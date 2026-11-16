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अंकिता भंडारी हत्याकांड: विनोद आर्या के खिलाफ फूटा पहाड़ी महासभा का गुस्सा, पुलिस को दी तहरीर

पहाड़ी महासभा ने हरिद्वार पुलिस को दी तहरीर. ( ETV BHARAT )

पहाड़ी महासभा के पदाधिकारियों ने विनोद आर्या की कड़ी निंदा की और कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड बेहद संवेदनशील मामला है. ऐसे में मृतका की निजी बातचीत को सार्वजनिक करना उसकी निजता और गरिमा से जुड़ा गंभीर विषय है. अभी इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है. ऐसे में चैट सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी.