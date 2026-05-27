पद्मिनी एकादशी: पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पुण्य के लिए किया दान
कई श्रद्धालुओं ने पद्मिनी एकादशी पर पानी, शरबत, मिल्क रोज का वितरण किया.
Published : May 27, 2026 at 4:05 PM IST
अजमेर: तीर्थराज गुरु पुष्कर के पवित्र सरोवर में बुधवार को अधिक मास में पद्मिनी एकादशी पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. सुबह से ही सरोवर के 52 घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. घाटों पर तीर्थ पुरोहित के आचार्यत्व में श्रद्धालु तीर्थराज गुरु पुष्करराज की पूजा–अर्चना करते दिखे. कई श्रद्धालुओं ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म भी किए. यहां भीषण गर्मी में भी लोगों की आस्था भारी पड़ती हुई नजर आई.
पुष्कर में तीर्थ पुरोहित पंडित रविकांत शर्मा ने बताया कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ फलदायिनी है. तीर्थराज गुरु पुष्कर के घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा. श्रद्धालुओं ने अधिक मास में बुधवार को पद्मिनी एकादशी पर तीर्थ स्नान, पूजा–अर्चना, जप, दान आदि का कर्म किया. कई श्रद्धालुओं ने इस मौके पर पानी, शरबत, मिल्क रोज का वितरण किया. लोगों की गहरी आस्था के पीछे अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महत्व है. इस दिन धार्मिक अनुष्ठान, दान आदि करने से अधिक फल मिलता है.
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अधिक मास में धार्मिक कर्म का मिलता है ज्यादा पुण्य: पंडित शर्मा ने बताया कि अधिक मास प्रत्येक तीन वर्ष के बाद आता है. भगवान में जितने भी गुण होते हैं, वह सभी अधिक मास में होते हैं. अधिक मास में जो भी कार्य किया जाता है, उसका फल भी अधिक ही मिलता है. तप, जप, पूजा, व्रत, दान, दक्षिणा, गौ सेवा से अधिक पुण्य लाभ मिलता है. अधिक मास में किया गया व्रत का फल कोटी गुना मिलता है. उन्होंने बताया कि पद्मिनी एकादशी पुत्र की प्राप्ति करवाती है. पुष्कर में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अधिक मास विशेष होता है. खासकर अधिक मास में आने वाली एकादशी पर स्नान के लिए पूजन, तर्पण, दान आदि धार्मिक कर्म के लिए आते है. उन्होंने यह भी कहा कि अधिक मास में भगवान को श्रद्धालु एक बार ध्याता है, तो ठाकुरजी उसके काज संवारने सात बार आते हैं.