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पद्मश्री अनवर खान बईया बने राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष, बाड़मेर पहुंचने पर भव्य स्वागत

बाड़मेर: राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार पद्मश्री अनवर खान बईया का थारवासियों ने ढोल-नगाड़े और फूलमालाओं से गर्मजोशी भरा स्वागत किया. दो दिन पहले दिल्ली में पद्मश्री अनवर खान को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. इसके बाद बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान के मांगणियार समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है.

बाड़मेर में ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए पद्मश्री अनवर खान बईया ने कहा कि 20 मार्च को राजस्थान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के लिए जयपुर गए थे. इसके बाद दिल्ली पहुंचे और वहां अचानक पता चला कि उन्हें राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि बाड़मेर-जैसलमेर सहित पूरे राजस्थान के लोगों का है.

पद्मश्री अनवर खान बईया (ETV Bharat Barmer)

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तीन पीढ़ियां एक साथ गा रही हैं: उन्होंने कहा कि यह बड़ी जिम्मेदारी है और सबके साथ मिलकर इसे निभाएंगे. उन्होंने बताया कि उनकी जजमानी प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और वे मांगलिक अवसरों पर गाना गाते रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वह, उनका बेटा और पोता- तीन पीढ़ियां एक साथ गा रही हैं. उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी लोक गायकी की प्रस्तुति दी और शानदार गाना भी सुनाया.