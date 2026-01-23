लखनऊ 13 दिन से लापता पेंटर का शव नाले में मिला, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
कैंट इंस्पेक्टर गुरमीत कौर ने बताया, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी.
लखनऊ: कैंट थाना क्षेत्र के नीलमथा इलाके से पिछले 13 दिनों से लापता पेंटर आशीष कुमार का शव गुरुवार को विजय नगर स्थित मालाग नाले में मिला. 10 जनवरी को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकले आशीष का जब कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने उसकी तलाश में जगह-जगह पोस्टर भी चिपकाए थे.
गुरुवार रात नाले में शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिवार ने उसकी शिनाख्त की, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
10 जनवरी को काम पर निकला था आशीष: भाई अमित कुमार के अनुसार, आशीष पेशे से पेंटर था. 10 जनवरी की सुबह वह हमेशा की तरह काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था. आमतौर पर वह रात 8-9 बजे तक घर लौट आता था, लेकिन उस रात जब वह 12 बजे तक नहीं पहुंचा, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई.
गुमशुदगी के पर्चे चिपकाए गये थे: परिजनों ने अपने स्तर पर आशीष को काफी ढूंढा और 13 जनवरी को कैंट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. परिवार ने उसकी पहचान के लिए जगह-जगह पोस्टर और पर्चे भी चिपकाए थे. बीती रात जब मालाग नाले में शव मिलने की सूचना मिली, तो परिजनों ने कपड़ों और हुलिए के आधार पर उसकी शिनाख्त आशीष के रूप में की. आशीष अपने पीछे पत्नी अंजली, बेटी अर्पिता और बेटे अर्पित को छोड़ गया है.
पुलिस हर एंगल से कर रही तफ़्तीश: पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह कोई दुर्घटना है या फिर इसके पीछे कोई साजिश. कैंट इंस्पेक्टर गुरमीत कौर ने बताया शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत डूबने से हुई है या कोई अन्य कारण है. सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है.
