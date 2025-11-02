ETV Bharat / state

धमतरी में पेंट द सिटी अभियान, पेंटिंग के जरिए शहर की दीवारों को सजाने की पहल, विजेता को मिलेगा इनाम

‘पेंट द सिटी’ (चमकारी) अभियान से शहर की दीवारें बन रही कला का केंद्र, विजेता को मिलेगा 21 हजार का पुरस्कार

Paint the City campaign in Dhamtari
धमतरी में पेंट द सिटी अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 2, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
धमतरी: बड़े शहरों के तर्ज पर अब धमतरी शहर को भी वॉल पेंटिंग के माध्यम से सजाया जा रहा है. जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से “पेंट द सिटी (चमकारी)” अभियान चलाया गया है. इसके तहत शहर की चयनित दीवारों पर वॉल पेंटिंग का आयोजन किया गया है. इस अभियान का उद्देश्य शहर की दीवारों को आकर्षक चित्रों के माध्यम से सुंदर और जीवंत बनाना है.

धमतरी में पेंट द सिटी अभियान, दीवारें बन रही कला का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छोटे बच्चे भी शामिल: इस आयोजन में प्रतिभागियों को चिन्हांकित दीवारों पर बॉक्स के रूप में जगह दी गई है. यहां वे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं. इस आयोजन में छोटे बच्चे, युवक-युवती सभी उम्र के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है. कलाकार अपनी रचनात्मकता और रंगों के माध्यम से सामाजिक संदेशों, संस्कृति और स्वच्छता की झलक को चित्रों में उतार रहे हैं. दीवारों पर बन रहे ये शानदार चित्र न केवल शहर की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, बल्कि राहगीरों का ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं.

Paint the City campaign in Dhamtari
पेंटिंग के जरिए शहर की दीवारों को सजाने की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इनाम भी मिलेगा: जानकारी के अनुसार इस आयोजन के तहत 2 नवंबर को प्रतियोगिता का फाइनल राउंड होगा. इस तारीख तक सभी प्रतिभागी को अपनी पेंटिंग पूरी करनी होगी. इसमें सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाने वाले कलाकार को 21 हजार का नगद पुरस्कार दिया जाएगा. वहीं दूसरे स्थान वाले प्रतिभागी को 15 हजार इनाम दिया जाएगा.

Paint the City campaign in Dhamtari
‘पेंट द सिटी’ (चमकारी) अभियान से शहर की दीवारें बन रही कला का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राम मंदिर, छत्तीसगढ़ी परंपरा समेत कई झलक: इस पेंटिंग प्रतियोगिता में धमतरी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है. दीवारों पर छत्तीसगढ़ की परंपरा, पर्यटन क्षेत्र के साथ ही राम मंदिर, रामलला की भी चित्रकारी दिख रही है. प्रशासन की इस पहल से कलाकारों को सम्मान के साथ एक तरह से रोजगार भी मिल रहा है.

पेंट द सिटी” जैसे आयोजन न केवल शहर के सौंदर्यीकरण में सहायक हैं, बल्कि स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं. इस अभियान से धमतरी की दीवारें अब रचनात्मकता और चमकारी के रंगों से सराबोर होती नजर आ रही हैं- कलेक्टर अबिनाश मिश्रा

Paint the City campaign in Dhamtari
राम मंदिर, छत्तीसगढ़ी परंपरा समेत कई झलक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Paint the City campaign in Dhamtari
2 नवंबर को प्रतियोगिता का फाइनल राउंड होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह पहले चरण का अभियान है जिसमें रुद्री से अंबेडकर चौक तक के दीवारों को पेंटिंग के माध्यम से सजाया जा रहा है.

