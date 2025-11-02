धमतरी में पेंट द सिटी अभियान, पेंटिंग के जरिए शहर की दीवारों को सजाने की पहल, विजेता को मिलेगा इनाम
‘पेंट द सिटी’ (चमकारी) अभियान से शहर की दीवारें बन रही कला का केंद्र, विजेता को मिलेगा 21 हजार का पुरस्कार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2025 at 1:20 PM IST
धमतरी: बड़े शहरों के तर्ज पर अब धमतरी शहर को भी वॉल पेंटिंग के माध्यम से सजाया जा रहा है. जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से “पेंट द सिटी (चमकारी)” अभियान चलाया गया है. इसके तहत शहर की चयनित दीवारों पर वॉल पेंटिंग का आयोजन किया गया है. इस अभियान का उद्देश्य शहर की दीवारों को आकर्षक चित्रों के माध्यम से सुंदर और जीवंत बनाना है.
छोटे बच्चे भी शामिल: इस आयोजन में प्रतिभागियों को चिन्हांकित दीवारों पर बॉक्स के रूप में जगह दी गई है. यहां वे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं. इस आयोजन में छोटे बच्चे, युवक-युवती सभी उम्र के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है. कलाकार अपनी रचनात्मकता और रंगों के माध्यम से सामाजिक संदेशों, संस्कृति और स्वच्छता की झलक को चित्रों में उतार रहे हैं. दीवारों पर बन रहे ये शानदार चित्र न केवल शहर की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, बल्कि राहगीरों का ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं.
इनाम भी मिलेगा: जानकारी के अनुसार इस आयोजन के तहत 2 नवंबर को प्रतियोगिता का फाइनल राउंड होगा. इस तारीख तक सभी प्रतिभागी को अपनी पेंटिंग पूरी करनी होगी. इसमें सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाने वाले कलाकार को 21 हजार का नगद पुरस्कार दिया जाएगा. वहीं दूसरे स्थान वाले प्रतिभागी को 15 हजार इनाम दिया जाएगा.
राम मंदिर, छत्तीसगढ़ी परंपरा समेत कई झलक: इस पेंटिंग प्रतियोगिता में धमतरी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है. दीवारों पर छत्तीसगढ़ की परंपरा, पर्यटन क्षेत्र के साथ ही राम मंदिर, रामलला की भी चित्रकारी दिख रही है. प्रशासन की इस पहल से कलाकारों को सम्मान के साथ एक तरह से रोजगार भी मिल रहा है.
पेंट द सिटी” जैसे आयोजन न केवल शहर के सौंदर्यीकरण में सहायक हैं, बल्कि स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं. इस अभियान से धमतरी की दीवारें अब रचनात्मकता और चमकारी के रंगों से सराबोर होती नजर आ रही हैं- कलेक्टर अबिनाश मिश्रा
यह पहले चरण का अभियान है जिसमें रुद्री से अंबेडकर चौक तक के दीवारों को पेंटिंग के माध्यम से सजाया जा रहा है.