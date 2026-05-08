जल संकट पर गंभीर चिंतन: पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने समाज को आगे आने का किया आह्वान, कहा- इस तरह से करें जल संरक्षण
रांची में पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने पानी बचाने की अपील की है. उन्होंने कहा झारखंड जल, संस्कृति और खनिज देने वाला पूजनीय प्रदेश है.
Published : May 8, 2026 at 3:47 PM IST
रांची: खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़ अभियान के जरिए जल संरक्षण में ख्याति पानेवाले पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने झारखंड के लोगों से पानी को बचाने की अपील की है. जल संरक्षण आधारित एक कार्यक्रम में शिरकत करने रांची पहुंचे पदमश्री उमाशंकर पांडे ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड झरनों का प्रदेश है जो देश को बहुत कुछ देता है, संस्कृति देता है, जल देता है, खनिज देता है इस वजह से यह पूजनीय है. उन्होंने कहा कि पानी को बचाना समाज का काम है. पानी सुख में, दुख में, उत्सव में और दंड में काम आता है. आज जो परिस्थिति है उसमें समाज को मिलकर इसे बचाना होगा.
पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने झारखंड के लोगों से पानी बचाने की अपील की है. जल संरक्षण पर केंद्रित एक कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंचे उमा शंकर पांडे ने कहा कि झारखंड झरनों का प्रदेश है, जो देश को संस्कृति, जल और खनिज देता है. इसलिए यह पूजनीय है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में जोर देते हुए कहा, “पानी को बचाना समाज का काम है. पानी सुख में, दुख में, उत्सव में और दंड में काम आता है. आज की परिस्थिति में समाज को मिलकर पानी बचाना होगा.”
दुनिया और भारत दोनों में जल संकट, चेन्नई-बेंगलुरु-दिल्ली उदाहरण
उमा शंकर पांडे ने चिंता जताते हुए कहा कि जल संकट केवल भारत की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक है. दुनिया का पहला शहर कैपटाउन जहां पानी पूरी तरह खत्म हो गया, वह पहला और आखिरी नहीं है. भारत में चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहर पहले ही जल संकट से जूझ रहे हैं.
खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में रहे
जल संरक्षण के लिए उन्होंने व्यावहारिक सुझाव दिए. कहा कि खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में रहना चाहिए. किसानों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, “खेत में जरूर मेड़ बनाएं और मेड़ पर पेड़ अवश्य लगाएं, इससे वर्षा जल संरक्षित होगा.”
रात में करें पटवन, मिट्टी और पानी दोनों बचेंगे
उमा शंकर पांडे ने अपील की कि पटवन (सिंचाई) दिन में नहीं बल्कि रात में करें. उनका मानना है कि “खेत की मिट्टी खेत में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे और जंगल का पानी जंगल में रहे.” उन्होंने छोटे-छोटे उपायों पर भी जोर दिया. कहा कि सब्जी धोने का गंदा पानी पेड़ों में डाल दें तो पानी संरक्षित हो जाएगा. उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को जीवन में एक लाख लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम उसे बर्बाद कर देते हैं.
एक भी जल आधारित विश्वविद्यालय नहीं होना चिंताजनक
उमा शंकर पांडे ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देश में केजी से पीजी तक 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, 1212 विश्वविद्यालय और 45 हजार डिग्री कॉलेज हैं, लेकिन जल आधारित एक भी विश्वविद्यालय भारत में या पूरी दुनिया में नहीं है. न कोई वॉटर म्यूजियम है, न पानी की पाठशाला और न ही वाटर लाइब्रेरी. पानी की लिटरेसी भी नहीं है.
बीएयू कुलपति का आह्वान, खेतों में मेड़ लगाएं, बंजर भूमि पर वाटर रिचार्ज वाले पेड़ लगाएं
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कुलपति डॉ. एस.सी. दूबे ने भी वर्षा जल संरक्षण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि खेतों में जहां निचला हिस्सा हो, वहां सामुदायिक प्रयास से जल संग्रहण की व्यवस्था करें. इससे सिंचाई का साधन उपलब्ध होगा और मिट्टी का कटाव भी रुकेगा. कुलपति ने सलाह दी कि वर्षा का पानी न जमीन के अंदर जाने दें और न नदियों में बहने दें. बंजर भूमि पर महुआ, आम और लीची जैसे पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये वाटर रिचार्ज के बड़े माध्यम हैं.
कार्यशाला में विशेषज्ञों ने साझा किए विचार
यह एक दिवसीय कार्यशाला “जल सुरक्षा की चुनौतियां एवं सतत विकास लक्षण” विषय पर आयोजित की गई थी. इसमें आईआईटी दिल्ली के पिनाकी दास गुप्ता, सीएमपीडीआई रांची के जीएम वी.के. पांडे, टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल की सीईओ डॉ. स्वप्ना मिश्रा सहित कई विशेषज्ञों ने भाग लिया.
कौन हैं उमा शंकर पांडे?
उत्तर प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता उमा शंकर पांडे भूजल संरक्षण के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं. वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था.
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