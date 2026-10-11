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नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म, पखांजूर पुलिस ने 20 साल के आरोपी को पकड़ा

नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म, पखांजूर पुलिस ने 20 साल के आरोपी को पकड़ा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर. जिले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी सकुशल बरामद कर लिया है. मामला पखांजूर थाना क्षेत्र का है.

17 सितंबर को दर्ज हुई थी शिकायत पखांजूर पुलिस के अनुसार 17 सितंबर 2026 को बालिका की मां ने पखांजूर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई अपने साथ ले गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुम इंसान और 160/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. बालिका की तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी.