भराड़ीसैंण विधानसभा में सजी उत्तराखंड की संस्कृति, लोककला की पेंटिंग गैलरी बनी आकर्षण का केंद्र

फोटो का अवलोकन करते राज्यपाल गुरमीत सिंह समेत अन्य दिग्गज ( फोटो सोर्स- Information Department )

विधानसभा परिसर में बनाई गई इस गैलरी में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली 70 से ज्यादा पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं. इन चित्रों के माध्यम से प्रदेश की पारंपरिक लोकसंस्कृति, रीति-रिवाज और लोककलाओं को जीवंत रूप में पेश किया गया है. गैलरी में रम्माण के पारंपरिक मुखौटे, नंदा राजजात यात्रा, रम्माण पेंटिंग, छोलिया नृत्य, ऐपन कला, पारंपरिक आभूषण और लोक वाद्य यंत्रों जैसे विषयों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है.

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में राज्य की समृद्ध संस्कृति और लोककला को प्रदर्शित करती एक विशेष पेंटिंग गैलरी आकर्षण का केंद्र बनी रही. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस गैलरी का अवलोकन किया.

गैरसैंण: भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में उत्तराखंड की संस्कृति और लोककला पर आधारित पेंटिंग गैलरी तैयार की गई है. जहां प्रदेश की समृद्ध लोकपरंपराओं को दर्शाती 70 से ज्यादा पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं. जिसका अवलोकन राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, स्पीकर ऋतु खंडूड़ी समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने किया.

लोककला की पेंटिंग गैलरी बनी आकर्षण का केंद्र (फोटो सोर्स- Information Department)

उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और लोकजीवन की मिलती है झलक: इन पेंटिंग्स के जरिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और लोकजीवन की झलक देखने को मिलती है. विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी के विशेष प्रयासों से इस गैलरी का निर्माण कराया गया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश की लोकसंस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है.

नंदा राजजात की पेटिंग (फोटो सोर्स- Information Department)

किसी देश या प्रदेश की आत्मा होती है संस्कृति: उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र या प्रदेश की आत्मा उसकी संस्कृति होती है. यदि किसी प्रदेश को जीवित और समृद्ध बनाए रखना है तो उसकी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना और उन्हें आगे बढ़ाना आवश्यक है. स्पीकर खंडूड़ी ने कहा कि साल 2022 से लगातार उत्तराखंड की संस्कृति और लोककला को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं.

मुखौटे की पेटिंग (फोटो सोर्स- Information Department)

जब भी उन्हें देश के किसी बड़े व्यक्तित्व से मिलने का अवसर मिलता है तो वे उन्हें ऐपन कला से निर्मित शॉल, रम्माण के पारंपरिक मुखौटे और पहाड़ी उत्पाद भेंट करती हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे उपहारों के माध्यम से लोगों को उत्तराखंड की लोककलाओं और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का अवसर मिलता है, जिससे इनका प्रचार-प्रसार भी होता है.

भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में पेंटिंग गैलरी (फोटो सोर्स- Information Department)

मुकुल बडोनी, ज्योति जोशी और मोहनलाल ने तैयार की है पेंटिंग्स: उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी वस्तुओं को प्रदेश के स्थानीय कलाकारों से ही तैयार कराया जाता है, ताकि कलाकारों को रोजगार मिल सके और उनकी कला को आगे बढ़ने का अवसर भी मिले. इस गैलरी में प्रदर्शित सभी पेंटिंग्स प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों मुकुल बडोनी, ज्योति जोशी और मोहनलाल ने तैयार की हैं.

