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लकड़ी के बुरादे से बनी पेंटिंग ने बदली कला की सूरत, पिता की विरासत संभाल रही बेटी, लोगों को भी आ रहा पसंद

लकड़ी के बुरादे से बनी पेंटिंग 'एम्बोज पेंटिंग' लोगों को काफी पसंद आ रही है. जानिए क्या है खास, अलवर से पीयूष पाठक की रिपोर्ट...

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एम्बोज पेंटिंग (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 4:54 PM IST

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अलवर : टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में भी आज एक परिवार अपने हाथों से बनाई हुई कलाकृति के दम पर अलवर ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है. पिता की संजोई हुई कला को आज उनकी बेटी नए आयाम तक पहुंचा रही है. इन कलाकृतियों को तैयार करने में किसी तरह की कोई मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है. यह परिवार सिर्फ हाथों की कलाकारी से ही खूबसूरत कलाकृतियों को तैयार कर रहा है, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इन कलाकृतियों की कीमत 350 रुपए से शुरू होकर हजारों में है. इस कार्य के चलते महिलाओं को भी रोजगार के साथ संबल मिल रहा है.

पिता के शौक के चलते बना पेशा : पिता की कला को संजो रही ज्योति ने बताया कि उनके पिता को कम उम्र से ही आर्ट का शौक था, जो धीरे-धीरे पेशे में बदल गया. 2002 में जिला उद्योग केंद्र से जुड़े. इसके बाद पूरी तरह से इसी में अपना समय देने लगे. ज्योति ने बताया कि वह खुद बचपन से इन्हीं चीजें को देखती आ रही है, तो उनका भी इससे जुड़ाव रहा. अब वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं. ज्योति ने बताया कि इस कला को एम्बोज पेंटिंग कहा जाता है. किसी भी 2डी कलाकृति को 3डी में तैयार करने को एम्बोज पेंटिंग कहते हैं. इसमें वुडन के वेस्ट से सजावटी कलाकृति तैयार की जाती हैं.

लकड़ी के बुरादे से बनी पेंटिंग (ETV Bharat Alwar)

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कीकर की लड़की, बुरादा व टेराकोटा का मिश्रण : ज्योति ने बताया कि कलाकृतियों को तैयार करने के लिए कीकर की लकड़ी, लकड़ी का बुरादा व टेराकोटा के मिश्रण को तैयार कर कलाकृति के रूप में ढालते हैं. घर, ऑफिस सहित अन्य जगहों पर सजावटी आइटम के रूप में लोगों को ये काफी पसंद आ रहा है. इन कलाकृतियों की कीमत 350 से शुरू होकर हजारों तक रहती है. कोशिश यही है कि कला के माध्यम से लोगों को संस्कृति से जोड़ा जाए. राधा कृष्ण, वर्ली आर्ट (ग्रामीण परिवेश के बारे में उकेरे गए चित्र), रामायण से संबंधित चित्र, बुद्धा सहित अन्य तरह की कलाकृति लोगों को काफी पसंद आ रही हैं.

एम्बोज पेंटिंग के बारे में जानें
एम्बोज पेंटिंग के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

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अलवर से कई राज्यों में जाती हैं कलाकृतियां : ज्योति ने बताया कि उनके परिवार व टीम की ओर से तैयार की गई कलाकृतियां अलवर ही नहीं देश के कई राज्यों तक जाती हैं. कई लोग अपने पसंद की कलाकृति तैयार करने के लिए ऑर्डर भी देते हैं. उनके इस कार्य में महिलाओं की टीम भी उनका साथ देती हैं. इसके माध्यम से उन्हें रोजगार भी मिल रहा है. उनकी टीम की महिलाएं अब इस कार्य में निपुण हो चुकी हैं. अब किसी भी तरह की कलाकृति को आसानी से तैयार कर रही हैं.

पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही ज्योति
पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही ज्योति (ETV Bharat Alwar)

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कलाकृति के डिजाइन के हिसाब से लगता है समय : ज्योति ने बताया कि उनकी इस कला को लोग खासा पसंद कर रहे हैं. दूर से ही लोगों को वुडन वेस्ट से तैयार कलाकृतियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं. एक कलाकृति कितने समय में तैयार होगी, यह कलाकृति के डिजाइन को देखने के बाद पता लगता है. कई कलाकृतियां ऐसी हैं, जिन्हें तैयार करने में 2 घंटे लगते हैं. कुछ ऐसी होती हैं, जो तैयार होने में 20 दिन का समय लेती हैं. कलाकृति में जितना समय लगेगा वह उनती ही अच्छी व आकर्षक होंगी.

लोगों को भी काफी पसंद आ रही कलाकृतियां
लोगों को भी काफी पसंद आ रही कलाकृतियां (ETV Bharat Alwar)

कई राज्यों के लोगों ने कला को सराहा : ज्योति ने बताया कि वह अबतक सैकड़ों प्रदर्शनी में हिस्सा ले चुकी हैं. साथ ही सरकार की ओर से लगाई जाने वाली एग्जीबिशन में भी हिस्सा लेने के लिए कई राज्यों में जा चुकी हैं. चंडीगढ़, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, अमृतसर जैसे राज्यों के लोगों ने उनके काम को सराहा। उन्होंने बताया कि इस से ही आगे बढ़ने को प्रेरणा मिलती है. एग्जीबिशन में पहुंची मुस्कान शर्मा ने बताया कि यहां आते ही उनकी नजर बुद्धा की कलाकृति पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं सकी. इस कला को हर एक पेंटिंग अलग ही एहसास करवाती है. वह बुद्धा की कलाकृति को अपने योगा सेंटर पर लगाने के खरीद रही हैं.

लकड़ी के बुरादे से बनी पेंटिंग
लकड़ी के बुरादे से बनी पेंटिंग (ETV Bharat Alwar)

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लकड़ी के बुरादे से बनी पेंटिंग
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