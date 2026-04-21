ETV Bharat / state

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी: कानपुर के शुभम की पत्नी ऐशान्या अब पूरे करेंगी पति के सपने

हलगाम आतंकी हमले के एक साल पूरे होने पर कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने अपना दर्द ईटीवी भारत के साथ शेयर किया.

Photo Credit: ETV Bharat
पहलगाम हमला: "आंखों से ओझल नहीं होता वो मंजर", शुभम की पहली बरसी पर पत्नी ऐशान्या का छलका दर्द. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट- समीर दीक्षित

कानपुर: देशभर में 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम से आई एक खबर ने सभी देशवासियों की आंखें नम कर दी थीं. इस काले दिन आतंकवादियों ने देश के अलग-अलग शहरों के 26 निर्दोष लोगों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी.

इस हमले में कानपुर के श्याम नगर निवासी शुभम द्विवेदी की मौत उनकी पत्नी ऐशान्या के सामने ही हुई थी. बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को इस हृदय विदारक घटना का एक साल पूरा होने जा रहा है.

शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या. (Video Credit: ETV Bharat)

ऐशान्या का नया संकल्प: घटना के एक साल बाद ऐशान्या ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि उन्होंने अब खुद को संभाल लिया है. ऐशान्या के मुताबिक उनके माता-पिता ने उन्हें इस दर्द से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित समय दिया था.

शुभम के पिता. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने फैसला किया है कि 22 अप्रैल 2026 से उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव दिखेगा और वे शुभम के अधूरे सपनों को पूरा करेंगी. वे अब प्रोफेशनली काम करने के साथ-साथ शुभम के बिजनेस की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेंगी.

Photo Credit: ETV Bharat
आतंकी हमले में खोया पति, अब शुभम के सपनों को नई उड़ान देंगी कानपुर की ऐशान्या. (Photo Credit: ETV Bharat)

अंतिम सांस तक साथ रहेंगी यादें: ऐशान्या का कहना है कि वह मंजर उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं हो सकता और शुभम की यादें उनकी आखिरी सांस तक साथ रहेंगी. पिछले एक साल में दोनों परिवारों ने उन्हें बहुत सहारा दिया और उनकी ताकत बनकर खड़े रहे.

Photo Credit: ETV Bharat
"शुभम को ट्रैवलिंग पसंद थी, मैं अपनी आंखों से उसे दुनिया दिखाऊंगी": शहीद की पत्नी का संकल्प. (Photo Credit: ETV Bharat)

शुभम को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, इसलिए ऐशान्या अब खुद घूमने जाएंगी ताकि अपनी आंखों से शुभम को दुनिया दिखा सकें. उन्होंने उस घटना को एक सामान्य आतंकी हमला नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर किया गया निशाना बताया.

Photo Credit: ETV Bharat
शुभम के बिजनेस की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेंगी ऐशान्या. (Photo Credit: ETV Bharat)

शहीद के दर्जे की मांग: ऐशान्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मांग की थी कि इस हमले में मारे गए सभी 26 लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए. उनका मानना है कि ऐसा करने से प्रभावित परिवारों को मानसिक मजबूती और सम्मान मिलेगा.

Photo Credit: ETV Bharat
पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले 26 नागरिकों को मिले शहीद का दर्जा. (Photo Credit: ETV Bharat)

वहीं शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने बताया कि उनका इकलौता बेटा हमेशा मुस्कुराता रहता था. पिता के लिए न्याय का मतलब केवल आतंकवादियों का नाश और देश को पूरी तरह आतंकवाद मुक्त बनाना है. वे आज भी अपने बेटे की मुस्कुराती तस्वीर को याद कर भावुक हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें- बारात लेकर आए तो सही सलामत वापस नहीं जाओगे...दरोगा दूल्हे को धमकी, बस्ती में प्रेमी ने लिए सात फेरे

TAGGED:

SHUBHAM DWIVEDI KANPUR
AISHANYA DWIVEDI INTERVIEW
OPERATION SINDOOR JAMMU KASHMIR
MARTYR STATUS FOR CIVILIANS
PAHALGAM TERROR ATTACK ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.