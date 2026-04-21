पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी: कानपुर के शुभम की पत्नी ऐशान्या अब पूरे करेंगी पति के सपने
हलगाम आतंकी हमले के एक साल पूरे होने पर कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने अपना दर्द ईटीवी भारत के साथ शेयर किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 7:53 PM IST
रिपोर्ट- समीर दीक्षित
कानपुर: देशभर में 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम से आई एक खबर ने सभी देशवासियों की आंखें नम कर दी थीं. इस काले दिन आतंकवादियों ने देश के अलग-अलग शहरों के 26 निर्दोष लोगों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी.
इस हमले में कानपुर के श्याम नगर निवासी शुभम द्विवेदी की मौत उनकी पत्नी ऐशान्या के सामने ही हुई थी. बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को इस हृदय विदारक घटना का एक साल पूरा होने जा रहा है.
ऐशान्या का नया संकल्प: घटना के एक साल बाद ऐशान्या ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि उन्होंने अब खुद को संभाल लिया है. ऐशान्या के मुताबिक उनके माता-पिता ने उन्हें इस दर्द से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित समय दिया था.
उन्होंने फैसला किया है कि 22 अप्रैल 2026 से उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव दिखेगा और वे शुभम के अधूरे सपनों को पूरा करेंगी. वे अब प्रोफेशनली काम करने के साथ-साथ शुभम के बिजनेस की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेंगी.
अंतिम सांस तक साथ रहेंगी यादें: ऐशान्या का कहना है कि वह मंजर उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं हो सकता और शुभम की यादें उनकी आखिरी सांस तक साथ रहेंगी. पिछले एक साल में दोनों परिवारों ने उन्हें बहुत सहारा दिया और उनकी ताकत बनकर खड़े रहे.
शुभम को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, इसलिए ऐशान्या अब खुद घूमने जाएंगी ताकि अपनी आंखों से शुभम को दुनिया दिखा सकें. उन्होंने उस घटना को एक सामान्य आतंकी हमला नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर किया गया निशाना बताया.
शहीद के दर्जे की मांग: ऐशान्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मांग की थी कि इस हमले में मारे गए सभी 26 लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए. उनका मानना है कि ऐसा करने से प्रभावित परिवारों को मानसिक मजबूती और सम्मान मिलेगा.
वहीं शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने बताया कि उनका इकलौता बेटा हमेशा मुस्कुराता रहता था. पिता के लिए न्याय का मतलब केवल आतंकवादियों का नाश और देश को पूरी तरह आतंकवाद मुक्त बनाना है. वे आज भी अपने बेटे की मुस्कुराती तस्वीर को याद कर भावुक हो जाते हैं.
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