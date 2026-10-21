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पद्मश्री योगी ऐरन के ‘जंगल-मंगल’ में तोड़फोड़, 50 लोगों की भीड़ पर आरोप, एक्शन में पुलिस

पद्मश्री योगी ऐरन का जंगल मंगल ( ETV Bharat )

सुबह छह बजे पीछे के रास्ते से घुसी भीड़: डॉ. योगी ऐरन के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब छह बजे महिला और पुरुषों समेत लगभग 50 लोग पीछे के रास्ते से उनकी संपत्ति में दाखिल हुए. शुरुआत में स्टाफ को लगा कि लोग घूमने आए हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने परिसर में रखा सामान उठाना शुरू कर दिया. विरोध करने पर आरोपियों ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी और तोड़फोड़ कर वहां से चले गए. डॉ. ऐरन का कहना है कि वह अपनी वृद्ध पत्नी के साथ रहते हैं. घटना के बाद से भयभीत हैं. पीड़ित पक्ष ने घटना से जुड़े फोटो, वीडियो और ऑडियो भी पुलिस को सौंपे हैं.

1982 से रहने का दावा, हरियाली बचाना चाहते हैं डॉ. ऐरन: डॉ. योगी ऐरन का दावा है कि वह साल 1982 से ‘जंगल-मंगल’ में रह रहे हैं. उनका आरोप है कि शहर की प्राइम लोकेशन पर स्थित इस संपत्ति पर कुछ लोगों की नजर है. वह आशंका जता रहे हैं कि इस जगह को खरीदकर इसकी हरियाली खत्म कर इसे कंक्रीट के जंगल में बदला जा सकता है. डॉ. ऐरन का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर ‘जंगल-मंगल’ का अस्तित्व खत्म नहीं होने देना चाहते. उन्होंने दावा किया कि पास की एक अन्य संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद का उनकी संपत्ति की मूल जमीन से कोई संबंध नहीं है.