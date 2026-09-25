जयपुर में सजेगा मंच : 51 लोक कलाकारों को मिलेगा 'लोक कला रत्न सम्मान', 7 को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
गुलाबो सपेरा ने बताया कि पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद से उनका प्रयास रहा है कि प्रतिभाशाली लोक कलाकारों को मंच और पहचान मिले.
Published : September 25, 2026 at 8:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान की लोक कला और संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 'लोक कला रत्न सम्मान सीजन-3' आयोजित होगा. गुलाबो सपेरा नृत्य एवं संगीत संस्थान की ओर से आयोजित समारोह में इस वर्ष 51 लोक कलाकारों को लोक कला रत्न सम्मान और लोक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में लंबे समय से योगदान देने वाले 7 कलाकारों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किए जाएंगे.
लोक कलाकारों को मंच और पहचान देने की पहल : आयोजन को लेकर पद्मश्री गुलाबो सपेरा ने बताया कि पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद से उनका प्रयास रहा है कि प्रतिभाशाली लोक कलाकारों को मंच और पहचान मिले. उन्होंने कहा कि देश-विदेश में भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं को पहुंचाने वाले कई कलाकारों को अपेक्षित अवसर और पहचान नहीं मिल पाती. ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'लोक कला रत्न सम्मान' की शुरुआत की गई है.
कालबेलिया के साथ भवई और बीन वादन होगा आकर्षण : समारोह में राजस्थान की लोक संस्कृति के कई रंग देखने को मिलेंगे. शास्त्रीय गणेश वंदना के साथ भवई और कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी. पद्मश्री गुलाबो सपेरा अपने दल के साथ विशेष कालबेलिया प्रस्तुति देंगी. वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सपेरा बीन पार्टी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति देगी.
पेरिस, फ्रांस से आने वाले कलाकार टीटी रॉबिन, डीनू बंजारा और उनका ग्रुप भी अपनी प्रस्तुतियां देगा. पारंपरिक लोक वाद्य बीन वादन के साथ कालबेलिया फैशन शो, भारतीय लोक संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित विशेष सांस्कृतिक फैशन शो भी आयोजन का हिस्सा होगा.
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'नई पीढ़ी को जोड़ने का सपना' : गुलाबो सपेरा ने कहा कि लोक कला की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अब नई पीढ़ी का जुड़ना जरूरी है. इस आयोजन में केवल वरिष्ठ और पुराने लोक कलाकारों को ही सम्मानित नहीं किया जाएगा, बल्कि लोक कला को आगे बढ़ाने वाली नई पीढ़ी को भी मंच दिया जाएगा. उनका कहना है कि समारोह के जरिए नई पीढ़ी को लोक कला सीखने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि घर-घर में गुलाबो हो, ताकि राजस्थान की लोक कला और संस्कृति की परंपरा जीवित रहे और आने वाली पीढ़ियां इससे जुड़ी रहें.
लोक कलाकार ही मनाएंगे लोक कला का उत्सव : गुलाबो सपेरा ने बताया कि आयोजन की तैयारियां चल रही हैं और समारोह में राज्यपाल को भी आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि ये मंच मूल रूप से लोक कलाकारों का है और यहां लोक कलाकार ही अपनी कला और संस्कृति को सेलिब्रेट करेंगे. आयोजन के जरिए राजस्थान की लोक कलाओं के संरक्षण, प्रोत्साहन और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा.