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पद्मनाभ सिंह का प्रार्थना पत्र खारिज, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के खिलाफ दायर दावे पर होगी सुनवाई

जिला न्यायालय, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: जिला न्यायालय, महानगर प्रथम ने पूर्व राजपरिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह के पक्ष में साल 2019 में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश के खिलाफ दायर दावे को चुनौती देने वाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. पीठासीन अधिकारी दिनेश त्यागी ने पद्मनाभ सिंह की ओर से दायर इस प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि दावाकर्ता उर्वशी देवी का यह दावा परिसीमा अवधि से बाधित नहीं है.