ETV Bharat / state

गोरखपुर में पद्मश्री डॉ. सुनीता नारायण बोलीं- विकास ऐसा हो जिससे सांस लेने में दिक्कत न हो, विकसित देशों ने पर्यावरण को किया खराब

पद्मश्री डॉ. सुनीता नारायण ने पर्यावरण को बचाने की लोगों से अपील की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : पर्यावरण विद् और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. सुनीता नारायण शनिवार को गोरखपुर एनवायरन्मेंटल एक्शन ग्रुप के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की. उन्होंने कहा कि विकसित देशों ने अपने विकास के लिए जिन प्रक्रियाओं को अपनाया वह जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण बन रहा है. आज भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है. जबकि हमें सतर्क रहते हुए शहरीकरण के लिए उन कदमों को उठाना है जो हमें सांस लेने में तकलीफ ना दें. हर छोटे‑छोटे कदम से ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है. गोरखपुर की हरियाली को आगे बढ़ाते रहना हम सभी की जिम्मेदारी है. सुनीता नारायण ने कहा कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण आधारित हो. उससे सांस लेना मुश्किल न हो. वह जिस दिल्ली में रहती हैं वहां की हालत बेहद खराब है. सांस लेना मुश्किल हो रहा है. गोरखपुर में जाम की समस्या बड़ी है. उन्होंने अपील किया कि जलवायु परिवर्तन के संकट से बचने के लिए विकास के आधुनिक मॉडल में पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दें. सामूहिक यातायात परिवहन के माध्यम को चुने. बारिश के पानी के संरक्षण पर जोर दें. सुनीता नारायण ने कहा कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण आधारित हो. (Video Credit; ETV Bharat) जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक हो रही बारिश : उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा और बाढ़ के समय में बदलाव देखने को मिल रहा है. जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष भी ज्यादा हो रही है. जलवायु परिवर्तन का जो प्रलय है वह हम सबके के सामने है. उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे वर्ष में 100 घंटे बारिश होने का अनुमान मौसम विज्ञान लगा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि हम वर्षा के इस पानी को अपने शहर में कैसे रोकें, जो हमारे लिए आगे चलकर फायदेमंद हो.