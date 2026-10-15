इस कालीबाड़ी मंदिर में दस महाविद्या का अद्भुत 'शक्ति संसार', कला साधना के दौरान झड़ गए थे महान सनत कुमार के सिर से बाल

इस कालीबाड़ी मंदिर में दस महाविद्या का अद्भुत 'शक्ति संसार', कला साधना के दौरान झड़ गए थे महान सनत कुमार के सिर से बाल
कालीबाड़ी मंदिर में सजी हैं सनत चटर्जी की अनमोल कलाकृतियां. अमेरिकी पर्यटकों ने ब्लैंक चेक तक की पेशकश कर दी थी. शिवानी कपूर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 3:33 PM IST
शिमला: शक्ति की आराधना के इस पावन पर्व पर आइए, आपको ले चलते हैं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर की दिव्य यात्रा पर, जहां मां काली की दस महाविद्याओं का अद्भुत शक्ति संसार कला, अध्यात्म और भारतीय दर्शन की अनूठी गाथा बयां करता है. करीब 180 साल पुराने इस विश्वविख्यात मंदिर में महान चित्रकार स्वर्गीय सनत कुमार चटर्जी की साधना से साकार हुईं दस महाविद्याओं की कलाकृतियां आज भी श्रद्धालुओं और कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करती हैं. मां काली के इन दिव्य स्वरूपों को कैनवास पर उतारने के लिए सनत कुमार चटर्जी ने ऐसी कठिन तपस्या की कि कला साधना के दौरान उनके सिर के बाल तक झड़ गए. इन अनमोल चित्रों को खरीदने के लिए अमेरिकी पर्यटकों ने ब्लैंक चेक तक की पेशकश कर दी थी, लेकिन मां के प्रति अटूट आस्था के चलते उन्होंने अपनी इन कृतियों को बेचने से इनकार कर दिया.
कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद ये चित्र महज कलाकृतियां नहीं, बल्कि शक्ति उपासना, त्याग और समर्पण की ऐसी विरासत हैं, जो आज भी अपनी दिव्यता से हर किसी को आकर्षित करती हैं. इस अद्भुत शक्ति संसार कला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एक बार साक्षात्कार के दौरान सनत कुमार ने इस बारे में जिक्र किया था. वहीं, ETV भारत से बात करते हुए सनत कुमार के बेटे जानेमाने चित्रकार हिम चटर्जी ने इस बारे में और रोचक जानकारी दी.
मां काली की आंखों को रंगते हुए आया दस महाविद्याओं के चित्रों का विचार
सनत कुमार चटर्जी का शिमला आगमन भी उनकी कला यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा. गुरु असित कुमार हाल्दार के निर्देश और तत्कालीन राज्यपाल के विशेष आमंत्रण पर वह वर्ष 1959-60 में शिमला पहुंचे थे. उस समय कालीबाड़ी मंदिर में बंगाली समुदाय की प्रमुख भूमिका थी और सनत चटर्जी मंदिर में ही रहे. इसी दौरान मंदिर में स्थापित मां काली की प्रतिमा की आंखों का रंग खराब होने लगा. मंदिर प्रबंधन ने महान कलाकार से मां की आंखों को दोबारा रंगने का आग्रह किया. सनत चटर्जी ने प्रतिमा की आंखों को नया रूप दिया, लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान उनके मन में एक नया विचार जन्मा.
उन्हें महसूस हुआ कि मंदिर की परिक्रमा स्थल पर मां काली की विभिन्न दिव्य शक्तियों को दर्शाने वाले चित्र नहीं हैं. इसी विचार ने उन्हें मां काली की दस महाविद्याओं के चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया. वर्ष 1974-75 में उन्होंने इन दस महाविद्याओं की अद्भुत चित्रमाला तैयार की, जो आज भी उनकी कला और आध्यात्मिक चिंतन की पहचान बनी हुई है.
शरीर के बाल झड़ने का दावा, बेटे ने साझा किया अनुभव
सनत चटर्जी के बेटे और चित्रकार हेम चटर्जी ने इन चित्रों के निर्माण से जुड़ा एक दिलचस्प अनुभव साझा किया. उनके अनुसार, चित्र बनाते समय उनके पिता के शरीर के सारे बाल झड़ गए थे और चित्र पूरे होने के बाद बाल दोबारा पहले की तरह उग आए. इसके बाद जीवनभर उन्हें ऐसी समस्या नहीं हुई.
हेम चटर्जी के मुताबिक, इसके पीछे किसी बीमारी या शरीर में हुए किसी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उनके पिता ने इस समस्या का कोई इलाज नहीं करवाया था. यह अनुभव परिवार के लिए भी रहस्यमय रहा, हालांकि इसका कोई चिकित्सकीय कारण प्रमाणित नहीं है.
मां काली को मानते थे समय की देवी, ब्लैक होल से करते थे तुलना
सनत चटर्जी मां काली को समय की देवी मानते थे और उन्हें 'ब्लैक होल' की अवधारणा से जोड़कर देखते थे. दस महाविद्याओं को वह ज्ञान की एक व्यापक व्यवस्था यानी 'द ग्रेट नॉलेज सिस्टम' के रूप में समझते थे. उनकी कलाकृतियों में इसी आध्यात्मिक सोच, भारतीय दर्शन और वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रति जिज्ञासा की झलक दिखाई देती है.
इन चित्रों को केवल धार्मिक कलाकृतियों के रूप में देखना उनके व्यापक अर्थ को सीमित करना होगा. इनमें शक्ति के विभिन्न स्वरूपों के साथ सृष्टि, समय और चेतना से जुड़े विचारों को कलात्मक अभिव्यक्ति मिली है.
ब्लैंक चेक भी नहीं खरीद सका मां के प्रति आस्था
इन दस महाविद्याओं के चित्रों को देखने वाले अमेरिकी पर्यटक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सनत चटर्जी के सामने ब्लैंक चेक रखकर चित्र खरीदने का प्रस्ताव दिया. हालांकि, कलाकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया. उनके लिए ये चित्र महज कैनवस पर उकेरी गई आकृतियां नहीं, बल्कि मां काली के प्रति आस्था और साधना से जुड़ी अमूल्य धरोहर थे.
खास बात यह है कि सनत चटर्जी ने इसके बाद दोबारा दस महाविद्याओं के ऐसे चित्र नहीं बनाए. उनके बेटे हेम चटर्जी को भी कई लोगों ने इसी विषय पर चित्र बनाने के लिए कहा. उन्होंने एक न्यायाधीश के लिए दस महाविद्याओं का एक चित्र बनाया, लेकिन पिता की बनाई चित्रमाला की अपनी अलग पहचान बनी रही.
50 साल पुरानी कलाकृतियों के संरक्षण में जुटे होमी चटर्जी
सनत कुमार चटर्जी के दूसरे बेटे होमी चटर्जी ने बताया कि, "मेरे पिता ने वर्ष 1971 में मां काली की दस महाविद्याओं के चित्र बनाने शुरू किए थे, जिन्हें 1972 में पूरा किया गया. ऑयल पेंटिंग से तैयार इन दुर्लभ कलाकृतियों को करीब 50 साल बाद विशेष रखरखाव और संरक्षण की आवश्यकता है. हम स्वयं इन चित्रों का रीटचअप (Retouching) कर रहे हैं और अब तक तीन चित्रों का रीटचअप किया जा चुका है. अपने पिता की कला में साकार मां काली की दस महाविद्याओं के अद्भुत शक्ति संसार को देखकर हमें हमेशा गौरव का अनुभव होता है. इस अमूल्य कलात्मक धरोहर को सहेजना और संरक्षित रखना उनका परम दायित्व है."
चार साल की उम्र से शुरू हुआ कला का सफर
सनत कुमार चटर्जी का जन्म 18 दिसंबर 1933 को लखनऊ के एक बंगाली चटर्जी परिवार में हुआ था. बचपन से ही उनकी रुचि कला में थी और महज चार वर्ष की आयु में उन्होंने मूर्तिकला में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था. किशोरावस्था में देवी पूजन के अवसर पर बनाई गई उनकी सरस्वती की मूर्ति ने प्रसिद्ध कला गुरु असित कुमार हाल्दार का ध्यान आकर्षित किया. हाल्दार ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उनकी प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
असित कुमार हाल्दार विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे और भारतीय कला जगत में उनकी विशिष्ट पहचान थी. गुरु के मार्गदर्शन में सनत चटर्जी ने अपनी प्रतिभा को व्यापक आयाम दिए. बाद में तत्कालीन राज्यपाल के आमंत्रण पर उनका शिमला आना उनकी कला यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बना.
12 हजार चित्र, 1500 मूर्तियां और विश्व रिकॉर्ड
सनत कुमार चटर्जी की उपलब्धियां केवल कालीबाड़ी मंदिर की दस महाविद्याओं तक सीमित नहीं रहीं. उन्होंने अपने जीवन में करीब 12 हजार चित्र और डेढ़ हजार मूर्तियां बनाईं. उनकी सौ से अधिक एकल कला प्रदर्शनियां आयोजित हुईं. संगीत पर आधारित 22 श्रुतियों का सचित्र वर्णन उनकी पुस्तक 'श्रुति मंजरी' में मिलता है. 'दस महाविद्या' सहित उनके कला संबंधी प्रकाशन भारतीय दर्शन और चित्रकला के अनूठे संगम को सामने रखते हैं.
उनके नाम सिल्क स्क्रॉल पर 100 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी 'कॉस्मिक मदर' पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. इस विशाल कलाकृति को पूरा करने में उन्हें करीब दो साल लगे और इसका उल्लेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किया गया. उनकी कला को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन, सत्यजीत रे, पंडित रविशंकर और बीडी जत्ती जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों से सराहना मिली. देश के विभिन्न शहरों के अलावा विदेशों में भी उनकी कलाकृतियां सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद हैं.
11 अप्रैल 2017 को शिमला में महान चित्रकार सनत कुमार चटर्जी का निधन हो गया, लेकिन उनकी कलाकृतियां आज भी उनकी रचनात्मकता और दूरदर्शिता की गवाही देती हैं. कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद दस महाविद्याओं के चित्र उनकी कला, आस्था और भारतीय दर्शन की ऐसी विरासत हैं, जिनका महत्व समय के साथ और बढ़ता जा रहा है.
कालीबाड़ी मंदिर का इतिहास भी है खास
शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर को मां श्यामला को समर्पित माना जाता है. मान्यता है कि शिमला का नाम भी श्यामला देवी के नाम पर पड़ा. उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, वर्ष 1823 में यहां बंगाली भक्तों ने लकड़ी की नीली मूर्ति स्थापित की थी. इसके बाद वर्ष 1845 में बंगाली ब्राह्मण रामचरण ब्रह्मचारी के नेतृत्व में मंदिर का विधिवत निर्माण हुआ.
ब्रिटिश शासनकाल में मंदिर को जाखू पहाड़ी से वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया. वर्ष 1902 में मंदिर की व्यवस्था और रखरखाव के लिए विशेष ट्रस्ट का गठन हुआ. यहां दुर्गा पूजा, नवरात्र और अन्य धार्मिक अनुष्ठान पारंपरिक उत्साह के साथ मनाए जाते हैं. मां काली की प्रतिमा और श्यामला माता तथा चंडी माता से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बीच यह मंदिर शिमला की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है. कालीबाड़ी मंदिर की पहचान जहां मां काली की आस्था से जुड़ी है, वहीं सनत चटर्जी की दस महाविद्याओं की चित्रमाला इस ऐतिहासिक स्थल को कला और दर्शन की एक अनमोल विरासत भी प्रदान करती है.
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