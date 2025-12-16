पहलगाम आतंकी हमला: शहीद विनय नरवाल के पिता ने NIA की सहारना की, पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की मांग की
पहलगाम आतंकी हमले की चार्जशीट NIA ने कोर्ट में पेश कर दी है. शहीद विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने किया सैल्यूट.
Published : December 16, 2025 at 2:10 PM IST
करनाल: पहलगाम आतंकी हमले में करीब 8 महीने बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया और सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में 5 संदिग्ध और दो आतंकी संगठन पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट शामिल हैं. NIA ने समय से पहले ही चार्जशीट कोर्ट में फाइल करने पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल का बयान भी सामने आया है.
'ऑपरेशन महादेव से मिला मुंहतोड़ जवाब': शहीद विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा कि "एनआईए ने जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में समय से पहले पेश कर दी है, जो काबिले तारीफ है. इस मामले में कई लोगों के नाम सामने आए, लेकिन लश्करे तैयबा का जो सहयोगी ग्रुप है, उसका नाम एनआईए ने अपनी चार्जशीट में डाल दिया है. कमेटी ने अपने हिसाब से जांच की होगी. जांच में काफी कुछ सामने भी आया होगा. जो ऑपरेशन महादेव के दौरान भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया था. उस दौरान कुछ आतंकी मारे भी गए थे. उनका नाम भी रिपोर्ट में शामिल है".
'आतंकी हमले में लोकल लोग भी शामिल': राजेश नरवाल ने कहा कि "इस मामले में और जांच हो सकती है. मैंने अपने स्तर पर भी कुछ पता किया है. हो सकता है कि आतंकी हमले में कुछ लोकल लोग भी शामिल हों. जो आतंकियों को पल-पल की अपडेट दे रहे थे. इस मामले में सब-कुछ पहले से तय किया गया था. आतंकियों को पता था कि किसको कैसे मारना है और कब मारना है. इसकी भी जांच होनी चाहिए. हालांकि एनआईए ने अपने लेवल पर जांच की होगी. लेकिन इस मामले की थोड़ी और जांच हो सकती है".
पाकिस्तान में आतंकियों की जड़: राजेश नरवाल ने कहा कि "हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले में भी पाकिस्तान से आतंकियों के तार जुड़े हुए पाए गए हैं". उन्होंने दो टूक कहा कि "आज दुनिया में कहीं भी आतंक फैल रहा है, उसकी जड़ पाकिस्तान में ही नजर आती है. वहां की सरकार और सेना आतंकियों को तैयार कर दुनिया भर में हमले करवा रही है".
'पाकिस्तान पर हो सख्त कार्रवाई': उन्होंने कहा कि "हमारी जांच एजेंसियां अच्छे स्तर पर काम कर रही है. हम उनके काम को सैल्यूट करते हैं. देश-दुनिया में कही पर भी हमला हो या आतंकी पैदा हो रहे हों तो वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम सारे देश को मिलकर उठाना चाहिए. हर जगह पाकिस्तान का ही नाम आता है. पहलगाम आतंकी हमले में सरकार पर विश्वास रखने की जरूरत है और कार्रवाई चल रही है. आगे भी कार्रवाई होगी".
