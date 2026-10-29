ETV Bharat / state

कानपुर में अंग्रेजी जमाने के थाने का दिलचस्प इतिहास; डिजिटल होंगे सारे पुराने रिकॉर्ड

कानपुर में अंग्रेजी जमाने के थाने का दिलचस्प इतिहास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: सरसौल कस्बे में एक तरफ जहां नए नरवल थाना भवन के निर्माण की शुरुआत हुई, वहीं दूसरी तरफ इस ऐतिहासिक थाने के तहखाने और पुराने रिकॉर्ड रूम ने एक सदी पुराना इतिहास उगल दिया.

नए भवन के भूमि-पूजन से पहले जब कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने थाने का निरीक्षण किया, तो उन्हें यहां ब्रिटिशकालीन अतीत के ऐसे कई दस्तावेज मिले, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया. साल 1904 से लेकर 1946 तक के उन तमाम पन्नों में अंग्रेजों के जमाने के किस्से और उस दौर के अपराध-मामले उर्दू और अरबी में दर्ज मिले.