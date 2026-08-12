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200 रुपए के लिए पहाड़ी कोरवा युवक की पीट-पीटकर हत्या, पिता-पुत्र ने दिया वारदात को अंजाम

सन्ना पंचायत भवन के पास हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है.

PAHADI KORWA MAN BEATEN TO DEATH
200 रुपए के लिए पहाड़ी कोरवा युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 7:42 PM IST

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जशपुर: सन्ना थाना इलाके के ग्राम कंदराई पाठ में 200 रुपए के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में पहाड़ी कोरवा युवक की हत्या कर दी गई. हत्या की इस वारदात को उसके ही समुदाय के पिता-पुत्र ने अंजाम दिया. मृतक ने आरोपी को पहले 200 रुपए उधार दिए थे. घटना वाले दिन आरोपी पिता-पुत्र ने एक मृत बछड़े को दफनाया था, जिसके बदले उन्हें कुछ रुपए मिले थे. इसी दौरान मृतक ने अपने 200 रुपए वापस मांगे और विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हमला कर दिया. घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

मृतक पहाड़ी कोरवा युवक की की पहचान फगुआ राम कोरवा (30 वर्ष) निवासी ग्राम कंदराई पाठ, थाना सन्ना के रूप में की गई है. वारदात में शामिल दोनों पिता पुत्र की तलाश पुलिस कर रही है. आरोपी पिता पुत्र कंदराई पाठ के रहने वाले हैं और पहाड़ी कोरवा समुदाय से आते हैं.

200 रुपए के लिए पहाड़ी कोरवा युवक की हत्या (ETV Bharat)


200 रुपए के लिए हत्या

पुलिस के अनुसार 10 अगस्त 2026 को आरोपी पिता-पुत्र लकड़ी बेचने सन्ना आए थे. इसी दिन मृतक फगुआ राम भी अपनी पत्नी के साथ लकड़ी बेचने सन्ना आया था. इसी दौरान सन्ना निवासी राजू नामक व्यक्ति ने आरोपियों से अपने घर के मृत बछड़े को दफनाने के लिए कहा. आरोपियों ने बछड़े को दफना दिया, जिसके एवज में उन्हें कुछ रुपए मिले. बाद में पंचायत भवन सन्ना के पास मृतक फगुआ राम की दोनों आरोपियों से मुलाकात हो गई. मृतक ने आरोपी फगुआ राम से अपने 200 रुपए वापस मांगे, जो उसने पहले उधार दिए थे. इसी रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया.

सन्ना थाना क्षेत्र में हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज किया. प्रारंभिक जांच में 200 रुपए के लेन-देन को लेकर विवाद की बात सामने आई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बहिंगा और पत्थर भी जब्त किए गए हैं. मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है: डॉ. लाल उमेद सिंह, एसएसपी

बहिंगा और पत्थर से कुचलकर की हत्या

विवाद बढ़ने पर आरोपी पिता-पुत्र ने मिलकर फगुआ राम के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने लकड़ी के बहिंगा और पास पड़े पत्थर से उसके सिर पर कई वार किए. पिता पुत्र के हमले में फगुआ राम गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. घायल फगुआ राम को एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए जशपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.



हत्या का मामला दर्ज

घटना के बाद मृतक के भाई अघनू राम कोरवा (36 वर्ष) निवासी कंदराई पाठ ने सन्ना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया. शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी चोट के कारण मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक बताए जाने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.



पूछताछ में अपराध स्वीकार, दोनों गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है. जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का बहिंगा और पत्थर भी बरामद कर कर लिया है. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.


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