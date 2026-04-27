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पहलगाम हमला, दर्द के एक साल बाद खुशियां, बेटे के जन्म से बदली कहानी

एमसीबी : जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन उस खौफनाक मंजर की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं. 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घूमने गए पर्यटकों पर आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया था. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इस हमले के दौरान छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से गए 11 पर्यटक भी वहां मौजूद थे. गनीमत रही कि सभी पर्यटक किसी तरह सुरक्षित बचकर अपने घर लौट आए. हालांकि उस दिन का डर और दहशत उनके जेहन में आज भी कायम है.

इन्हीं पर्यटकों में चिरमिरी के व्यापारी अरविंद अग्रवाल भी शामिल थे, जो अपनी पत्नी पूजा और बेटी समृद्धि के साथ कश्मीर यात्रा पर गए थे. अरविंद और उनका परिवार उस हमले से सुरक्षित लौट तो आया, लेकिन वह दिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय बन गया जिसे वे कभी भूल नहीं सकते. समय बीतता गया, लेकिन किस्मत ने इस दर्दनाक याद को एक नई खुशी में बदल दिया. ठीक एक साल बाद, 22 अप्रैल को ही अरविंद अग्रवाल के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ. इस खास संयोग ने परिवार की जिंदगी में नई रोशनी भर दी. अपने बेटे के जन्म को उस घटना से जोड़ते हुए अरविंद ने उसका नाम पहल रखा है.

पहलगाम हमले के एक साल (ETV BHARAT)

वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते. हम सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन भगवान की कृपा से हम सुरक्षित लौट आए. ठीक एक साल बाद उसी तारीख को हमारे घर बेटे का जन्म हुआ, इसलिए हमने उसका नाम पहल रखा. ताकि पहलगाम से पहल तक का यह सफर हमेशा याद रहे- अरविंद अग्रवाल, व्यापारी, चिरमिरी

अरविंद अग्रवाल का कहना है कि यह नाम उनके जीवन के संघर्ष, डर और फिर एक नई शुरुआत की कहानी को हमेशा जीवित रखेगा. इस अनोखे नामकरण की चर्चा इन दिनों पूरे चिरमिरी क्षेत्र में हो रही है. लोग इसे एक सकारात्मक सोच और जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं. जहां एक ओर वह हमला भय और दर्द का प्रतीक था, वहीं बेटे पहल का जन्म उसी तारीख को नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश दे रहा है.