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इस कालीबाड़ी मंदिर में दस महाविद्या का अद्भुत 'शक्ति संसार', कला साधना के दौरान झड़ गए थे महान सनत कुमार के सिर से बाल

कालीबाड़ी मंदिर में हान चित्रकार स्वर्गीय सनत कुमार चटर्जी की साधना ( ETV Bharat )

शिमला: शक्ति की आराधना के इस पावन पर्व पर आइए, आपको ले चलते हैं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर की दिव्य यात्रा पर, जहां मां काली की दस महाविद्याओं का अद्भुत शक्ति संसार कला, अध्यात्म और भारतीय दर्शन की अनूठी गाथा बयां करता है. करीब 180 साल पुराने इस विश्वविख्यात मंदिर में महान चित्रकार स्वर्गीय सनत कुमार चटर्जी की साधना से साकार हुईं दस महाविद्याओं की कलाकृतियां आज भी श्रद्धालुओं और कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करती हैं. मां काली के इन दिव्य स्वरूपों को कैनवास पर उतारने के लिए सनत कुमार चटर्जी ने ऐसी कठिन तपस्या की कि कला साधना के दौरान उनके सिर के बाल तक झड़ गए. इन अनमोल चित्रों को खरीदने के लिए अमेरिकी पर्यटकों ने ब्लैंक चेक तक की पेशकश कर दी थी, लेकिन मां के प्रति अटूट आस्था के चलते उन्होंने अपनी इन कृतियों को बेचने से इनकार कर दिया.

कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद ये चित्र महज कलाकृतियां नहीं, बल्कि शक्ति उपासना, त्याग और समर्पण की ऐसी विरासत हैं, जो आज भी अपनी दिव्यता से हर किसी को आकर्षित करती हैं. इस अद्भुत शक्ति संसार कला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एक बार साक्षात्कार के दौरान सनत कुमार ने इस बारे में जिक्र किया था. वहीं, ETV भारत से बात करते हुए सनत कुमार के बेटे जानेमाने चित्रकार हिम चटर्जी ने इस बारे में और रोचक जानकारी दी.

मां काली की आंखों को रंगते हुए आया दस महाविद्याओं के चित्रों का विचार सनत कुमार चटर्जी का शिमला आगमन भी उनकी कला यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा. गुरु असित कुमार हाल्दार के निर्देश और तत्कालीन राज्यपाल के विशेष आमंत्रण पर वह वर्ष 1959-60 में शिमला पहुंचे थे. उस समय कालीबाड़ी मंदिर में बंगाली समुदाय की प्रमुख भूमिका थी और सनत चटर्जी मंदिर में ही रहे. इसी दौरान मंदिर में स्थापित मां काली की प्रतिमा की आंखों का रंग खराब होने लगा. मंदिर प्रबंधन ने महान कलाकार से मां की आंखों को दोबारा रंगने का आग्रह किया. सनत चटर्जी ने प्रतिमा की आंखों को नया रूप दिया, लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान उनके मन में एक नया विचार जन्मा. महान चित्रकार सनत कुमार चटर्जी (ETV Bharat) उन्हें महसूस हुआ कि मंदिर की परिक्रमा स्थल पर मां काली की विभिन्न दिव्य शक्तियों को दर्शाने वाले चित्र नहीं हैं. इसी विचार ने उन्हें मां काली की दस महाविद्याओं के चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया. वर्ष 1974-75 में उन्होंने इन दस महाविद्याओं की अद्भुत चित्रमाला तैयार की, जो आज भी उनकी कला और आध्यात्मिक चिंतन की पहचान बनी हुई है. शरीर के बाल झड़ने का दावा, बेटे ने साझा किया अनुभव सनत चटर्जी के बेटे और चित्रकार हेम चटर्जी ने इन चित्रों के निर्माण से जुड़ा एक दिलचस्प अनुभव साझा किया. उनके अनुसार, चित्र बनाते समय उनके पिता के शरीर के सारे बाल झड़ गए थे और चित्र पूरे होने के बाद बाल दोबारा पहले की तरह उग आए. इसके बाद जीवनभर उन्हें ऐसी समस्या नहीं हुई. हेम चटर्जी के मुताबिक, इसके पीछे किसी बीमारी या शरीर में हुए किसी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उनके पिता ने इस समस्या का कोई इलाज नहीं करवाया था. यह अनुभव परिवार के लिए भी रहस्यमय रहा, हालांकि इसका कोई चिकित्सकीय कारण प्रमाणित नहीं है. महान कलाकार स्वर्गीय सनत कुमार चटर्जी (ETV Bharat) मां काली को मानते थे समय की देवी, ब्लैक होल से करते थे तुलना सनत चटर्जी मां काली को समय की देवी मानते थे और उन्हें 'ब्लैक होल' की अवधारणा से जोड़कर देखते थे. दस महाविद्याओं को वह ज्ञान की एक व्यापक व्यवस्था यानी 'द ग्रेट नॉलेज सिस्टम' के रूप में समझते थे. उनकी कलाकृतियों में इसी आध्यात्मिक सोच, भारतीय दर्शन और वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रति जिज्ञासा की झलक दिखाई देती है. इन चित्रों को केवल धार्मिक कलाकृतियों के रूप में देखना उनके व्यापक अर्थ को सीमित करना होगा. इनमें शक्ति के विभिन्न स्वरूपों के साथ सृष्टि, समय और चेतना से जुड़े विचारों को कलात्मक अभिव्यक्ति मिली है. मां काली (ETV Bharat) ब्लैंक चेक भी नहीं खरीद सका मां के प्रति आस्था इन दस महाविद्याओं के चित्रों को देखने वाले अमेरिकी पर्यटक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सनत चटर्जी के सामने ब्लैंक चेक रखकर चित्र खरीदने का प्रस्ताव दिया. हालांकि, कलाकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया. उनके लिए ये चित्र महज कैनवस पर उकेरी गई आकृतियां नहीं, बल्कि मां काली के प्रति आस्था और साधना से जुड़ी अमूल्य धरोहर थे. खास बात यह है कि सनत चटर्जी ने इसके बाद दोबारा दस महाविद्याओं के ऐसे चित्र नहीं बनाए. उनके बेटे हेम चटर्जी को भी कई लोगों ने इसी विषय पर चित्र बनाने के लिए कहा. उन्होंने एक न्यायाधीश के लिए दस महाविद्याओं का एक चित्र बनाया, लेकिन पिता की बनाई चित्रमाला की अपनी अलग पहचान बनी रही. महान कलाकार सनत कुमार की पेंटिंग (ETV Bharat) 50 साल पुरानी कलाकृतियों के संरक्षण में जुटे होमी चटर्जी