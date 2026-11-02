दीपावली 2026 : बलरामपुर के बंगाली मूर्तिकारों का दर्द , बढ़ती महंगाई और कम बिक्री ने बढ़ाई चिंता
बलरामपुर रामानुजगंज में बंगाली मूर्तिकार दीपावली के लिए प्रतिमा बना रहे हैं.उज्जवल तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 2:59 PM IST
बलरामपुर रामानुजगंज : रामानुजगंज में दीपावली त्यौहार से पहले बंगाली मूर्तिकार परंपरागत रूप से मां लक्ष्मी, काली, सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं.रामानुजगंज के केरवाशीला गांव में बंगाली मूर्तिकार हर साल मूर्तियां तैयार करते हैं. मूर्तिकारों की आजीविका इन्हीं से जुड़ी है.दीपावली में होने वाली आमदनी इन मूर्तिकारों के लिए अगले तीन से चार महीनों का आर्थिक सहारा बनता है.
बीस साल से बना रहीं मूर्तियां, घर में देखकर सीखी मूर्तिकला
केरवाशीला गांव की रहने वाली महिला मूर्तिकार रंजीता सरकार ने बताया कि दीपावली पूजा के लिए वो देवी लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार कर रही हैं. प्रतिमा के साथ सबकी सवारी उल्लू, मूसक और हंस भी हैं.
हमने दस दिन पहले ये सभी प्रतिमाएं बनाने का काम शुरू किया था. अगले एक दो दिनों में सभी मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगे. इन मूर्तियों को बनाने में मिट्टी धान का भूसी लकड़ी कांटी ये सब लगता है. पेंट करने के बाद मूर्ति रेडी होगा. सजावट में बाल , मुकुट , गहना लगता है. हमने अपने पिता को देखकर ये कला सीखी है.हम पिछले बीस साल से यह काम कर रहे हैं- रंजीता सरकार,महिला मूर्तिकार
पांच मूर्तियों के ऑर्डर, तीन हजार तक दाम
इस बारे में केरवाशीला गांव के ही निवासी प्रताप सरकार ने कहा कि अभी दीपावली के लिए हमारे यहां मां लक्ष्मी, काली का मूर्ति बना रहे हैं .इस बार पांच छह मूर्तियों के ही ऑर्डर मिले हैं. इनकी कीमत दो हजार रूपए से तीन हजार रूपए तक रखा गया है.
मेरे दादाजी पहले से मूर्तियां बनाते थे, उनके बाद उनके बाद पिताजी और अब मैं भी इस काम को कर रहा हूं.मूर्तियां बनाने में मिट्टी धान का भूसी लगता है पेंट और सजावट का सामान बाजार से खरीदते हैं- प्रताप सरकार, मूर्तिकार
मेहनत के मुताबिक फायदा नहीं, पैतृक व्यवसाय को बढ़ा रहे आगे
युवा मूर्तिकार प्रताप सरकार का कहना है कि इस मूर्ति कला व्यवसाय में मेहनत के मुताबिक उन्हें फायदा नहीं मिल पाता है. इसके बावजूद अपने इस पैतृक व्यवसाय को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं.
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