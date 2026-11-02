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दीपावली 2026 : बलरामपुर के बंगाली मूर्तिकारों का दर्द , बढ़ती महंगाई और कम बिक्री ने बढ़ाई चिंता

बलरामपुर के बंगाली मूर्तिकारों का दर्द ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर रामानुजगंज : रामानुजगंज में दीपावली त्यौहार से पहले बंगाली मूर्तिकार परंपरागत रूप से मां लक्ष्मी, काली, सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं.रामानुजगंज के केरवाशीला गांव में बंगाली मूर्तिकार हर साल मूर्तियां तैयार करते हैं. मूर्तिकारों की आजीविका इन्हीं से जुड़ी है.दीपावली में होने वाली आमदनी इन मूर्तिकारों के लिए अगले तीन से चार महीनों का आर्थिक सहारा बनता है.



बीस साल से बना रहीं मूर्तियां, घर में देखकर सीखी मूर्तिकला

केरवाशीला गांव की रहने वाली महिला मूर्तिकार रंजीता सरकार ने बताया कि दीपावली पूजा के लिए वो देवी लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार कर रही हैं. प्रतिमा के साथ सबकी सवारी उल्लू, मूसक और हंस भी हैं.