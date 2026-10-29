कानपुर में अंग्रेजी जमाने के थाने का दिलचस्प इतिहास; डिजिटल होंगे सारे पुराने रिकॉर्ड
उर्दू और अरबी लिपि में लिखे इन पुराने रजिस्टरों को कमिश्नर ने उत्सुकतावश गूगल ट्रांसलेट की मदद से पढ़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:04 AM IST
कानपुर: सरसौल कस्बे में एक तरफ जहां नए नरवल थाना भवन के निर्माण की शुरुआत हुई, वहीं दूसरी तरफ इस ऐतिहासिक थाने के तहखाने और पुराने रिकॉर्ड रूम ने एक सदी पुराना इतिहास उगल दिया.
नए भवन के भूमि-पूजन से पहले जब कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने थाने का निरीक्षण किया, तो उन्हें यहां ब्रिटिशकालीन अतीत के ऐसे कई दस्तावेज मिले, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया. साल 1904 से लेकर 1946 तक के उन तमाम पन्नों में अंग्रेजों के जमाने के किस्से और उस दौर के अपराध-मामले उर्दू और अरबी में दर्ज मिले.
1904 से 1946 तक के पन्नों में कैद इतिहास: नया थाना बनने से पहले पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने जब थाने के पुराने जर्जर रिकॉर्ड और रजिस्टरों की एक-एक कर जांच की, तो इतिहास की परतें खुद-ब-खुद उधड़ती चली गईं. उर्दू और अरबी लिपि में लिखे इन पुराने रजिस्टरों को कमिश्नर ने उत्सुकतावश गूगल ट्रांसलेट की मदद से पढ़ा और वहां मौजूद लोगों को उसके किस्से सुनाए.
रिकॉर्ड के मुताबिक, साल 1906 की एक घटना में ऊंट के साथ पकड़े गए एक संदिग्ध के पास से रुपए से भरी बोरी बरामद हुई थी. वहीं, साल 1932 के एक मामले में करबिगवां गांव के एक व्यक्ति द्वारा 100 रुपए जुर्माना जमा किए जाने का उल्लेख मिला.
इसके अलावा थरेपाह, शीशूपुर और नरवल गांव से जुड़े दर्जनों पुराने आपराधिक व प्रशासनिक रिकॉर्ड इन पन्नों में सुरक्षित मिले हैं. दस्तावेजों के मुताबिक, यह थाना साल 1938 में इस ब्रिटिश कालीन इमारत में शिफ्ट हुआ था और उस समय इसके दायरे में करीब 47 गांव आते थे.
100 साल पुराना कुआं और अंग्रेजों के जमाने के दरवाजे: निरीक्षण के दौरान सिर्फ कागजात ही नहीं, बल्कि थाने की वर्तमान जर्जर इमारत की प्राचीन बनावट भी आकर्षण का केंद्र रही. पुलिस आयुक्त ने ब्रिटिश काल के मजबूत दरवाजों का बारीकी से अवलोकन किया.
इसके अलावा, थाना परिसर के अंदर मौजूद सैकड़ों साल पुराने एक ऐतिहासिक कुएं ने भी सबका ध्यान खींचा. स्थानीय लोगों ने इस कुएं की अनूठी विशेषता बताते हुए बताया कि इसकी बनावट ऐसी है कि बारिश का सारा पानी सीधे जमीन के भीतर यानी भूगर्भ में समा जाता है.
डिजिटल रूप में सहेजे जाएंगे इतिहास के पन्ने: पुलिस आयुक्त रघुवार लाल ने बताया कि मौके पर मौजूद थाना कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एक सदी पुराने इन सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट करवाकर पूरी तरह डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाए, ताकि इस अमूल्य इतिहास को हमेशा के लिए सहेज कर रखा जा सके. इस दौरान एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह समेत कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे.
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