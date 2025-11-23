ETV Bharat / state

जामताड़ा के पहरुडीह गांव में नहीं है पक्की सड़क, मंत्री ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार

जामताड़ा: हाल ही में राज्य सरकार ने झारखंड स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया है. जिसमें सरकार ने अपनी उपलब्धियों को बखूबी जनता के समक्ष रखा लेकिन आज भी झारखंड के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां बुनियादी सुविधा पहुंच नहीं पाई है. ऐसा ही एक मामला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पहरुडीह गांव का है. यहां झारखंड बनने के 25 साल बाद भी सड़क नहीं बन पाई है. जिससे ग्रामीणों को पगडंडियों के रास्ते आना जाना पड़ता है.

परेशान होते हैं ग्रामीण

दरअसल, जामताड़ा जिले में आदिवासियों की आबादी अच्छी खासी है. जिला मुख्यालय से सटे नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाला आदिवासी गांव पहरुडीह, चारों ओर से पहाड़ और खेत बहियार से घिरा हुआ है. जिसकी वजह से गांव, मुख्य सड़क से जुड़ नहीं पाया है. इसके साथ ही गांव में चार पहिया वाहन के साथ साथ एंबुलेंस और दूसरे वाहन के आने का भी कोई रास्ता नहीं है. लोग आने और जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेते हैं.

पहरुडीह गांव के ग्रामीणों ने पक्की सड़क की मांग की (Etv bharat)

बारिश में ग्रामीणों का निकलना हो जाता है मुश्किल

पहरुडीह गांव में सबसे विकट स्थिति बरसात के मौसम में हो जाती है. बारिश के दिनों में ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, यहां तक कि पैदल चल रहे ग्रामीण ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है. इसकी वजह से कच्चे रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कोई बीमार पड़ता है तो उसे ग्रामीण, खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाते हैं.