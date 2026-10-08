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Operation Countdown : पहाड़ी में साइबर ठगी के नेटवर्क का भंडाफोड़...6 मोबाइल और 9 फर्जी सिम जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार

डीग/पहाड़ी: पुलिस अधीक्षक डीग शरण गोपीनाथ के. आईपीएस के निर्देशन में जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत पहाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 9 फर्जी सिम कार्ड और एक कार जब्त की है. प्रारंभिक जांच में जब्त मोबाइल फोन के जरिए करीब 7 लाख रुपए की साइबर ठगी की जानकारी सामने आई है.

पुलिस के अनुसार अभियान के तहत साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई की. जांच के दौरान सामने आए संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ और जांच के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इनके कब्जे से साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे एंड्रॉयड मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं.

फर्जी सिम के जरिए ठगी की आशंका : पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन का इस्तेमाल साइबर अपराध में कर रहे थे. जब्त मोबाइल फोन से करीब 7 लाख रुपए की साइबर ठगी किए जाने की जानकारी मिली है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर ठगी के पूरे नेटवर्क, बैंक खातों, पीड़ितों और अन्य सहयोगियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है. साथ ही बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड की तकनीकी जांच भी की जा रही है.

ये आरोपी गिरफ्तार : पुलिस ने भौंरी निवासी आसिफ (21), ठेक का बास निवासी अनीस (30) तथा कनवाड़ी निवासी ऐजाज (20), सम्सुल (29), आमिर (29) और शाहरूख (28) को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी पहाड़ी थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं.

जांच जारी : पुलिस के मुताबिक साइबर ठगी के इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने किन-किन लोगों को अपना निशाना बनाया और ठगी की रकम किन बैंक खातों में ट्रांसफर की गई. बरामद मोबाइल फोन और सिम की जांच से साइबर ठगी के अन्य मामलों का भी खुलासा होने की संभावना है. अधिकारियों का कहना है कि 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.