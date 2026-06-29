कांकेर में पद्मश्री बुधरी ताती का भव्य स्वागत, बस्तर की बड़ी दीदी को बजरंग दल ने दी बधाई
पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बुधरी ताती दिल्ली से लौटने के बाद कांकेर पहुंचीं, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 29, 2026 at 6:29 PM IST
कांकेर : राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के बाद बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता बुधरी ताती के कांकेर पहुंचने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. बस्तर के प्रवेश द्वार कांकेर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.
'ये मेरा नहीं पूरे बस्तर का सम्मान'
इस दौरान पद्मश्री बुधरी ताती ने सम्मान मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि पूरे बस्तर और आदिवासी समाज का सम्मान है. बुधरी ताती ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराओं और देवी-देवताओं का संरक्षण बेहद जरूरी है.
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाकर धर्मांतरण को रोकने और धर्मांतरित लोगों को उनके मूल धर्म में वापस लाने के लिए मैं आगे भी काम करती रहूंगी.मेरी ग्रामीणों से अपील है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन या बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन ना करें और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखें- पद्मश्री बुधरी ताती, समाज सेविका
समाज की एकजुटता के लिए मिलकर करें काम
बुधरी ताती ने इसके साथ ही लोगों को ऐसे तत्वों से सतर्क रहने की सलाह दी जो लालच या अन्य माध्यमों से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं.इस अवसर पर बुधरी ताती ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक संरक्षण तथा जनजागरण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया.
कौन हैं बुधरी ताती ?
पद्मश्री बुधरी ताती दंतेवाड़ा के हीरानगर की रहने वाली हैं. उन्हें महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान एवं समाजसेवा के लिए पद्मश्री सम्मान मिला है. साल 1984 से बुधरी ताती लगातार वनांचल क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं. बुधरी ताती ने बस्तर के दूर दराज क्षेत्रों में अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है.
छत्तीसगढ़ सरकार भी कर चुकी है सम्मान
इससे पहले बुधरी ताती को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सम्मानित किया है. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आदिवासी बच्चियों की शिक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और वृद्धजनों की सेवा के लिए समर्पित किया है. उनके समर्पण और स्नेहभाव के कारण स्थानीय लोग उन्हें बस्तर में बड़ी दीदी के नाम से बुलाते हैं.
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