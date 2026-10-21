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पद्मश्री योगी ऐरन के ‘जंगल-मंगल’ में तोड़फोड़, 50 लोगों की भीड़ पर आरोप, एक्शन में पुलिस

पद्मश्री योगी ऐरन ने बताया 50 लोगों की भीड़ सुबह उनके जंगल मंगल में घुसी. जिसके बाद तोड़फोड़ की गई है.

PADMA SHRI YOGI AERON
पद्मश्री योगी ऐरन का जंगल मंगल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 21, 2026 at 12:45 PM IST

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Updated : October 21, 2026 at 12:54 PM IST

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देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र के कुठाल गेट स्थित ‘जंगल-मंगल’ संपत्ति में मंगलवार सुबह करीब 50 लोगों के जबरन घुसने और उत्पात मचाने का मामला सामने आया है. पद्मश्री से सम्मानित 87 वर्षीय डॉ. योगी ऐरन ने आरोप लगाया कि भीड़ ने परिसर में रखा सामान उठाने की कोशिश की. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई और तोड़फोड़ की गई. मामले में उन्होंने राजपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

सुबह छह बजे पीछे के रास्ते से घुसी भीड़: डॉ. योगी ऐरन के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब छह बजे महिला और पुरुषों समेत लगभग 50 लोग पीछे के रास्ते से उनकी संपत्ति में दाखिल हुए. शुरुआत में स्टाफ को लगा कि लोग घूमने आए हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने परिसर में रखा सामान उठाना शुरू कर दिया. विरोध करने पर आरोपियों ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी और तोड़फोड़ कर वहां से चले गए. डॉ. ऐरन का कहना है कि वह अपनी वृद्ध पत्नी के साथ रहते हैं. घटना के बाद से भयभीत हैं. पीड़ित पक्ष ने घटना से जुड़े फोटो, वीडियो और ऑडियो भी पुलिस को सौंपे हैं.

1982 से रहने का दावा, हरियाली बचाना चाहते हैं डॉ. ऐरन: डॉ. योगी ऐरन का दावा है कि वह साल 1982 से ‘जंगल-मंगल’ में रह रहे हैं. उनका आरोप है कि शहर की प्राइम लोकेशन पर स्थित इस संपत्ति पर कुछ लोगों की नजर है. वह आशंका जता रहे हैं कि इस जगह को खरीदकर इसकी हरियाली खत्म कर इसे कंक्रीट के जंगल में बदला जा सकता है. डॉ. ऐरन का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर ‘जंगल-मंगल’ का अस्तित्व खत्म नहीं होने देना चाहते. उन्होंने दावा किया कि पास की एक अन्य संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद का उनकी संपत्ति की मूल जमीन से कोई संबंध नहीं है.

पुलिस ने दोनों पक्षों से मांगे जमीन के दस्तावेज: थाना राजपुर प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया योगी ऐरन की ओर से तहरीर मिली है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष को मौके से हटाया और मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच कुठाल गेट चौकी प्रभारी को सौंपी गई है. पुलिस ने दोनों पक्षों से जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं. साथ ही, संपत्ति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए राजस्व विभाग से सीमांकन कराकर रिपोर्ट लेने को कहा गया है.

रजिस्ट्री और जमीन के क्षेत्रफल की भी होगी जांच: पीड़ित पक्ष का कहना है कि साल 1982 में जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी, लेकिन खरीदी गई जमीन का कुल क्षेत्रफल स्पष्ट नहीं है. पुलिस अब रजिस्ट्री समेत अन्य दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाएगी कि जमीन किससे खरीदी गई थी? उसका कुल रकबा कितना है? पुलिस के अनुसार, डॉ. ऐरन को बयान दर्ज कराने के लिए आज बुलाया गया है. जमीन के दस्तावेजों के सत्यापन और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

डॉ योगी ऐरन के बारे में जानिए

  • योगी ऐरन एक जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं.
  • योगी ऐरन अब तक 5 हजार से अधिक निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कर चुके हैं.
  • साल 2020 योगी ऐरन को पद्म पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया.
  • तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा
  • डॉ योगी ने साल 1966 से साल 1984 तक अमेरिका में प्रेक्टिस की.
  • डॉ योगी ने हेल्पिंग हैंड नाम से एक संस्था भी चलाते हैं.
  • ये संस्था अमेरिकी चिकित्सकों की मदद से निःशुल्क सर्जरी कैंप का आयोजन करती है.

पढ़ें- अमेरिका से लौटे डॉ योगी ने प्रकृति की गोद में बनाया अनोखा बंकर, ये है खासियत

Last Updated : October 21, 2026 at 12:54 PM IST

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