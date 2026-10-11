नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म, पखांजूर पुलिस ने 20 साल के आरोपी को पकड़ा
नाबालिग की मां ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, पुलिस ने नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया, आऱोपी को भी पकड़ा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 8:24 PM IST
कांकेर. जिले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी सकुशल बरामद कर लिया है. मामला पखांजूर थाना क्षेत्र का है.
17 सितंबर को दर्ज हुई थी शिकायत
पखांजूर पुलिस के अनुसार 17 सितंबर 2026 को बालिका की मां ने पखांजूर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई अपने साथ ले गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुम इंसान और 160/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. बालिका की तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी.
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक तेज कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अपहृत लड़की को पीवी-116 में देखा गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 11 अक्टूबर को नाबालिग के साथ संदेही आरोपी को बरामद कर लिया.
आरोपी ने कबूला जुर्म
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की. इसके बाद मामले में बीएनएस की धारा 87, 64(1), 64(2)(m), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गईं. आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में निरीक्षक तेज कुमार वर्मा, एएसआई वेदन सलामे, पीएसआई अमीना, महिला प्रधान आरक्षक ज्योति साहू, महिला आरक्षक ममता मण्डावी, बीएलसी राकेश उर्फ रानी और महिला आरक्षक पूर्वा मण्डावी का विशेष योगदान रहा.