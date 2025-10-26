ETV Bharat / state

जयपुर में कविता कृष्णमूर्ति नाइट: नामी वायलिन वादक पद्मविभूषण डॉ. एल सुब्रमण्यम को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2025'

पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति ने बिरला सभागार में बिखेरा में अपनी सुरली आवाज का जादू. प्रसिद्ध गानों पर दर्शकों को झूमने पर किया मजबूर.

Kavita and other guests at the function
समारोह में कविता और अन्य अतिथि (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 26, 2025 at 8:04 AM IST

जयपुर: राजधानी के बिड़ला सभागार में शनिवार रात सृजन-द स्पार्क की ओर भव्य 'कविता कृष्णमूर्ति नाइट' का आयोजन किया गया. पद्मविभूषण डॉ. एल सुब्रमण्यम को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2025' से सम्मानित किया गया. पद्मश्री गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी सुरली आवाज का जादू बिखेरा. कविता ने आज मैं ऊपर आसमां नीचे...', 'प्यार हुआ छुपके से...' जैसे गानों पर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया.

'अ मेलोडियस इवनिंग विद कविता कृष्णमूर्ति' में 'प्यार हुआ छुपके से...', 'हवा-हवाई...', 'काहे छेड़-छेड़ मुझे...', 'धीमे-धीमे गाऊं'...' जैसे गानों से गुलाबी नगरी में संगीत और संस्कृति का संगम देखने को मिला. प्रसिद्ध गानों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. कृष्णमूर्ति का मंच पर गायक चेतन राणा ने साथ दिया जबकि जयपुर की युवा प्रतिभा वायलिनिस्ट उद्दव खंडेलवाल, गायिका हिमांगी छाबड़ा और तालवादक हिरेन परदल ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में ऊर्जा और नयापन भरा. कृष्णमूर्ति ने हिंदी फिल्मी संगीत के अपने कई प्रसिद्ध गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं. सृजन द स्पार्क जयपुर के मुख्य संरक्षक पूर्व आईपीएस प्रसन्ना खमेसरा, चेयरमैन राजेश नवलखा, अध्यक्ष सुरेश ढड्डा, सचिव राजीव नागौरी आदि मौजूद रहे.

संस्था के मुख्य संरक्षक पूर्व आईपीएस प्रसन्ना खमेसरा ने बताया कि इस मौके पर भारतीय संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए नामी वायलिन वादक पद्मविभूषण डॉ. एल सुब्रमण्यम को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2025' दिया गया. सृजन-द स्पार्क प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगीत और सांस्कृतिक संगठन है. इका उद्देश्य भारतीय संगीत और संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाना है. संगठन पूर्व में अनूप जलोटा, मनहर उधास, रोनू मजूमदार और पंडित विश्व मोहन भट्ट को भी 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' नवाज चुका है.

