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पद्मिनी एकादशी: पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पुण्य के लिए किया दान

आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु ( ETV Bharat Ajmer )