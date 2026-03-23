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फरीदाबाद से पाक जासूस गैंग का सदस्य गिरफ्तार, पेट्रोल पंप पर चला रहा था पंचर की दुकान

फरीदाबाद: फरीदाबाद में पाकिस्तानी जासूसी गैंग का एक सक्रिय सदस्य नौशाद अली उर्फ लालू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गाजियाबाद पुलिस की टीम ने आरोपी को फरीदाबाद के गांव नचौली से पकड़ा है. नौशाद पर आरोप है कि वह पाकिस्तान के लिए रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की फोटो-वीडियो व्हाट्सऐप ग्रुपों में भेजता था. इसके अलावा गैंग के अन्य सदस्यों में मेरठ के सुहेल समेत अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

पंचर की दुकान से जासूसी का अड्डा: डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि, "नौशाद ने लगभग तीन महीने पहले ही गांव नचौली स्थित खुले पेट्रोल पंप पर पंचर बनाने की दुकान शुरू की थी. दुकान के माध्यम से वह पुलिस और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखता और महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों को भेजता था. एक फोटो भेजने के बदले नौशाद को 4 से 6 हजार रुपए मिलते थे."

पेट्रोल पंप पर चला रहा था पंचर की दुकान (ETV Bharat)

सहयोगी भी गिरफ्तार: नौशाद के अलावा पुलिस ने मीरा को गिरफ्तार किया है, जो कि औरंगाबाद थाना सदर निवासी है. इसके अलावा मथुरा के एक अन्य आरोपी और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है. पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि सुहेल ने उन्हें गैंग में जोड़ा था. पुलिस के मुताबिक गैंग का नेटवर्क काफी व्यवस्थित था और अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ था.

ऐसे हुई गिरफ्तारी: डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि, "16 मार्च की शाम गाजियाबाद पुलिस सादे कपड़ों में नौशाद की लोकेशन खोजने के लिए पेट्रोल पंप पहुंची. कर्मचारियों से नाम और मूल निवास पूछताछ के दौरान नौशाद बगल में ही खड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने शुरुआती तौर पर उस पर ध्यान नहीं दिया. जब कर्मचारियों से नौशाद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उसका नाम उर्फ लालू बताया. इसके बाद पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार कर लिया और उसका मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया."