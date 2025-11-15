Bihar Election Results 2025

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क: जम्मू चिड़ियाघर से लाए हिमालय ब्लैक बियर का जोड़ा, 9 वर्ष बाद सैलानियों को लुभाएगा

नाहरगढ़ से हिमालय ब्लैक बियर के बदले तीन मादा जरख, दो मादा घड़ियाल और दो मादा मगरमच्छ जम्मू चिड़ियाघर को दिए गए.

Black bear roaming in Nahargarh Park
नाहरगढ़ पार्क में घूमता ब्लैक बियर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 1:34 PM IST

जयपुर: राजधानी के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नए मेहमान आए हैं. जम्मू चिड़ियाघर से नाहरगढ़ में हिमालय ब्लैक बियर का जोड़ा लाया गया. वन्यजीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नाहरगढ़ से हिमालय ब्लैक बियर के बदले तीन मादा जरख, दो मादा घड़ियाल और दो मादा मगरमच्छ दिए गए. करीब नौ साल बाद ब्लैक बियर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा.

वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि वन विभाग की टीम जम्मू चिड़ियाघर से ब्लैक बियर का जोड़ा लेकर शुक्रवार रात जयपुर के नाहरगढ़ पार्क पहुंची. टीम में केयरटेकर गोपाल मीणा और सुरेंद्र सिंह मौजूद थे. जम्मू से लाए नर हिमालय भालू की उम्र करीब ढाई साल और मादा भालू की उम्र करीब पौने दो वर्ष है. इनको तीन हफ्ते क्वारेंटाइन पीरियड में रखा जाएगा ताकि नए वातावरण में अनुकूल हो जाए. 24 घंटे सघन मॉनिटरिंग की जाएगी. साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा. विभिन्न सैंपल लिए जाएंगे. उसके बाद पर्यटकों के लिए पार्क के एंक्लोजर में छोड़ेंगे. नाहरगढ़ में भालू को अनुकूल वातावरण दिया जा रहा है. खानपान का विशेष ध्यान रखे हैं. भालू को डाइट में रोटी, दूध, सेव, शहद आदि दिए गए.

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में घूमता ब्लैक बियर (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: सर्दी में वन्यजीवों की डाइट में बदलाव: मांसाहारी को दे रहे अंडा, चिकन, तो शाकाहारी को हरा रंजका और चना दाल

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वन्य जीव ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल के अनुसार हिमालय ब्लैक बियर का पिंजरा विशेष रूप से तैयार किया गया ताकि परिवहन के दौरान जीव को स्ट्रेस और शॉक ना लगे. इस दौरान जीवों के स्वास्थ्य, व्यवहार और खानपान का विशेष ध्यान रखा गया. करीब 9 साल बाद जयपुर में हिमालय ब्लैक बियर देखने को मिलेगा. सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन के बाद जम्मू चिड़ियाघर से हिमालय ब्लैक बियर का जोड़ा लाए. इसकी एवज में नाहरगढ़ से तीन मादा जरख, दो मादा घड़ियाल और दो मादा मगरमच्छ जम्मू को दिए.

स्टॉल बियर का सफल प्रजनन: नाहरगढ़ पार्क में वर्ष 2020, वर्ष 2022 और वर्ष 2024 में स्टॉल बियर के सफल प्रजनन हो चुके. आगे भी सफल प्रजनन की उम्मीद है. अब हिमालय ब्लैक बियर के भी जयपुर में सफल प्रजनन हो सकेंगे. ब्लैक बियर का जोड़ा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा. नाहरगढ़ पार्क में अन्य विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों का सफल प्रजनन हो रहा है. पार्क में टाइगर का भी सफल प्रजनन हुआ. अभी भालू के पांच बच्चे राजस्थान में पहली बार नाहरगढ़ पार्क में हुए. उम्मीद है कि हिमालय ब्लैक बियर के आने के बाद भी सफल प्रजनन और संरक्षण होगा. नाहरगढ़ पार्क में नई स्पीशीज के आने से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा.

WILDLIFE EXCHANGE PROGRAM
HIMALAYAN BLACK BEAR IN JAIPUR PARK
BEARS BROUGHT FROM JAMMU ZOO
BLACK BEARS RETURN AFTER NINE YEARS
NAHARGARH BIOLOGICAL PARK

