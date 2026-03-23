फरीदाबाद से पाक जासूस गैंग का सदस्य गिरफ्तार, पेट्रोल पंप पर चला रहा था पंचर की दुकान
फरीदाबाद से गाजियाबाद पुलिस की टीम ने पाक जासूस नौशाद अली को गिरफ्तार किया है.
Published : March 23, 2026 at 10:57 AM IST|
Updated : March 23, 2026 at 11:29 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में पाकिस्तानी जासूसी गैंग का एक सक्रिय सदस्य नौशाद अली उर्फ लालू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गाजियाबाद पुलिस की टीम ने आरोपी को फरीदाबाद के गांव नचौली से पकड़ा है. नौशाद पर आरोप है कि वह पाकिस्तान के लिए रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की फोटो-वीडियो व्हाट्सऐप ग्रुपों में भेजता था. इसके अलावा गैंग के अन्य सदस्यों में मेरठ के सुहेल समेत अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
पंचर की दुकान से जासूसी का अड्डा: डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि, "नौशाद ने लगभग तीन महीने पहले ही गांव नचौली स्थित खुले पेट्रोल पंप पर पंचर बनाने की दुकान शुरू की थी. दुकान के माध्यम से वह पुलिस और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखता और महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों को भेजता था. एक फोटो भेजने के बदले नौशाद को 4 से 6 हजार रुपए मिलते थे."
सहयोगी भी गिरफ्तार: नौशाद के अलावा पुलिस ने मीरा को गिरफ्तार किया है, जो कि औरंगाबाद थाना सदर निवासी है. इसके अलावा मथुरा के एक अन्य आरोपी और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है. पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि सुहेल ने उन्हें गैंग में जोड़ा था. पुलिस के मुताबिक गैंग का नेटवर्क काफी व्यवस्थित था और अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ था.
ऐसे हुई गिरफ्तारी: डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि, "16 मार्च की शाम गाजियाबाद पुलिस सादे कपड़ों में नौशाद की लोकेशन खोजने के लिए पेट्रोल पंप पहुंची. कर्मचारियों से नाम और मूल निवास पूछताछ के दौरान नौशाद बगल में ही खड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने शुरुआती तौर पर उस पर ध्यान नहीं दिया. जब कर्मचारियों से नौशाद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उसका नाम उर्फ लालू बताया. इसके बाद पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार कर लिया और उसका मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया."
पेट्रोल पंप पर चलाता था पंचर की दुकान: पुलिस की जांच में पता चला कि पेट्रोल पंप के पूर्व मैनेजर रविंद्र ने नौशाद की दुकान खुलवाने में मदद की थी. उन्होंने मेवला महाराजपुर पेट्रोल पंप पर पहले से चल रही पंचर की दुकान वाले मुमताज से संपर्क किया. इसके बाद मुमताज ने नौशाद को कोलकाता से वापस बुलाकर गांव नचौली के पंप पर उसकी दुकान लगवायी.
दोनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नौशाद और मुमताज दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर थाना काटी क्षेत्र के हरचंदा गांव के रहने वाले हैं. यह गैंग के सदस्य अक्सर अपने पुराने परिचितों और गांव के लोगों का इस्तेमाल जासूसी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करते थे.
"देशद्रोह का मामला सामने आने पर हुए हैरान": पुलिस जांच में पता चला कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का यह पेट्रोल पंप फरीदाबाद निवासी शिवशांत प्रसाद गुप्ता ने एक साल पहले खोला था. कर्मचारी संतोष ने बताया कि, "जब पुलिस ने पहले पंप पर छापेमारी की थी, तब उन्हें लगा कि यह किसी चोरी या झपटमारी से जुड़ा मामला है. लेकिन जब उन्हें नौशाद के खिलाफ देशद्रोह का मामला बताया गया, तो सभी हैरान रह गए."
जासूसी का तरीका और भुगतान: डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि, "गैंग के सदस्य रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की फोटो-वीडियो व्हाट्सऐप ग्रुपों में भेजते थे. प्रत्येक फोटो के लिए उन्हें 4 से 6 हजार रुपए मिलते थे. गिरफ्तार नौशाद को उत्तर प्रदेश पुलिस अपने साथ लेकर गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है."
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में नशे की हालत में 150 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक, फिर चला रेस्क्यू ऑपरेशन