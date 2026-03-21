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सरहुल पर्व पर पाहन की भविष्यवाणी, इस वर्ष झारखंड में अच्छी होगी मानसून की बारिश

सरहुल पर्व पर पाहन ने पूजा-अर्चना के बाद भविष्यवाणी की है.

Pahan prediction On Sarhul
पाहन को कंधे पर बिठाकर पूजा स्थल ले जाते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 8:29 PM IST

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रांची: प्रकृति का पर्व सरहुल आज झारखंड में खराब मौसम, बारिश की बाधा के बावजूद पूरे जोश, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. झारखंड के बड़े त्योहारों में से एक "सरहुल" को लेकर आज हर तरफ अखड़ा सजा हुआ है तो अलग-अलग क्षेत्र से सरहुल की शोभायात्रा निकाली जा रही है.

अच्छी बारिश होने की भविष्यवाणी की

इन सब के बीच आदिवासी समुदाय के धर्मगुरु जगलाल पाहन ने सरहुल पर चली आ रही प्राचीन परंपरा के अनुसार हातमा बस्ती सरना स्थल पर विशेष पूजा-अर्चना की और बीते कल के दिन घड़े में रखे पानी का आज मुआयना करने के बाद इस वर्ष झारखंड में मानसून की अच्छी बारिश होने की भविष्यवाणी की. उन्होंने कहा कि सरहुल के दिन उन्होंने विश्व में शांति, अमन और भाईचारे को लेकर विशेष प्रार्थना की है.

जानकारी देते आदिवासी समुदाय के धर्मगुरु जगलाल पाहन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सरहुल की पूजा में शामिल हुए चंपाई सोरेन

सरहुल पर रांची के हातमा बस्ती में होनेवाले सरहुल की विशेष पूजा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन भी शामिल हुए. सरहुल की राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रकृति के प्रति प्रेम, आस्था, विश्वास, सम्मान और उपासना के भाव को प्रदर्शित करने का पर्व सरहुल है. उन्होंने कहा कि यह पर्व जनजातीय समुदाय के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का भी पर्याय इस मायने में है, क्योंकि यह उनकी खेती-बाड़ी और बारिश से जुड़ा है.

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पूजा करते आदिवासी समुदाय के धर्मगुरु जगलाल पाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

फल-फूल और पत्तियों के इस्तेमाल मांगी इजाजत

चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला पर्व सरहुल के दिन जनजातीय आदिवासी समाज जहां नूतन वर्ष का स्वागत करता है, वहीं धरती को माता और सूर्य को पिता मानकर उनकी आराधना की जाती है.सरहुल पर्व में ही आदिवासी और जनजाति समुदाय धरती मां और भगवान सूर्य से फल-फूल और पत्तियों के इस्तेमाल की इजाजत भी मांगगे हैं.

आदिवासी समुदाय के धर्मगुरु जगलाल पाहन के अनुसार, इससे पहले फल-फूल का सेवन वर्जित रहता है.सरहुल पूजा के साथ ही नए वर्ष का कृषि चक्र भी शुरू हो जाता है. सरहुल मुख्यतः तीन दिन का आयोजन होता है. जिसमें पहले दिन जनजातीय समाज के लोग उपवास रखते हैं. सुबह खेतों और जलाशयों में जाकर केकड़ा एवं मछली पकड़ते हैं. पूजा के बाद रसोई में उसे सुरक्षित रख देते हैं. ऐसी मान्यता है कि फसल बोने के समय केकड़ा को गोबर पानी से धोया जाता है. उसके बाद उसी गोबर पानी से फसलों के बीज को भीगा कर खेतों में डाला जाता है.

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पूजा करते आदिवासी समुदाय के धर्मगुरु जगलाल पाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

केकड़े की भी पूजा की गई

जगलाल पाहन के अनुसार ऐसी मान्यता है कि केकड़ा के 8-10 पैरों की तरह फसल में भी ढेर सारी जड़ें निकलेगी, बालियां भी खूब होगी और फसल अच्छी होगी. इसके साथ-साथ यह भी मानना है कि पहले धरती पर पानी ही पानी था. केकड़े ने मिट्टी बनाई और धरती वर्तमान स्वरूप में आई. पाहन के अनुसार चाहे कितना भी अकाल पड़ जाए, जहां केकड़ा है वह इस बात का संकेत है कि वहां पानी जरूर होगा. यही वजह है कि जनजातीय समाज सरहुल में अपने पूर्वजों के साथ- साथ केकड़े की भी आज पूजा करते हैं. सरहुल के दूसरे दिन पूजा के बाद घड़े के पानी को देखकर पाहन इस वर्ष होनेवाले मानसून की बारिश का पूर्वानुमान करते हैं. सरहुल के तीसरे दिन फूल खोंसी का रस्म के साथ त्योहार का समापन हो जाता है.

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पूजा करते आदिवासी समुदाय के धर्मगुरु जगलाल पाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

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