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कौशांबी में ट्रेन से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत; पटरी के किनारे घायल हालत में मिला, वायरल वीडियो की जांच जारी

कौशांबी : जिले में चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई. इस मामले में अब नया मोड़ सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें युवक पर गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं. पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

चरवा थाना क्षेत्र के चिल्ला सहबाजी गांव के पास चलती ट्रेन इंटर सिटी से गिरकर एक युवक की मौत हो गई थी. मृतक की पहचान बड़े चौरसिया उर्फ राहुल, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी बलदी पूरा खागा रेलवे क्रॉसिंग के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. पुलिस वायरल वीडियो को जांच में शामिल कर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.

आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर राहत यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवक घायल अवस्था में पटरी के किनारे पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. वायरल वीडियो के बारे में बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले की जांच की जा रही है, जो भी सत्यता पाई जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.