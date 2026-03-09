वन अधिकार कानून का बस्तर में उल्लंघन, समिति अध्यक्ष बोले- वन विभाग कर रहा अवैध कटाई
बस्तर के पखनार गांव लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की है. सामुदायिक वन अधिकार के बावजूद वन विभाग पर पेड़ों की कटाई का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 9, 2026 at 7:40 PM IST
जगदलपुर: दरभा विकासखंड के पखनार गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग पर समिति के बिना अनुमति पेड़ों की कटाई करने का आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर ग्रामीण सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कटाई रोकने के साथ जांच की मांग की.
वन अधिकार मिलने के बाद भी विवाद
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में पखनार गांव को सामुदायिक वन अधिकार पत्रक दिया गया था. इसके तहत गांव की वन संसाधन समिति को जंगल और उसके संसाधनों की देखरेख का अधिकार मिला है. लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक वन विभाग उनकी अनुमति के बिना ही जंगल में पेड़ों की कटाई कर रहा है.
गश्त के दौरान मिले कटे पेड़ों के ढेर
वन संसाधन समिति के अध्यक्ष सीताराम मंडावी ने बताया कि अधिकार मिलने के बाद गांव के लोग जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं. इसी दौरान गश्त के समय जंगल में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के ढेर मिले.
वन विभाग पर नियमों की अनदेखी का आरोप
ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में दरभा के वन परिक्षेत्र अधिकारी से बात कर समन्वय बनाने की कोशिश की गई. लेकिन वन विभाग ने इसे कूप कटाई बताकर कार्रवाई जारी रखने की बात कही. साथ ही विरोध करने पर वन प्रबंधन समिति के दो सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.
कलेक्टर और एसपी से जांच की मांग
इसके बाद पूरे गांव के लोग और समिति के सदस्य सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे. उन्होंने कलेक्टर और एसपी से मांग की कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मिले अधिकारों का सम्मान किया जाए और पेड़ों की कटाई तुरंत रोकी जाए.
जांच का आश्वासन
जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. इसके बाद ग्रामीण अपने गांव लौट गए.