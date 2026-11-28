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हिंडन नदी को बचाने के लिए 25 गांवों से गुजरेगी अध्ययन पदयात्रा, बनेगी ‘हिंडन नदी संसद’

हिंडन नदी के लिए पदयात्रा. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हिंडन नदी को प्रदूषण और अतिक्रमण से मुक्त करने के साथ उसके प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने की दिशा में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हिंडन नदी एक पाठशाला अभियान के तहत छठी अध्ययन पदयात्रा शुरू की गई है. 28 नवंबर को सुबह 8:00 बजे वसुंधरा स्थित हिंडन बैराज से शुरू हुई पर यात्रा नदी के किनारे बसे गांव से होकर गुजरेगी. यात्रा का समापन 29 नवंबर को शाम 6:00 बजे मेरठ-बागपत सीमा पर गाजियाबाद जनपद के पहले गांव मत तौर में होगा.

दो दिवसीय पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंडन नदी से जुड़े गांवों को एक साझा मंच पर लाकर 'हिंडन नदी संसद' का गठन करना है. इसके माध्यम से नदी के संरक्षण से जुड़े मुद्दों को स्थानीय स्तर पर उठाने के साथ सरकार तक पहुंचाने की योजना है. अभियान से जुड़े लोगों का मानना है कि हिंडन नदी को बचाने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं है, बल्कि नदी के किनारे बसे गांव के लोगों, किसानों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों की भागीदारी भी बेहद आवश्यक है.

पदयात्रा का आयोजन हिंडन जल बिरादरी गाजियाबाद और सर्वोदय मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा. (ETV Bharat) नदी की मौजूदा स्थिति की जमीनी स्तर पर अध्ययन होगा पदयात्रा का आयोजन हिंडन जल बिरादरी गाजियाबाद और सर्वोदय मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है. पदयात्रा का नेतृत्व प्रोफेसर संजय शर्मा (IIT'an) द्वारा किया जा रहा है. पदयात्रा के दौरान नदी की मौजूदा स्थिति की जमीनी स्तर पर अध्ययन किया जाएगा. इसमें नदी में गिरने वाले गंदे नाले, औद्योगिक प्रदूषण, नदी की जमीन पर हो रही प्लाटिंग अतिक्रमण और नदी के प्राकृतिक प्रभाव में आ रही बाधाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. पर्यावरण विद् विक्रांत शर्मा के मुताबिक, यात्रा में शामिल सदस्य नदी किनारे बसे गांव के लोगों और किसानों से बातचीत करेंगे. उनसे नदी की वर्तमान स्थिति पहले के मुकाबले जलस्तर में आए बदलाव, प्रदूषण के प्रभाव और खेती पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी. इसके साथ ही नदी के आसपास की जमीन की स्थिति और जल निकासी संबंधित समस्याओं को भी समझने का प्रयास किया जाएगा.