान एक दिन फिर से भारत का हिस्सा बन जाएंगे. योग गुरु ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की. स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश में हिंदू धर्म, इस्लाम या ईसाई धर्म को कोई खतरा नहीं है, बल्कि भारत का सम्मान और गरिमा दांव पर है.

पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए रामदेव ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को "अत्याचार और अन्याय" का सामना करना पड़ा है. बाबा रामदेव ने कहा, "पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और अन्याय मानव सभ्यता की सबसे बड़ी क्रूरताओं में से हैं."

योग गुरु बाबा रामदेव (ETV Bharat)

पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान होंगे भारत का हिस्सा: योग गुरु

योग गुरु ने कहा कि ऐसी हरकतें करने वालों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए. रामदेव ने कहा, "वह दिन भी आएगा जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान फिर से भारत में मिल जाएंगे. बस थोड़ा धैर्य रखें." धर्मांतरण और इसे रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में बनाए गए कानून के मुद्दे पर रामदेव ने कहा कि हिंदुओं, ईसाइयों या मुसलमानों के उत्पीड़न के आरोप "राजनीतिक बयानबाजी" का हिस्सा हैं. बाबा रामदे ने कहा, "देश में जो भी धार्मिक बदलाव हुए हैं, कम से कम यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी का उत्पीड़न न हो. हिंदू धर्म, इस्लाम या ईसाई धर्म को कोई खतरा नहीं है. खतरा भारत के सम्मान और गरिमा को है."

भारत दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र बने: रामदेव

बाबा रामदेव ने कहा कि उनका सपना है कि भारत दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र बने और यहां के नागरिक दुनिया के सबसे अच्छे नागरिक बनें. योग गुरु ने कहा, "मैं चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी बने, रुपये की कीमत कम से कम डॉलर और पाउंड के बराबर हो जाए, और भारतीय पासपोर्ट इतना मजबूत हो जाए कि भारतीयों को दुनिया में कहीं भी वीजा की जरूरत न पड़े." योग गुरु ने कहा कि अमेरिका, चीन और रूस सहित हर देश में भारत का समान सम्मान होना चाहिए. सनातन धर्म पर रामदेव ने कहा कि इस धर्म में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके कारण लोगों को इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने की जरूरत पड़े, "सनातन संस्कृति और धर्म प्राचीन हैं, उनमें ऐसी कौन सी कमी या खामी है जो हमें मुस्लिम या ईसाई बनने के लिए मजबूर करेगी ? कुछ समुदायों ने तलवार और प्रलोभन से लेकर चमत्कार और गलतफहमियां फैलाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके हमारे अपने सनातनी हिंदू भाइयों का धर्मांतरण कराया. "तब भी हम चुप रहे."

धर्मांतरण पर रखी अपनी राय

योग गुरु ने कहा, "जब ईसाई लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करते थे, तब भी हम चुप रहे." रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म में कोई जन्मजात कमी नहीं है, भले ही उस पर सामाजिक ऊंच-नीच, भेदभाव और छुआछूत के झूठे आरोप लगाए जाते रहे हों. बाबा रामदेव ने कहा, "इस धर्म के भीतर कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी सोच गलत है और जो इस तरह का भेदभाव और सामाजिक ऊंच-नीच को बढ़ावा देते हैं."

सामाजिक मूल्यों का पालन करना जरुरी: रामदेव

रामदेव ने आगे कहा कि सनातनी होने का मतलब है भगवान राम की गरिमा, भगवान कृष्ण के योग और कर्म, और भगवान शिव से जुड़ी पवित्रता और सच्चाई को अपनाना है. उन्होंने कहा, "अगर इन मूल्यों का पालन किया जाए, तो धर्म परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठेगा." योग गुरु ने कहा कि यह सुनिश्चित करने में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएं ठीक से काम करें और उनमें कोई साजिश या गलत काम न हो. उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि सरकारी तंत्र की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. सरकारी मशीनरी को धार्मिक व्यवस्था के कामकाज में इस तरह मदद करनी चाहिए कि उसके खिलाफ कोई साजिश न रची जा सके."

सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी: रामदेव

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, "सरकार की जिम्मेदारी है कि वह धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अर्थव्यवस्था और कृषि की व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी न होने दे, क्योंकि यही लोकतंत्र का असली मतलब है. उन्होंने कहा, "मुख्य ध्यान इन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर होना चाहिए; तभी हम 2047 तक एक विकसित भारत बना पाएंगे."

महबूबा मुफ्ती के बयान को बताया दुर्भाग्यजनक

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर कि वह एक "दिमागी नक्सली" हैं, रामदेव ने कहा कि ऐसे बयानों से देश में "बौद्धिक अराजकता" फैलती है. रामदेव ने कहा, "मैं राजनीतिक बयानों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बौद्धिक अराजकता अलोकतांत्रिक है." उन्होंने कहा कि लोगों को विरोध करने और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी गतिविधियां लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक और आध्यात्मिक सीमाओं के भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं. उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में हर किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन उस आजादी का इस्तेमाल किसी भी तरह से देश को बर्बाद करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

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