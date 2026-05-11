जोधपुर: JDA परिसर में धरने पर बैठे पाक विस्थापित, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, आयुक्त ने दिया आश्वासन
पाक विस्थापितों की बस्ती पथरीली जगह पर है. पीने का पानी नहीं है और कई घरों में बिजली नहीं है.
Published : May 11, 2026 at 3:07 PM IST
जोधपुर: पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए हिंदू विस्थापितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार को विस्थापितों का एक बड़ा दल जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) पहुंचा. उनकी मांग थी – बिजली, पानी, पक्की बस्ती और शोषण से मुक्ति. उनका आरोप था कि हाईकोर्ट के संरक्षण के आदेश के बाद भी JDA पिछले 9 माह से उन्हें परेशान कर रहा है. तीन सौ लोगों पर प्रदर्शन का मामला दर्ज किया, नोटिस थमाए और अवैध वसूली के एजेंट तक बस्ती में भेजे. जब विस्थापित JDA पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और धक्का-मुक्की तक हो गई. आखिरकार आयुक्त ने भूखंड योजना का लाभ लेने की सलाह दी और उचित कारवाई का भरोसा दिया.
विस्थापितों का काफिला जब जेडीए पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें अंदर आने से रोका. विस्थापित परिसर में ही बैठ गए और पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करने को कहा. इस दौरान JDA सचिव चंचल वर्मा उनसे मिलने आईं, लेकिन बात नहीं बनी. चेतना युवा मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आए हिंदू शरणार्थियों के लिए हाईकोर्ट ने संरक्षण देने के आदेश दिए हैं. इसको लेकर 9 माह पहले यहां आए थे. JDA ने कहा था कि उनकी सभी परेशानियों का समाधान कर देंगे, जिसमें पांच से छह माह का समय लगेगा, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने 300 लोगों के खिलाफ JDA में प्रदर्शन करने के आरोप में मामला दर्ज करवा दिया. फिर भी वे इंतजार करते रहे. अब वह समय भी पूरा हो गया है. अब फिर आयुक्त ने कहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. लोग पट्टे का शुल्क देने को तैयार हैं. नोटिस की जांच करने का आश्वासन दिया गया है.
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लोगों को प्रताड़ित किया: सिंह ने बताया कि 9 माह पहले दिए गए ज्ञापन के बाद JDA के अधिकारियों एवं कार्मिकों ने उस दिन ज्ञापन देने आए लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया. 100-100 घरों के अंतराल में नोटिस दिए गए और अवैध वसूली शुरू कर दी गई. यहां तक कि एक गूंगे व्यक्ति को नोटिस देकर घर तोड़ने के आदेश दिए. अवैध वसूली के एजेंट आने लगे. आज जब पाक विस्थापित प्रदर्शनकारी यहां आए तो JDA सचिव चंचल वर्मा ने पुलिस का सहारा लेकर हटाने का प्रयास किया. विस्थापित चेतन ने बताया कि वे गंगाणा पाल, चौखा इलाके में पथरीली जगह पर रहते हैं, जहां पीने का पानी नहीं है. कई घरों में बिजली नहीं है. इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके बदले में नोटिस दिया जा रहा है. पाकिस्तान से आए सभी लोग मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं. नोटिस के बाद अवैध वसूली के लिए एजेंट आते हैं. JDA परिसर पहुंचे विस्थापितों के दल को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस का जाप्ता लगाया गया. वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि JDA परिसर सरकारी संपत्ति है, यहां आमजन को आने से कैसे रोका जा सकता है? इस दौरान पुलिस और विस्थापितों के बीच काफी देर तक मशक्कत होती रही. रातानाडा थानाधिकारी दिनेश लखावत सहित अन्य पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई.
जेडीए आयुक्त बोले- भूखंड योजना का लाभ लें लोग: JDA आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि विस्थापित कच्ची बस्तियों में रहते हैं. उसके लिए नोटिस दिए जा रहे हैं. यहां रहने वाले लोगों के लिए एक भूखंड योजना बनाई गई है. इसमें बहुत कम लागत पर प्लॉट उपलब्ध हैं. इन लोगों को इस योजना का लाभ लेना चाहिए.