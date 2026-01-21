ETV Bharat / state

जिला पंचायत सामान्य सभा बैठक में छलका जनप्रतिनिधियों का दर्द, अफसरों पर सम्मान ना देने का आरोप

जांजगीर चांपा जिला पंचायत सभा कक्ष में सामान्य सभा की बैठक हुई. सामान्य सभा में विकास के एजेंडा की चर्चा के दौरान जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों ने जिला के कई विभागों में तैनात अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा करने का आरोप लगाया और नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारी जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों को किसी भी भूमि पूजन या उद्घाटन में आमंत्रित नहीं करते.

जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिला पंचायत में सामान्य सभा हंगामेदार रहा. जिला पंचायत सदस्यों ने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और ग्रामीण अंचल से चुनकर आए जिला पंचायत सदस्यों को जानकारी के साथ सम्मान नहीं देने को लेकर नाराजगी जाहिर की.वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्य, शिक्षा स्वास्थ्य,जल संरक्षण के क्षेत्र मे काम करने मे निर्देश दिए.

विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए भी जिला पंचायत सदस्यों की सलाह नहीं लीं जाती और मनमानी की जाती है. अब जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकाल के हिसाब से स्थान देने की चेतावनी दी गई है- सत्यलता आनंद मिरि, जिला पंचायत अध्यक्ष

जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में अफसरों को पंचायतों में निर्माण कार्य और पूर्व प्रस्तावित प्रतिवेदनों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में धान खरीदी के साथ-साथ उठाव एवं परिवहन की व्यवस्था संतोषजनक रही, जिससे उपार्जन केंद्रों में धान का अनावश्यक भंडारण नहीं हुआ. इसके साथ ही किसानों को समय पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ी.

सदस्यों ने धान परिवहन और योजनाओं को लेकर दी जानकारी

बैठक में मौजूद सदस्यों ने कहा कि अवैध तरीके से धान परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. उपार्जन केंद्रों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जानकारी दी गई. बुनकर समितियों को शासन की योजनाओं के तहत मिले लाभों की विस्तृत समीक्षा हुई.

जीवन समिति की बैठक 10 दिनों के अंदर करने के निर्देश

बैठक में निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत गठित जीवन दीप समितियों की नियमित बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित हो, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके.अनावश्यक रूप से किए गए कर्मचारियों के संलग्नीकरण को तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए.अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी बैठक में समय पर उपस्थित रहें और जो अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए. जिन स्थानों पर बोर खनन के बाद खुले बोर छोड़े गए हैं, उन्हें तत्काल बंद किया जाए.नल-जल योजना के तहत स्थापित संरचनाओं को शीघ्र क्रियाशील किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पानी पहुंच सके.

