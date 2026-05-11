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जोधपुर: JDA परिसर में धरने पर बैठे पाक विस्थापित, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, आयुक्त ने दिया आश्वासन

जेडीए परिसर में धरना देते पाक विस्थापित ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए हिंदू विस्थापितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार को विस्थापितों का एक बड़ा दल जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) पहुंचा. उनकी मांग थी – बिजली, पानी, पक्की बस्ती और शोषण से मुक्ति. उनका आरोप था कि हाईकोर्ट के संरक्षण के आदेश के बाद भी JDA पिछले 9 माह से उन्हें परेशान कर रहा है. तीन सौ लोगों पर प्रदर्शन का मामला दर्ज किया, नोटिस थमाए और अवैध वसूली के एजेंट तक बस्ती में भेजे. जब विस्थापित JDA पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और धक्का-मुक्की तक हो गई. आखिरकार आयुक्त ने भूखंड योजना का लाभ लेने की सलाह दी और उचित कारवाई का भरोसा दिया. विस्थापितों का काफिला जब जेडीए पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें अंदर आने से रोका. विस्थापित परिसर में ही बैठ गए और पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करने को कहा. इस दौरान JDA सचिव चंचल वर्मा उनसे मिलने आईं, लेकिन बात नहीं बनी. चेतना युवा मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आए हिंदू शरणार्थियों के लिए हाईकोर्ट ने संरक्षण देने के आदेश दिए हैं. इसको लेकर 9 माह पहले यहां आए थे. JDA ने कहा था कि उनकी सभी परेशानियों का समाधान कर देंगे, जिसमें पांच से छह माह का समय लगेगा, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने 300 लोगों के खिलाफ JDA में प्रदर्शन करने के आरोप में मामला दर्ज करवा दिया. फिर भी वे इंतजार करते रहे. अब वह समय भी पूरा हो गया है. अब फिर आयुक्त ने कहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. लोग पट्टे का शुल्क देने को तैयार हैं. नोटिस की जांच करने का आश्वासन दिया गया है. JDA परिसर में धरने पर बैठे पाक विस्थापित (ETV Bharat Jodhpur)