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जशपुर में पहाड़ी कोरवा किशोरी ने दी जान, गांव वालों ने जताया अनाचार का शक

जशपुर एएसपी, राकेश पाटनवार ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी की मौत कैसे हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है.

PAHARI KORWA JASHPUR
पहाड़ी कोरवा किशोरी ने दी जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 8:24 AM IST

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जशपुर: संरक्षित जनजातियों में गिने जाने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय की किशोरी ने घातक कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी. मृतक किशोरी 17 साल की थी. किशोरी की मौत के बाद गांव और परिवार के बीच मातम का माहौल है. ग्रामीणों का आरोप है कि लड़की के साथ गलत काम हुआ है. गांव वालों ने पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि युवती की मौत किन वजहों से हुई और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं.

पहाड़ी कोरवा किशोरी की मिली लाश

परिवार वालों के मुताबिक उनकी बेटी गुरुवार की रात गांव में ही आयोजित सगाई कार्यक्रम में शामिल होने गई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लड़की को अंतिम बार एक युवक के साथ देखा गया था. इसके बाद ही वो लापता हो गई थी, बाद में युवती की लाश मिली.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस FSL टीम के साथ मौके पर पहुंची थी. मामले की हर कोण से बारीक जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी: राकेश पाटनवार, एएसपी, जशपुर

मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम

ग्रामीणों के मुताबिक शव साल के पेड़ से लटका हुआ मिला. गांव वालों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम ने भी मौके पर जाकर जांच पड़ताल की. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. ग्रामीणों का आरोप है कि घटना से पूर्व किशोरी के साथ गलत काम किया गया है, जिससे दुखी और सदमें में होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया. ग्रामीणों की मांग है कि पुलिस हर पहलू की सूक्ष्मता से जांच करे और दोषी को सजा मिले.

आत्महत्या नहीं है समाधान

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