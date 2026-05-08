ETV Bharat / state

जल संकट पर गंभीर चिंतन: पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने समाज को आगे आने का किया आह्वान, कहा- इस तरह से करें जल संरक्षण

रांची: खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़ अभियान के जरिए जल संरक्षण में ख्याति पानेवाले पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने झारखंड के लोगों से पानी को बचाने की अपील की है. जल संरक्षण आधारित एक कार्यक्रम में शिरकत करने रांची पहुंचे पदमश्री उमाशंकर पांडे ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड झरनों का प्रदेश है जो देश को बहुत कुछ देता है, संस्कृति देता है, जल देता है, खनिज देता है इस वजह से यह पूजनीय है. उन्होंने कहा कि पानी को बचाना समाज का काम है. पानी सुख में, दुख में, उत्सव में और दंड में काम आता है. आज जो परिस्थिति है उसमें समाज को मिलकर इसे बचाना होगा.

पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने झारखंड के लोगों से पानी बचाने की अपील की है. जल संरक्षण पर केंद्रित एक कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंचे उमा शंकर पांडे ने कहा कि झारखंड झरनों का प्रदेश है, जो देश को संस्कृति, जल और खनिज देता है. इसलिए यह पूजनीय है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में जोर देते हुए कहा, “पानी को बचाना समाज का काम है. पानी सुख में, दुख में, उत्सव में और दंड में काम आता है. आज की परिस्थिति में समाज को मिलकर पानी बचाना होगा.”

उमा शंकर पांडे और डॉ एससी दूबे का बयान (ETV Bharat)

दुनिया और भारत दोनों में जल संकट, चेन्नई-बेंगलुरु-दिल्ली उदाहरण

उमा शंकर पांडे ने चिंता जताते हुए कहा कि जल संकट केवल भारत की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक है. दुनिया का पहला शहर कैपटाउन जहां पानी पूरी तरह खत्म हो गया, वह पहला और आखिरी नहीं है. भारत में चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहर पहले ही जल संकट से जूझ रहे हैं.

खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में रहे

जल संरक्षण के लिए उन्होंने व्यावहारिक सुझाव दिए. कहा कि खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में रहना चाहिए. किसानों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, “खेत में जरूर मेड़ बनाएं और मेड़ पर पेड़ अवश्य लगाएं, इससे वर्षा जल संरक्षित होगा.”

रात में करें पटवन, मिट्टी और पानी दोनों बचेंगे

उमा शंकर पांडे ने अपील की कि पटवन (सिंचाई) दिन में नहीं बल्कि रात में करें. उनका मानना है कि “खेत की मिट्टी खेत में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे और जंगल का पानी जंगल में रहे.” उन्होंने छोटे-छोटे उपायों पर भी जोर दिया. कहा कि सब्जी धोने का गंदा पानी पेड़ों में डाल दें तो पानी संरक्षित हो जाएगा. उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को जीवन में एक लाख लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम उसे बर्बाद कर देते हैं.

एक भी जल आधारित विश्वविद्यालय नहीं होना चिंताजनक