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टेकलगुड़ा की टीस आज भी है जिंदा, जवानों की शहादत ने बदली रणनीति, अब नक्सल मुक्त सुकमा

गोलियों की आवाज से थर्राया था जंगल जैसे ही जवान टेकलगुड़ा के करीब पहुंचे, चारों तरफ से अचानक फायरिंग शुरू हो गई. चश्मदीद ग्रामीण बताते हैं कि कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा . जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की, लेकिन घने जंगल, ऊंचे-नीचे रास्ते और नक्सलियों की पहले से तैयार रणनीति ने हालात को बेहद कठिन बना दिया. मुठभेड़ कई घंटों तक चली.

सुकमा : करीब 110 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद जब हमारी टीम टेकलगुड़ा गांव पहुंची.तो घने जंगलों के बीच पसरी खामोशी बहुत कुछ कह रही .सड़कें अब बन चुकी हैं, कुछ मकान भी दिखने लगे हैं, लेकिन हवा में आज भी 3 अप्रैल 2021 की वो दर्दनाक कहानी तैरती महसूस होती है. ये वही गांव है, जहां चार साल पहले एक ऐसी मुठभेड़ हुई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. सुकमा की धरती पर उस दिन 22 जवानों ने अपनी शहादत देकर देशभक्ति और साहस की अमिट मिसाल पेश की थी. क्या हुआ था घटनाक्रम ? स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, 3 अप्रैल 2021 को नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी. सूचना खासतौर पर कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा और उसकी बटालियन की गतिविधियों से जुड़ी थी. इसके आधार पर लगभग 1000 जवानों का संयुक्त दल सर्च ऑपरेशन पर निकला. बस्तर के इन जंगलों में ऑपरेशन कोई नई बात नहीं, लेकिन उस दिन हालात अलग थे.नक्सलियों ने पहले से ही इलाके की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए घातक एंबुश बिछा रखा था.

जवान को नक्सलियों ने बनाया था बंधक



इस घटना के दौरान एक जवान को नक्सलियों ने कब्जे में ले लिया था.पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ गई थी. परिजन और सुरक्षा एजेंसियां उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रयासरत थीं. कुछ दिनों बाद नक्सलियों ने उसे रिहा कर दिया. जो कि एक राहत भरी खबर थी, लेकिन जिस मुठभेड़ में इस जवान को नक्सलियों ने अगवा किया था,उसमें 22 बेटे शहीद हो चुके थे.



टेकलगुड़ा हिंसा ने बदली सरकार की रणनीति



टेकलगुड़ा की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया. इसके बाद केंद्रीय स्तर पर भी समीक्षा हुई. देश के गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के दौरान साफ संदेश दिया गया नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी.इसके बाद इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया गया. स्थानीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाया गया और जवानों की सुरक्षा के लिए नई तकनीक और रणनीतियों को अपनाया गया.

विकास के पथ पर दौड़ रहा है गांव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



सरकार ने ‘नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़’ का स्पष्ट लक्ष्य तय किया. इसके तहत सिर्फ सुरक्षा अभियान ही नहीं, बल्कि विकास को भी प्राथमिकता दी गई. टेकलगुड़ा और आसपास के गांवों में अब सड़कें बन चुकी हैं, मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सक्रिय हुए हैं. एक समय ऐसा था जब पहले यहां बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल था, आज हालात बदल रहे हैं. लगातार ऑपरेशन, आत्मसमर्पण और विकास कार्यों के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2026 को सुकमा को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया. यह सिर्फ एक प्रशासनिक घोषणा नहीं थी, बल्कि वर्षों की मेहनत, रणनीति और बलिदान का नतीजा था. जिन इलाकों में कभी बंदूकें गूंजती थीं, वहां अब बच्चों की खुली हंसी सुनाई देने लगी है.

टेकलगुड़ा गांव हुआ नक्सल मुक्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टेकलगुड़ा की घटना से मिला बड़ा सबक



टेकलगुड़ा में 3 अप्रैल का जिक्र होते ही लोग भावुक हो जाते हैं. एक बुजुर्ग ग्रामीण कहते हैं,विकास तो आ गया, लेकिन उस दिन की याद कभी नहीं जाएगी. शहीदों के परिवारों के लिए यह दिन आज भी दर्द लेकर आता है. हर साल यह तारीख उनके जख्मों को फिर ताजा कर देती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि टेकलगुड़ा की घटना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इसके बाद सुरक्षा और विकास की रणनीति में संतुलन लाया गया. इन 22 जवानों की शहादत ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और बस्तर शांति की राह पर आगे बढ़े.





टेकलगुड़ा अब विकास की ओर

आज टेकलगुड़ा में सड़कें हैं, पानी की सुविधा है और सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही हैं. लोग अब खुलकर बाजार जाते हैं, बच्चे स्कूल में अपना भविष्य गढ़ रहे हैं.गांव का जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. फिर भी टेकलगुड़ा में 3 अप्रैल 2021 आज भी एक दर्द बनकर जिंदा है. 3 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक का सफर बताता है कि संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादें मजबूत हो तो हालात बदले जा सकते हैं.आज सुकमा नक्सल मुक्त है, लेकिन इस शांति की नींव में 22 वीर जवानों की शहादत हमेशा अमर रहेगी. यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भारत के उन अनसुने नायकों की गाथा है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर आने वाले भविष्य की रक्षा की.

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