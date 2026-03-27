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पद्मश्री अनवर खान बईया बने राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष, बाड़मेर पहुंचने पर भव्य स्वागत

अनवर खान बईया का बाड़मेर में थारवासियों ने ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया.

PADMA SHRI ANWAR KHAN BAIYA
बाड़मेर पहुंचने पर अनवर खान स्वागत (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
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बाड़मेर: राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार पद्मश्री अनवर खान बईया का थारवासियों ने ढोल-नगाड़े और फूलमालाओं से गर्मजोशी भरा स्वागत किया. दो दिन पहले दिल्ली में पद्मश्री अनवर खान को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. इसके बाद बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान के मांगणियार समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है.

बाड़मेर में ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए पद्मश्री अनवर खान बईया ने कहा कि 20 मार्च को राजस्थान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के लिए जयपुर गए थे. इसके बाद दिल्ली पहुंचे और वहां अचानक पता चला कि उन्हें राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि बाड़मेर-जैसलमेर सहित पूरे राजस्थान के लोगों का है.

पद्मश्री अनवर खान बईया (ETV Bharat Barmer)

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तीन पीढ़ियां एक साथ गा रही हैं: उन्होंने कहा कि यह बड़ी जिम्मेदारी है और सबके साथ मिलकर इसे निभाएंगे. उन्होंने बताया कि उनकी जजमानी प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और वे मांगलिक अवसरों पर गाना गाते रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वह, उनका बेटा और पोता- तीन पीढ़ियां एक साथ गा रही हैं. उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी लोक गायकी की प्रस्तुति दी और शानदार गाना भी सुनाया.

स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि नरपत सिंह धारा ने कहा कि पद्मश्री अनवर खान जी को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष बनाए जाने से बाड़मेर के साथ-साथ पूरे प्रदेश में खुशी है. उन्होंने कहा कि सुर-ताल की खान पद्मश्री अनवर खान जी ने अपनी लोक गायकी के जरिए भारत की छवि को दुनिया भर में फैलाया है. धारा ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बड़ी जिम्मेदारी से हम सब गौरवान्वित हुए हैं.

अनवर खान अपनी बहुमुखी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं. इसमें सूफी कलाम से लेकर पारंपरिक मांगणियार लोक गीत शामिल हैं. उनके चर्चित गीतों में ‘केसरिया बालम’ सबसे प्रमुख है, जो राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित स्वागत गीत है. उन्होंने इसे दुनिया भर के मंचों पर गाकर अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है. 2020 में पद्मश्री मिलने के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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अनवर खान की उपलब्धियां

  • कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2020 में पद्मश्री सम्मान
  • साल 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार- लोक संगीत (राजस्थान)
  • राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (2002-03)
  • मारवाड़ रत्न सम्मान
  • 50 से अधिक देशों में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व

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