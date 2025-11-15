गोरखपुर में पद्मश्री डॉ. सुनीता नारायण बोलीं- विकास ऐसा हो जिससे सांस लेने में दिक्कत न हो, विकसित देशों ने पर्यावरण को किया खराब
सुनीता नारायण ने कहा, हमें सतर्क रहते हुए शहरीकरण के लिए उन कदमों को उठाना है जो हमें सांस लेने में तकलीफ ना दें.
Published : November 15, 2025 at 8:07 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 10:07 PM IST
गोरखपुर : पर्यावरण विद् और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. सुनीता नारायण शनिवार को गोरखपुर एनवायरन्मेंटल एक्शन ग्रुप के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की. उन्होंने कहा कि विकसित देशों ने अपने विकास के लिए जिन प्रक्रियाओं को अपनाया वह जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण बन रहा है. आज भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है. जबकि हमें सतर्क रहते हुए शहरीकरण के लिए उन कदमों को उठाना है जो हमें सांस लेने में तकलीफ ना दें. हर छोटे‑छोटे कदम से ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है. गोरखपुर की हरियाली को आगे बढ़ाते रहना हम सभी की जिम्मेदारी है.
सुनीता नारायण ने कहा कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण आधारित हो. उससे सांस लेना मुश्किल न हो. वह जिस दिल्ली में रहती हैं वहां की हालत बेहद खराब है. सांस लेना मुश्किल हो रहा है. गोरखपुर में जाम की समस्या बड़ी है. उन्होंने अपील किया कि जलवायु परिवर्तन के संकट से बचने के लिए विकास के आधुनिक मॉडल में पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दें. सामूहिक यातायात परिवहन के माध्यम को चुने. बारिश के पानी के संरक्षण पर जोर दें.
जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक हो रही बारिश : उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा और बाढ़ के समय में बदलाव देखने को मिल रहा है. जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष भी ज्यादा हो रही है. जलवायु परिवर्तन का जो प्रलय है वह हम सबके के सामने है. उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे वर्ष में 100 घंटे बारिश होने का अनुमान मौसम विज्ञान लगा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि हम वर्षा के इस पानी को अपने शहर में कैसे रोकें, जो हमारे लिए आगे चलकर फायदेमंद हो.
जल स्रोतों को बचाने की जरूरत : सुनीता नारायण ने कहा कि रामगढ़ ताल को साफ सुथरा देखकर अच्छा लगा. यह तभी अच्छा रह सकता है जब इसमें गंदे पानी को गिरने नहीं दिया जाए. किसी भी तरह का पॉलिथीन इसमें ना फेंका जाए और कूड़े कचरे से यह मुक्त हो. ऐसे ही अन्य जल स्रोतों को भी हमें बचाने और संरक्षित करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हम वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर अपने साधन और ईंधन के प्रयोग से नियंत्रण पा सकते हैं.
कचरे से गैस बनाने की प्लानिंग : उन्होंने कहा कि जो विकसित देश कहते हैं कि हमें साइकिल से चलनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग करना चाहिए, वह बातें हमारे भारत में भी लागू होती हैं. छोटे-छोटे बच्चों का सामूहिक यातायात परिवहन में उपयोग करना चाहिए. हर घरों में गले और सूखे कचरे के संकलन पर जोर देना चाहिए. भारत सरकार कचरों से गैस बनाने की योजना पर काम कर रही है. उसकी कीमत भी सीएनजी-एलपीजी के बराबर रहेगी.
प्लास्टिक मुक्त होकर जीवन आगे बढ़ाएं : उन्होंने कहा कि प्लास्टिक किसी भी कटेगरी का हो वह हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ही है. हमें हर हाल में प्लास्टिक मुक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने गोरखपुर में गीले कूड़े के आंकड़े की बात करते हुए कहा की जानकारी के हिसाब से यहां 60% गीला कूड़ा नगर निगम इकट्ठा कर रहा है. इससे गैस बनाने की प्रक्रिया चल रही है. इंदौर में इससे गैस बन भी रही है. उन्होंने कहा कि हमें विकास के आधुनिक मॉडल में प्रवेश करते समय यह सोचना होगा कि शीशे के मकान फायदेमंद हैं या फिर वह घर जिनकी दीवारें छज्जे से ढकी होती हैं.
