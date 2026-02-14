ETV Bharat / state

जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस: हर 1000 नवजात में 8 CHD प्रभावित, जयपुर में मुफ्त इलाज से बड़ी राहत

जयपुर के जेके लोन अस्पताल में राजस्थान की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी यूनिट शुरू हो गई है. 18 बच्चों का सफल ऑपरेशन हो चुका है.

जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस
जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस (ETV Bharat GFX)
जयपुर: हर साल 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जन्म से मौजूद हृदय संबंधी विकारों (Congenital Heart Disease-CHD) के बारे में लोगों को जागरूक करना है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि समय पर पहचान और उपचार से इन समस्याओं से पीड़ित बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है.

जन्मजात हृदय रोग ऐसी स्थिति है जिसमें शिशु का हृदय या उसकी प्रमुख रक्त वाहिकाएं जन्म के समय ठीक से विकसित नहीं हो पातीं. चिकित्सकों के अनुसार, हर 1000 नवजात शिशुओं में से लगभग 8 से 10 बच्चे किसी न किसी प्रकार के जन्मजात हृदय दोष के साथ पैदा होते हैं. इनमें हृदय की दीवार में छेद (जैसे ASD या VSD), हृदय वाल्व की खराबी, रक्त प्रवाह में रुकावट या अन्य जटिल समस्याएं शामिल हो सकती हैं.

डॉ. दीपक माहेश्वरी (ETV Bharat Jaipur)

समय पर पहचान की अहमियत: वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी के मुताबिक, यदि इन विकारों की शुरुआती जांच हो जाए तो दवाओं, इंटरवेंशन या सर्जरी से इनका प्रभावी इलाज संभव है. नवजात या छोटे बच्चों में सांस लेने में तकलीफ, त्वचा या होंठों का नीला पड़ना (सायनोसिस), वजन न बढ़ना, बार-बार संक्रमण या फीडिंग में दिक्कत जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से जांच करानी चाहिए. देरी से स्थिति गंभीर हो सकती है, जबकि समय पर उपचार बच्चों को स्वस्थ और सामान्य जीवन दे सकता है.

जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस
हृदय रोग जागरूकता दिवस (ETV Bharat GFX)

जेके लोन अस्पताल में नई सर्जरी यूनिट: डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि जयपुर के जेके लोन अस्पताल में राजस्थान की पहली सरकारी पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) यूनिट शुरू की गई है, जो बच्चों के हृदय रोगों के इलाज में क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है. पहले बच्चों को बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाता था, जहां खर्च 9-10 लाख रुपये तक होता था, लेकिन अब राजस्थान के निवासियों के लिए यह इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है.

जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस
जेके लोन अस्पताल में पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी यूनिट (ETV Bharat Jaipur)

अब तक की सफलता और उपलब्धियां: डॉ. दीपक माहेश्वरी के अनुसार, यूनिट शुरू होने के बाद अब तक यहां 18 बच्चों का सफलतापूर्वक हृदय संबंधी इलाज किया जा चुका है, जिनमें जन्मजात दोष या बाद में विकसित हृदय समस्याएं शामिल हैं. अस्पताल ASD, VSD जैसी सामान्य समस्याओं से लेकर जटिल मामलों तक का उपचार कर रहा है, जिसके लिए पहले एम्स जैसे अस्पतालों का रुख कर ना पड़ता था.

