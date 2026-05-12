पद्मश्री खेमराज सुंद्रियाल की अपील, बोले- "PM की अपीलों का करें पालन, देशहित में मिलकर करें काम"
पद्मश्री खेमराज सुंद्रियाल ने लोगों से पीएम की अपील मानने की बात कही. साथ ही स्वदेशी अपनाने की अपील की.
Published : May 12, 2026 at 12:06 PM IST
पानीपत: पद्मश्री सम्मानित खेमराज सुंद्रियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों का समर्थन किया. साथ ही देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि, "प्रधानमंत्री जो भी संदेश देते हैं, उसमें देश और समाज की भलाई छिपी होती है." उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी नागरिक एकजुट होकर देशहित में कार्य करें और प्रधानमंत्री की बातों का अनुकरण करें. उन्होंने कहा कि, "यदि देशवासी मिलकर जिम्मेदारी निभाएं तो भारत और अधिक मजबूत बन सकता है."
"कम वाहन चलाने से होगी बचत": खेमराज सुंद्रियाल ने प्रधानमंत्री की वाहनों का कम उपयोग करने की अपील को आमजन के हित में बताया. उन्होंने कहा कि, "कम गाड़ियां चलाने से तेल की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा. इससे लोगों का व्यक्तिगत खर्च भी कम होगा और देश की आर्थिक मजबूती में भी योगदान मिलेगा."
"वर्क फ्रॉम होम से संसाधनों की होगी बचत": उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा को भी लाभकारी बताते हुए कहा कि, "घर से काम करने पर बिजली और अन्य संसाधनों की बचत होगी.संसाधनों का संतुलित उपयोग देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा."
स्वदेशी अपनाने की अपील: पद्मश्री खेमराज सुंद्रियाल ने कहा कि, "आज लोग विदेशी और सिंथेटिक वस्तुओं की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, जबकि पहले स्वदेशी पहनावा और खानपान हमारी पहचान हुआ करता था. इससे किसानों, कारीगरों और स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी तथा आर्थिक लाभ देश के भीतर ही रहेगा."
प्राकृतिक खेती को बताया भविष्य की जरूरत: उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि, "पहले गोबर और पत्तियों से बनी कम्पोस्ट खाद खेती की मजबूती का आधार थी, लेकिन अब रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से धरती की उर्वरता प्रभावित हो रही है. यदि यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में बिना रसायनों के खेती करना मुश्किल हो जाएगा."
आत्मनिर्भर भारत के संदेश पर दिया जोर: खेमराज सुंद्रियाल ने आगे कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का संदेश दे रहे हैं और हर व्यक्ति को अपने कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए. हमारा देश एक परिवार है और किसी भी संकट में सभी को मिलकर उसका सामना करना चाहिए. एकजुटता, संसाधनों की बचत और स्वदेशी अपनाने से देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा तथा सामाजिक एकता भी बढ़ेगी."
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