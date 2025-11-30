ETV Bharat / state

कोठियों के शहर मधुपुर के 'खंडहरों की बस्ती' बनने की दर्दनाक दास्तां, विलुप्त होती धरोहर पर उठी चिंता

कुछ परिवार अब भी थामे हैं विरासत की डोर

बंगले के परिसर में उगी झाड़ियां (ETV Bharat)

वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ पाठक कहते हैं, “सबसे बड़ा नुकसान भूमि माफिया और स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने पहुँचाया. जैसे ही उनकी नजर इन बड़े-बड़े प्लॉटों पर पड़ी, बंगाली परिवारों पर संपत्ति बेचने का दबाव बढ़ने लगा. कई परिवारों ने सुरक्षा और रख-रखाव की मुश्किलों के कारण अपनी पुश्तैनी कोठियाँ औने-पौने दामों में बेच दीं. कुछ पर तो सीधे अवैध कब्जे हो गए.”

अतिक्रमण और लालच ने लील ली पुश्तैनी धरोहर

इतिहासकार बताते हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान मधुपुर की कई कोठियां क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकों और शरणस्थली के रूप में इस्तेमाल होती थीं. कोलकाता से दूर और ब्रिटिश निगरानी से अपेक्षाकृत मुक्त होने के कारण यह जगह क्रांतिकारियों को सुरक्षित लगती थी. लेकिन आज उसी इतिहास की साक्षी ये इमारतें खुद असुरक्षित हैं.

स्वतंत्रता संग्राम की गुप्त शरणस्थली भी थीं ये कोठियां

स्थानीय जानकारों और पुराने दस्तावेजों के अनुसार मधुपुर में कभी बंगाल के नामी-गिरामी परिवारों की लगभग 560 कोठियां थीं. इनमें से अधिकांश अब या तो पूरी तरह ढह चुकी हैं या उन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं. शेखपुरा, बड़बाद, पत्थरचट्टी, कालीपुर टाउन, लालगढ़, बावनबीघा, सेठ विला, कुशमाहा और जगदीशपुर जैसे इलाकों में फैली ये कोठियां कभी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. विधान चंद्र रॉय, मुख्य न्यायाधीश सर आशुतोष मुखर्जी, जनसंघ संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजा प्रद्युम्न कुमार मल्लिक, राय बहादुर खगेन्द्र नाथ मित्र, गांधीवादी जगन्नाथ कोले, बैरिस्टर सर देवी प्रसाद सर्वाधिकारी जैसे दिग्गजों की शान थीं.

560 कोठियों में से अधिकांश गायब, बचीं तो खंडहर

देवघर: झारखंड के देवघर जिले का मधुपुर उपमंडल कभी ‘बंगलों का शहर’ कहलाता था. दिलकश हवा, शांत वातावरण, यूरोपीय शैली की भव्य कोठियां और रंग-बिरंगे फूलों की बगिया, यह सब मिलकर इसे बंगाल के अमीर जमींदारों, कारोबारियों, बुद्धिजीवियों और यहां तक कि स्वतंत्रता सेनानियों का प्रिय हिल-रिसॉर्ट बनाता था. 1910 से 1975 तक का कालखंड यहां बंगाली बाबुओं का स्वर्णकाल माना जाता है. लेकिन आज वही आलीशान कोठियां जर्जर दीवारों, टूटे खंभों और उगे जंगलों के बीच मूक इतिहास बनकर रह गई हैं.

बीएड कॉलेज परिसर में मौजूद एक पुरानी कोठी की देखभाल करने वाले कर्मचारी सोनू कुमार बताते हैं, “कुछ बंगाली परिवार आज भी अपनी कोठियों को संभाल रहे हैं. वे साल में एक-दो बार आते हैं, सफाई कराते हैं, मरम्मत कराते हैं. लेकिन बढ़ते अतिक्रमण और असुरक्षा के कारण अधिकांश ने मुँह फेर लिया है. जो बचे हैं, वे भी अब बुझती लौ की तरह हैं.”

बंग्ले की दीवार (ETV Bharat)

सिमुलतला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर था मधुपुर

स्थानीय मुखिया सह जनप्रतिनिधि सचिन शाही कहते हैं, “जमुई का सिमुलतला और देवघर का मधुपुर—दोनों कभी जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर थे. गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में यहां बंगाल से रेलगाड़ियां खचाखच भरी आती थीं. लेकिन अब सैलानी न के बराबर आते हैं. इसका सीधा असर स्थानीय बाजार, होटल और रोजगार पर पड़ रहा है.”

बंग्ले में चल रहा राहत कॉलेज (ETV Bharat)

होटल कारोबारी राज गुप्ता की व्यथा

मधुपुर स्टेशन के पास होटल चलाने वाले राज गुप्ता बताते हैं, “पहले अप्रैल-मई और दिसंबर-जनवरी में हमारे होटल-ढाबे फुल रहते थे. दुकानों में रौनक रहती थी. बंगाली सैलानी महीनों ठहरते थे. लेकिन जैसे-जैसे कोठियां ढहती गईं, सैलानी आना बंद हो गए. अब तो सीजन में भी सन्नाटा रहता है.”

बंद पड़ा बंगला (ETV Bharat)

बची-खुची कोठियां भी आकर्षण का केंद्र

मार्बल हाउस, जहाज कोठी, खिरोद भवन, रेडकोर्ट, साधु संघ जैसी कुछ कोठियां आज भी अपनी भव्यता की झलक दिखाती हैं. इनके बगीचों से आज भी फूलों की महक आती है. दीवारों पर लगे पुराने मार्बल, लकड़ी की नक्काशीदार सीढ़ियाँ और ऊँचे-ऊँचे स्तंभ अतीत की याद दिलाते हैं. स्थानीय लोग इन्हें देखने आते हैं और अफसोस जताते हैं कि इन्हें संरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा.

प्रशासन से गुहार, घोषित हो हेरिटेज प्रॉपर्टी

स्थानीय बुद्धिजीवी और नागरिक लगातार मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार शेष बची कोठियों को तुरंत हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित करे. इनका जीर्णोद्धार कर इन्हें पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए. मधुपुर को फिर से ‘हिल स्टेशन’ के रूप में विकसित किया जाए.

अगर समय रहते नहीं चेते तो इतिहास मिट जाएगा

मधुपुर के नागरिकों का स्पष्ट कहना है कि ये कोठियां सिर्फ ईंट-पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि बंगाल रेनेसांस, स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की जीवंत गाथा हैं. अगर इन्हें बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियाँ मधुपुर के इस गौरवशाली अध्याय को सिर्फ पुरानी तस्वीरों और किताबों में ही देख पाएंगी.

ये भी पढ़ें:

केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम ने मलूटी मंदिरों का किया निरीक्षण, कहा- इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोना जरूरी

108 ऐतिहासिक मंदिरों और तालाबों वाला झारखंड का अनूठा गांव मलूटी, वल्र्ड हेरिटेज में शामिल कराने का प्रयास